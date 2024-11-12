Sözleşmeli tarıma teknolojiyi kattı verimi artırdı
Tarımda ölçek ekonomisine geçmek için çiftçileri birleştirip, üretime teknolojiyi ilave eden Agrotech, 23 bin dönüm araziden elde ettiği ürünleri dünya ülkelerine ihraç ediyor. Şirket üretim modelini yurt dışına da taşıyacak.
Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde 20 bini sözleşmeli çiftçi ile 23 bin dönüm arazide tarım yapan Agrotech; sürdürülebilir tarım ve gıda arz güvenliği üzerine kurguladığı iş modeliyle tarımsal verimlilikte örnek projelere imza atıyor.
Tarıma teknolojiyi entegre ederek binlerce çiftçiye dokunan şirket, güvenli tarım uygulamaları ile elde ettiği ürünleri dünyanın bir çok ülkesine de ihraç ediyor. Agrotech Yönetim Kurulu Başkanı Hümeyra Gökçen Keskin, yürüttükleri projeleri ve gelecek hedeflerini gazeteciler ile paylaştı. Çok küçük yaşlardan beri tarıma ilgi duyduğunu ve tarımın gelişmesi için çabaladığını belirten Keskin “Evvela atıl durumdaki tarım arazilerini kazanmaya yönelik çalışmalar yaptım. Bu sayede hem çiftçilerimizin refahını artırıyor hem de ülke ekonomisine katkıda bulunuyoruz” dedi. Tarımda süregelen yanlış uygulamaları hatırlatan Keskin, “Miras nedeniyle araziler çok bölündü.
Türkiye’de çiftçi başına düşen arazi miktarı 30-35 dönüm. Bu sebeple araziler birleştirip 3 bin dönüm çapına ulaştırılınca teknoloji kullanımı ve diğer girdiler konusunda avantajlı konuma geçebiliyorsunuz. Biz 2 bin 500 dönümde 95 çiftçiyi bir araya getirdik. Arazi geliştirmek için bu birleştirmeleri yapmaya mecburuz. 2 bin 500 dönümlük domates operasyonumuzu biz böyle gerçekleştirdik. 95 çiftçinin arazisini bir araya getirdik. Ve verimlilik sağladık. Bu sebeple bin dönüm ve üzeri operasyonları gerçekleştirerek ölçek ekonomisi kurallarını hayata geçireceğiz” diye konuştu.
“2030’da 1 milyar dolar ciro hedefliyoruz”
“Kendimize ait topraklarımızın yanında asıl önem verdiğimiz, emektar çiftçilerin tarım yapabildiği topraklar” diyen Hümeyra Gökçen Keskin, şu bilgileri verdi: “Bugün Antalya, Samsun, Uşak ve Burhaniye’de 23 bin dönümde tarım yapıyoruz.
Sözleşmeli tarım ile çeşitli sebze, meyve, bakliyat ve hububat gibi birçok farklı tarım ürünü üretiyoruz ve birçok ürününün de ihracatını gerçekleştirmek için çalışıyoruz. 3 bin dönümlük kendi arazimizin bin 700 dönümünde ceviz ve meyve çeşitleri, bin dönümünde fındık yetiştiriciliği, 300 dönümünde ise seracılık faaliyetlerimiz devam ediyor. İzmir Torbalı’da bulunan salça fabrikamızda günlük bin ton domates işleme kapasitesine sahibiz. Burada günde 160 ton salça üretiyoruz.”
Bugüne kadar yüzde 70’i tarıma olmak üzere 5,8 milyar TL yatırım yaptıklarını belirten Keskin, teknolojiye yatırımların devam ettiğini de kaydederek, “25 farklı ülkede 500’ün üzerinde proje gerçekleştiren şirket, yazılım, yapay zekâ, tarım teknolojileri, sistem entegratörlüğü ve proje yönetimi gibi alanlarda faaliyet gösteriyor. Bu yılın üçüncü çeyreğinde ciroyu yaklaşık dört kat artırması öngörüyoruz. Bu cironun yüzde 60’ı teknoloji, yüzde 40’ı da tarım ve gıda ürünleri ile diğer ticari faaliyetlerden oluşuyor. Sözleşmeli iş modeliyle beş yıl içinde 1 milyar dolar ciroya ulaşmak istiyoruz” diye konuştu.
Keskin, “Türkiye’deki üretim planlamamızın tamamlanmasının ardından Azerbaycan ve Özbekistan’dan da sözleşmeli tarım taleplerini değerlendireceğiz" dedi.
“Sürdürülebilir tarım önceliğimiz olacak”
Yönetim Kurulu Başkanı Hümeyra Gökçen Keskin, dünyada giderek artan nüfus ve iklim kriziyle mücadele konusunda son dönemde önemi artan yöntemlerden birinin de topraksız tarım olduğunu söyledi. Keskin, “2012’de temeli atılan ve 2018’den bu yana aktif olan seramızda yetiştirdiğimiz salkım domatesin tamamını ihraç ediyoruz.
Bu uygulamayı Türkiye’nin diğer bölgelerine de yaygınlaştıracağız” dedi. Türkiye’nin iklim değişikliğinden en çok etkilenecek bölgelerden biri olan Akdeniz Havzası’nda yer aldığını vurgulayan Keskin, “Tarım topraklarının yetersiz kalması ve gıdaya erişimin kısıtlılığı gibi riskler artarken, gelişen teknoloji de bu soruna çareler arıyor.
Geleneksel tarım yöntemlerinden farklı olarak topraksız tarım, bitkilerin toprak yerine besin çözeltileri içinde yetiştirildiği bir tarım yöntemi. Bu yöntemde bitkiler, besin maddeleri, su ve oksijenle zenginleştirilmiş bir ortamda yetiştiriliyor. Topraksız tarımın su tasarrufu, alan verimliliği, hastalıkların kontrolü ve besin kontrolü gibi avantajları var” açıklamasında bulundu.