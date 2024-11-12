Sözleşmeli tarıma teknolojiyi kattı verimi artırdı

Tarımda ölçek ekonomisine geçmek için çiftçileri birleştirip, üretime teknolojiyi ilave eden Agrotech, 23 bin dönüm araziden elde ettiği ürünleri dünya ülkelerine ihraç ediyor. Şirket üretim modelini yurt dışına da taşıyacak.

Türkiye’nin çeşitli bölgele­rinde 20 bini sözleşmeli çiftçi ile 23 bin dönüm ara­zide tarım yapan Agrotech; sürdü­rülebilir tarım ve gıda arz güven­liği üzerine kurguladığı iş mode­liyle tarımsal verimlilikte örnek projelere imza atıyor.

Tarıma tek­nolojiyi entegre ederek binlerce çiftçiye dokunan şirket, güvenli tarım uygulamaları ile elde ettiği ürünleri dünyanın bir çok ülkesi­ne de ihraç ediyor. Agrotech Yö­netim Kurulu Başkanı Hümeyra Gökçen Keskin, yürüttükleri pro­jeleri ve gelecek hedeflerini gaze­teciler ile paylaştı. Çok küçük yaş­lardan beri tarıma ilgi duyduğunu ve tarımın gelişmesi için çabala­dığını belirten Keskin “Evvela atıl durumdaki tarım arazilerini ka­zanmaya yönelik çalışmalar yap­tım. Bu sayede hem çiftçilerimi­zin refahını artırıyor hem de ülke ekonomisine katkıda bulunuyo­ruz” dedi. Tarımda süregelen yan­lış uygulamaları hatırlatan Kes­kin, “Miras nedeniyle araziler çok bölündü.

Türkiye’de çiftçi başı­na düşen arazi miktarı 30-35 dö­nüm. Bu sebeple araziler birleş­tirip 3 bin dönüm çapına ulaştırı­lınca teknoloji kullanımı ve diğer girdiler konusunda avantajlı ko­numa geçebiliyorsunuz. Biz 2 bin 500 dönümde 95 çiftçiyi bir araya getirdik. Arazi geliştirmek için bu birleştirmeleri yapmaya mecbu­ruz. 2 bin 500 dönümlük domates operasyonumuzu biz böyle ger­çekleştirdik. 95 çiftçinin arazisi­ni bir araya getirdik. Ve verimlilik sağladık. Bu sebeple bin dönüm ve üzeri operasyonları gerçekleşti­rerek ölçek ekonomisi kurallarını hayata geçireceğiz” diye konuştu.

“2030’da 1 milyar dolar ciro hedefliyoruz”

“Kendimize ait topraklarımı­zın yanında asıl önem verdiği­miz, emektar çiftçilerin tarım yapabildiği topraklar” diyen Hü­meyra Gökçen Keskin, şu bilgi­leri verdi: “Bugün Antalya, Sam­sun, Uşak ve Burhaniye’de 23 bin dönümde tarım yapıyoruz.

Söz­leşmeli tarım ile çeşitli sebze, meyve, bakliyat ve hububat gi­bi birçok farklı tarım ürünü üre­tiyoruz ve birçok ürününün de ihracatını gerçekleştirmek için çalışıyoruz. 3 bin dönümlük ken­di arazimizin bin 700 dönümün­de ceviz ve meyve çeşitleri, bin dönümünde fındık yetiştirici­liği, 300 dönümünde ise seracı­lık faaliyetlerimiz devam ediyor. İzmir Torbalı’da bulunan salça fabrikamızda günlük bin ton do­mates işleme kapasitesine sahi­biz. Burada günde 160 ton salça üretiyoruz.”

Bugüne kadar yüzde 70’i tarı­ma olmak üzere 5,8 milyar TL ya­tırım yaptıklarını belirten Kes­kin, teknolojiye yatırımların de­vam ettiğini de kaydederek, “25 farklı ülkede 500’ün üzerinde proje gerçekleştiren şirket, ya­zılım, yapay zekâ, tarım teknolo­jileri, sistem entegratörlüğü ve proje yönetimi gibi alanlarda fa­aliyet gösteriyor. Bu yılın üçüncü çeyreğinde ciroyu yaklaşık dört kat artırması öngörüyoruz. Bu ci­ronun yüzde 60’ı teknoloji, yüzde 40’ı da tarım ve gıda ürünleri ile diğer ticari faaliyetlerden oluşu­yor. Sözleşmeli iş modeliyle beş yıl içinde 1 milyar dolar ciroya ulaşmak istiyoruz” diye konuştu.

Keskin, “Türkiye’deki üretim planlamamızın tamamlanması­nın ardından Azerbaycan ve Özbe­kistan’dan da sözleşmeli tarım ta­leplerini değerlendireceğiz" dedi.

“Sürdürülebilir tarım önceliğimiz olacak”

Yönetim Kurulu Başkanı Hümeyra Gökçen Keskin, dünyada giderek artan nüfus ve iklim kriziyle mücadele konusunda son dönemde önemi artan yöntemlerden birinin de topraksız tarım olduğunu söyledi. Keskin, “2012’de temeli atılan ve 2018’den bu yana aktif olan seramızda yetiştirdiğimiz salkım domatesin tamamını ihraç ediyoruz.

Bu uygulamayı Türkiye’nin diğer bölgelerine de yaygınlaştıracağız” dedi. Türkiye’nin iklim değişikliğinden en çok etkilenecek bölgelerden biri olan Akdeniz Havzası’nda yer aldığını vurgulayan Keskin, “Tarım topraklarının yetersiz kalması ve gıdaya erişimin kısıtlılığı gibi riskler artarken, gelişen teknoloji de bu soruna çareler arıyor.

Geleneksel tarım yöntemlerinden farklı olarak topraksız tarım, bitkilerin toprak yerine besin çözeltileri içinde yetiştirildiği bir tarım yöntemi. Bu yöntemde bitkiler, besin maddeleri, su ve oksijenle zenginleştirilmiş bir ortamda yetiştiriliyor. Topraksız tarımın su tasarrufu, alan verimliliği, hastalıkların kontrolü ve besin kontrolü gibi avantajları var” açıklamasında bulundu.