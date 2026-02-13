“Student” kelimesini, “öğrenci” diye çevirme yanlışı (!)

Student kelimesini:

Türkçeye, “Öğrenci” diye çeviriyoruz…

***

Oysa…

Almanlar da, Hollandalılar da, Japonlar da…

Yani, “üretim gücüne odaklananlar”, “talep eden”/“yoğun ilgi duyan”/“”kendini geliştir­mek isteyen” diye çeviriyor/kullanıyor…

***

Eskiler de öyle kullanmış…

Latincede studens, studentis sözcüğünden geliyor…

Ve…

“Çabalamak”, “gayret göstermek”, “yo­ğun ilgi duymak”, “kendini bir şeye ada­mak” anlamlarında kullanılıyor…

***

Studēns ise:

“Gayret eden”, “öğrenmeye kendini veren” kişi olarak tanımlanıyor…

***

Latince’de böyleyken, 2 bin yıl önce tekno­loji geliştirenlerin dili olan Arapçada durum farklı mı?

Aynı…

Öğrenci yerine “talebe” kullanılıyor…

“Tlb” kökünden gelen kelime, Türkçe­ye “bilgiyi isteyen”, “bilgiyi talep eden” diye çeviriliyor…

***

(Almanya’da teknik eğitim alan, Kuzey Ren Vestfalya Yatırım Ajansı’nın gelişimin­de de rol üstlenen Adem Akkaya hatırlat­tı, studentin anlamını; kendi kendini prog­ramlayan robotlar, sensör fusion, kaynak ve lazer teknolojileri geliştiren Türk üretici olan İIntecro Robotik’in ABD CEO’su Cem Deşen ile sohbet ederken)

VELHASIL

Student’in anlamını:

“Çabalayan”, “gayret gösteren”, “yo­ğun ilgi duyan”, “kendini bir ideale ada­yan”, “bilgiyi/yetenek geliştirmeyi ta­lep eden” diye çevirmek var…

***

Tanımı. öğrenci (sadece öğrenen) diye kısıtlayınca ne oluyor?

***

Örneğin:

21 üniversiteye, 900 lise ve dengi meslek lisesine, 213 bin yüksek lisans öğrencisine, 44 bin doktoralıya, 1.5 milyon lise ve den­ge meslek okulluya ev sahipliği yapan An­kara, üretecek/geliştirecek kalifiye ele­manı mumla arayabiliyor…