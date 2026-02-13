“Student” kelimesini, “öğrenci” diye çevirme yanlışı (!)
Student kelimesini:
Türkçeye, “Öğrenci” diye çeviriyoruz…
***
Oysa…
Almanlar da, Hollandalılar da, Japonlar da…
Yani, “üretim gücüne odaklananlar”, “talep eden”/“yoğun ilgi duyan”/“”kendini geliştirmek isteyen” diye çeviriyor/kullanıyor…
***
Eskiler de öyle kullanmış…
Latincede studens, studentis sözcüğünden geliyor…
Ve…
“Çabalamak”, “gayret göstermek”, “yoğun ilgi duymak”, “kendini bir şeye adamak” anlamlarında kullanılıyor…
***
Studēns ise:
“Gayret eden”, “öğrenmeye kendini veren” kişi olarak tanımlanıyor…
***
Latince’de böyleyken, 2 bin yıl önce teknoloji geliştirenlerin dili olan Arapçada durum farklı mı?
Aynı…
Öğrenci yerine “talebe” kullanılıyor…
“Tlb” kökünden gelen kelime, Türkçeye “bilgiyi isteyen”, “bilgiyi talep eden” diye çeviriliyor…
***
(Almanya’da teknik eğitim alan, Kuzey Ren Vestfalya Yatırım Ajansı’nın gelişiminde de rol üstlenen Adem Akkaya hatırlattı, studentin anlamını; kendi kendini programlayan robotlar, sensör fusion, kaynak ve lazer teknolojileri geliştiren Türk üretici olan İIntecro Robotik’in ABD CEO’su Cem Deşen ile sohbet ederken)
VELHASIL
Student’in anlamını:
“Çabalayan”, “gayret gösteren”, “yoğun ilgi duyan”, “kendini bir ideale adayan”, “bilgiyi/yetenek geliştirmeyi talep eden” diye çevirmek var…
***
Tanımı. öğrenci (sadece öğrenen) diye kısıtlayınca ne oluyor?
***
Örneğin:
21 üniversiteye, 900 lise ve dengi meslek lisesine, 213 bin yüksek lisans öğrencisine, 44 bin doktoralıya, 1.5 milyon lise ve denge meslek okulluya ev sahipliği yapan Ankara, üretecek/geliştirecek kalifiye elemanı mumla arayabiliyor…
