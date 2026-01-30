Brezilya, Hindistan, Arjantin’in “üretim gücü” ve AB ve biz…

Gazetemiz DÜNYA’nın gelenekselleş­tirdiği zirveler serisi…

Dün, “Dönüşen Dünyada İhracat Zirve­si” ile devam etti…

★★★

Önceki gün ayrıntılarıyla anlatmıştım… AB’nin, dünyanın en büyük serbest ticaret bölgesi Mercusor (Arjantin, Brezilya, Para­guay, Uruguay) ve Hindistan ile yaptığı an­laşmaların..

Ve…

Rotasını mecburen ABD dışına çeviren ve AB/Ortadoğu pazarlarına yoğunlaşan Çin’in yıkıcı fiyat rekabetinin…

İhracatçımız üzerinde yapacağı olumsuz etkiyi…

★★★

Sadece ihracatçılarımıza değil…

AB ile 30 yıl önce yaptığımız ve güncelle­yemediğimiz gümrük birliği sayesinde “sı­fır vergiyle girebilecek ürünler”in üretici­lerimize yönelik ölümcül tehdidi…

★★★

Rekabet gücünü artırmak için ne ister üretici?

Üretimde verimliliği artıracak, maliyet­leri düşürecek (eğitimden demiryoluna, li­manlardan yenilenebilir enerjide teknoloji geliştirmeye) kamu yatırımlarına öncelik ve hız verilmesi…

Ve…

Somut sonuçları alınan siyasi girişimler ve ticaret diplomasisi…

VELHASIL

AB’nin yaptığı STA anlaşmaları nedeniyle ihracatçımız ve üreticimiz endişeli…

★★★

Zoru/sorunu görmeden/yaşamadan önlem alma, adım atma alışkanlığının genlerimizde olmaması “endişelerle do­lu” hayatımızın nedeni…

★★★

Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın zirvede­ki, “Türk ekonomisi zoru sever…”, “Tem­kinli olalım ama paniğe gerek yok…”, gi­bi cümleleri mi?

Üreticilerimize,

Bu dönüşüm olacak;

Tehditleri algılamalı, fırsatlara odaklan­malıyız;

Panik yaparak. yanlışlarımızı büyütme­meliyiz;

Tehditleri, ‘zorunlu olduğumuz dönüşü­mü getirecek’, ‘vesile’ olarak algılamalıyız, çağrısıdır…

★★★

(NOT: Zirvede, Makine İhracatçıları Bir­liği Başkan Yardımcısı Sevda Kayıhan ha­tırlattı Süleyman Demirel’in sözünü. “Ye­ni bir dünya kurulur, Türkiye orada yerini bulur…”

Oyunu Türkiye’nin kurduğu; ekonomide talebi değil arzı ile öne çıkan bir Türkiye’de yaşamak hepimizin ortak dileği/hedefi…)