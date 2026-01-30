Brezilya, Hindistan, Arjantin’in “üretim gücü” ve AB ve biz…
Gazetemiz DÜNYA’nın gelenekselleştirdiği zirveler serisi…
Dün, “Dönüşen Dünyada İhracat Zirvesi” ile devam etti…
★★★
Önceki gün ayrıntılarıyla anlatmıştım… AB’nin, dünyanın en büyük serbest ticaret bölgesi Mercusor (Arjantin, Brezilya, Paraguay, Uruguay) ve Hindistan ile yaptığı anlaşmaların..
Ve…
Rotasını mecburen ABD dışına çeviren ve AB/Ortadoğu pazarlarına yoğunlaşan Çin’in yıkıcı fiyat rekabetinin…
İhracatçımız üzerinde yapacağı olumsuz etkiyi…
★★★
Sadece ihracatçılarımıza değil…
AB ile 30 yıl önce yaptığımız ve güncelleyemediğimiz gümrük birliği sayesinde “sıfır vergiyle girebilecek ürünler”in üreticilerimize yönelik ölümcül tehdidi…
★★★
Rekabet gücünü artırmak için ne ister üretici?
Üretimde verimliliği artıracak, maliyetleri düşürecek (eğitimden demiryoluna, limanlardan yenilenebilir enerjide teknoloji geliştirmeye) kamu yatırımlarına öncelik ve hız verilmesi…
Ve…
Somut sonuçları alınan siyasi girişimler ve ticaret diplomasisi…
VELHASIL
AB’nin yaptığı STA anlaşmaları nedeniyle ihracatçımız ve üreticimiz endişeli…
★★★
Zoru/sorunu görmeden/yaşamadan önlem alma, adım atma alışkanlığının genlerimizde olmaması “endişelerle dolu” hayatımızın nedeni…
★★★
Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın zirvedeki, “Türk ekonomisi zoru sever…”, “Temkinli olalım ama paniğe gerek yok…”, gibi cümleleri mi?
Üreticilerimize,
Bu dönüşüm olacak;
Tehditleri algılamalı, fırsatlara odaklanmalıyız;
Panik yaparak. yanlışlarımızı büyütmemeliyiz;
Tehditleri, ‘zorunlu olduğumuz dönüşümü getirecek’, ‘vesile’ olarak algılamalıyız, çağrısıdır…
★★★
(NOT: Zirvede, Makine İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Sevda Kayıhan hatırlattı Süleyman Demirel’in sözünü. “Yeni bir dünya kurulur, Türkiye orada yerini bulur…”
Oyunu Türkiye’nin kurduğu; ekonomide talebi değil arzı ile öne çıkan bir Türkiye’de yaşamak hepimizin ortak dileği/hedefi…)
