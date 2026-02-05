İşgücü maliyetimiz AB’yi de mi geçti?

Avrupa İstatistik Ofisi (EUROSTAT)…

AB üyesi ve aday ülkelerdeki, 2026 Ocak gerçekleşmelerini de dahil ettiği, as­gari ücret verilerini yayımladı…

★★★

Buna göre:

2026’nın ilk ayında en yüksek zammı, yaklaşık 200 euro ile Almanya yaptı…

★★★

AB’de ki en düşük asgari ücret mi?

620 euro ile Bulgaristan’da…

Ortalama ücret ise bin 150 euro civarında…

★★★

En düşük asgari ücret uygulamasında:

780 euroluk ücret ile Letonya ikinci sırada…

800 euroluk asgari ücret ile Romanya, 840 euruluk asgari ücretle Macaristan, 915 euro ile Slovakya son 5 arasında…

★★★

Ücret ortalaması ise;

Bin 150 euronun üzerinde son 5’in ta­mamında…

★★★

En yüksek asgari ücret mi?

2 bin 700 euro ile Lüksemburg’da…

Bu ülkedeki ortalama ücret ise 3 bin 900 euro civarında…

★★★

En yüksek asgari ücret uygulamasında:

2 bin 400 euroluk ücret ile İrlanda ikinci sırada…

2 bin 350 euroluk asgari ücret ile Almanya, 2 bin 300 euroluk asgari üc­retle Hollanda, 2 bin 150 euro ile Belçika ilk 5 arasında…

VELHASIL

“İşgücü maliyetinde AB’yi de geçtik” söylemleri, EUROSTAT verileri dikkate alındığında, desteksiz kalıyor…

★★★

Hatta…

AB’ye aday ülkeler arasında, üretim gü­cü ve katma değeri düşük olan Sırbistan’da 750 euroyu aşan asgari ücret, Makedonya, Arnavutluk gibi ülkelerde dahi 600 euroya yaklaşmakta…

★★★

Dahası…

Satın alma gücü standardına göre (-Ki Türkiye’nin en pahalı ülkeler arasına girdiğine dikkat çekiliyor) en düşük as­gari ücret 886 PPS ile Estonya’da, en yük­sek 2 bin 157 PPS ile Almanya’da…