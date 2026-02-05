İşgücü maliyetimiz AB’yi de mi geçti?
Avrupa İstatistik Ofisi (EUROSTAT)…
AB üyesi ve aday ülkelerdeki, 2026 Ocak gerçekleşmelerini de dahil ettiği, asgari ücret verilerini yayımladı…
★★★
Buna göre:
2026’nın ilk ayında en yüksek zammı, yaklaşık 200 euro ile Almanya yaptı…
★★★
AB’de ki en düşük asgari ücret mi?
620 euro ile Bulgaristan’da…
Ortalama ücret ise bin 150 euro civarında…
★★★
En düşük asgari ücret uygulamasında:
780 euroluk ücret ile Letonya ikinci sırada…
800 euroluk asgari ücret ile Romanya, 840 euruluk asgari ücretle Macaristan, 915 euro ile Slovakya son 5 arasında…
★★★
Ücret ortalaması ise;
Bin 150 euronun üzerinde son 5’in tamamında…
★★★
En yüksek asgari ücret mi?
2 bin 700 euro ile Lüksemburg’da…
Bu ülkedeki ortalama ücret ise 3 bin 900 euro civarında…
★★★
En yüksek asgari ücret uygulamasında:
2 bin 400 euroluk ücret ile İrlanda ikinci sırada…
2 bin 350 euroluk asgari ücret ile Almanya, 2 bin 300 euroluk asgari ücretle Hollanda, 2 bin 150 euro ile Belçika ilk 5 arasında…
VELHASIL
“İşgücü maliyetinde AB’yi de geçtik” söylemleri, EUROSTAT verileri dikkate alındığında, desteksiz kalıyor…
★★★
Hatta…
AB’ye aday ülkeler arasında, üretim gücü ve katma değeri düşük olan Sırbistan’da 750 euroyu aşan asgari ücret, Makedonya, Arnavutluk gibi ülkelerde dahi 600 euroya yaklaşmakta…
★★★
Dahası…
Satın alma gücü standardına göre (-Ki Türkiye’nin en pahalı ülkeler arasına girdiğine dikkat çekiliyor) en düşük asgari ücret 886 PPS ile Estonya’da, en yüksek 2 bin 157 PPS ile Almanya’da…
|Borsa
|13.891,21
|0,11 %
|Dolar
|43,5221
|0,01 %
|Euro
|51,5020
|0,19 %
|Euro/Dolar
|1,1806
|0,02 %
|Altın (GR)
|6.948,18
|0,55 %
|Altın (ONS)
|4.964,88
|0,54 %
|Brent
|68,5300
|0,18 %