Nar, elma, armut 100 lirayken; tavuk da 100 liraysa…

Toptan olarak, kilogramı 78 lira ortalama ile satılan ta­vukta “ihra­cat yasağı”nı tartışıyoruz…

***

2 ay besli­yorsun…

Hastalık risklerini alı­yorsun…

En büyük maliyeti olan yeme, kg başına 50-60 lira harcıyorsun…

Sonuçta kilosunu 78 li­ra ortalama ile satıyor­sun…

***

Dalında büyüyen elma­nın, narın, armutun (ilaç­lama, bakım, toplama maliyetleri kg de 9 lira hesaplanıyor) markette 100 lira fiyat ortalaması ile satılmasını bir şekilde kabulleniyoruz…

En büyük protein kay­naklarından (üretimi ça­ba/emek isteyen) tavu­ğun, markette 100 lira fiyat ortalaması ile satıl­masını yüksek buluyo­ruz…

Hatta…

Besleme maliyeti olma­dığını bildiğimiz hamsi­nin 250 liraya satılmasını normalden sayıyoruz…

***

Üstüne…

Yıllık enflasyon oranı yüzde 31 iken…

Tavukta yıllık fiyat artı­şı: yüzde 2.2…

***

Üstüne:

Yurtdışı pazarlar kolay kazanılmıyor…

Büyük çaba gerektiri­yor…

Ciddi riskler alınıyor…

Ve devlet destekli “yüz­lerce yabancı rakip”, pu­suda, tökezlediğin anı bekliyor…

***

Üstüne:

Sektör temsilcileri, ih­racat yasağı nedeniyle, mecburen, kapasite dü­şüreceklerine dikkat çe­kiyor…

Eksik kapasite ile çalış­mak verimsizliğin temeli­dir…

Verimsizlik ise “yeni/ büyük maliyetler” de­mektir…

Yani:

Yabancı rakiplerine gö­re, “yüksek fiyatlı ürü­nün” nedenidir…

VELHASIL

Türk ekonomisinin en büyük sorunlarından:

Araştırmalar, fizibili­te raporları eşliğinde, alı­nan kredilerle (borçla­narak) “yatırım yapmak”, “yeni kapasiteler” oluş­turmak;

Ve bu kapasiteyi tam olarak kullanamamak…

***

Eksik kapasite ile çalış­mak verimsizliğin temeli­dir…

Verimsizlik ise “yeni/ büyük maliyetler” de­mektir…

Yani:

Yabancı rakiplerine gö­re, “yüksek fiyatlı ürü­nün” nedenidir…

***

Tavuk meselesine dö­nersek:

2.7 milyon ton üreti­min, 550 bin tonunu ih­raç etmek, “kapasite­yi verimli kullanmak”, “maliyetleri düşür­mek” için “çabalamak” anlamına gelir…

İhracatı kısıp, bu ne­denle kapasiteyi dü­şürmek ise önümüzdeki süreçte, “maliyetlerde artış”, “fiyatlarda yük­seliş” anlamı taşır…

***

Üretimde verimliliği ve kaliteyi artıracak önlem­lere/adımlara odaklan­malı…