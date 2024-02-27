Süper Türkler cam tavanı birlikte kıracak

Global Turks’ projesiyle dünyaya dağılmış Türk yönetici ile temasa geçildi. Heindrick&Struggles’in tavanı birlikte kıracak kurucusu Ayşegül Dicle Aydın, “Projeyle amaç global düzeyde Türk yöneticilerin zirveye çıkmasına destek olmak. Yani yeni Muhtar Kent potansiyelini ortaya çıkarmak” dedi.

Türkiye Amerikan Şirketler Derneği (AmCham) üyesi şirket yöneticilerinin sponsorluğu ve Türkiye’de Heindrick&Struggles’in kurucusu Ayşegül Dicle Aydın liderliğinde yürütülen ‘Global Turks’ projesiyle dünyaya dağılmış Türk yönetici ile temasa geçildi.

Projenin geldiği noktayı ve amacını AmCham üyesi şirketlerin üst yöneticilerinin de katıldığı bir sohbet toplantısında anlatan Aydın, “Amaç global düzeyde Türk yöneticilerin zirveye çıkmasına destek olmak. Yani yeni Muhtar Kent potansiyelini ortaya çıkarmak. Coca Cola’da CEO’luk yapan Muhtar Kent dışında ikinci bir örneğimiz yok. Üst sevilere kadar çıkmayı başaran isimler var ama zirveye ulaşamıyoruz. Türklerin üzerinde adeta bir görünmez bir cam tavan var.”

Türklere karşı önyargı var

Global Turks projesinin cam tavanı kırmak ve uluslararası seviyede etkin bir Türk yönetici ağını oluşturmak olduğunu ifade eden Aydın, deneyimler ve anketin ortaya çıkardığı çarpıcı sonuçlardan en önemlisinin, Türklerin yükselmesini engelleyen iki unsurdan birinin ‘ikili önyargı’ diğerinin ise ‘yetersiz bağ’ olduğunu kaydetti.

Aydın sözlerini şöyle sürdürdü: “Uluslararası alanda Türklere ciddi bir önyargı var. Bunun yanında bizim de kendimize oluşturduğumuz bir güvensizlik bariyeri mevcut. Bu yüzden daha geri planda ve görünmez olmayı tercih ediyoruz. Dünyada 5 binden fazla girişimci ve yönetici Türk var ama bunlar birbirinden habersiz. Network oluşturamadık. Böyle olunca etkin olamıyoruz.

Projenin amacı ortak bir alan oluşturmak, özgüven yaratmak ve başarısızlıklardan yola çıkarak başarıya ulaşacak yol haritasını belirlemek. Eğitim, kendini yetiştirme, zekâ, iş çözüm biçimleri gibi hangi alan olursa olsun, dünyada hiçbir konuda eksiğimiz yok, bilakis artılarımız var. Bu çalışma ile potansiyelimizi kah ettiği yere getireceğiz. Bu bir savaş ve kendi alanımızı yaratmak zorundayız.”

"Pandemide fark yarattık"

Global Turks’ün ilk adımı, yurtdışındaki Türk yöneticilerle bir ankete imza atmak oldu. Belli kriterler belirlenmiş, 5 bin özgeçmişten 3 bin 500’üne Linkedin üzerinden mektup gönderildi. Bunların 1.500’ünden çalışmaya katılacaklarına dair yanıt geldi. Arkasından her kişi için 400 analiz başlığı bulunan anket formları gönderildi. Ayşegül Dicle Aydın, “Ankete binin üzerinde yönetici yanıt verdi.

Bizim için büyük bir katılımdı. Güçlü yönlerini de zayıf yönlerini de belirledik. Bir arada olmaya, birlikte güçlenmeye karar verdik” diye konuştu. “Pandemi ve ardından global seviyede yaşanan ekonomik çalkantılar, Türkleri ön plana çıkardı” diyen Aydın konuşmasına şöyle devam etti: “Pandemi süreci Türklerin inanılmaz esnek ve yaratıcı olduğunu ortaya koydu. Bu anlamda fark yarattık.

Bizim doğamızda krizle ve kaosla mücadele ruhu var. Batılılar bu şoku atlatmakta ve karar almakta zorlanıyor. Çok yakında batılı ülkelerde bir nitelikli beyaz yakalarda bir çalkalanma bekliyoruz. Ciddi bir istihdam kaybı yaşanacak. Bizler için avantajlarımızı daha rahat ortaya koyma ve yeni bir hikaye yazma zamanı geliyor. Bunun için kendimizi yeniden keşfetmek ve potansiyelimizi açığa çıkarmamız gerekiyor. Bu da ilk aşama iki yoldan olacak: Liderlik akademisi ve ortak platform.

Aralarında iletişim yok

Projenin ikinci aşamasında tecrübeler ve başarısızlıklardan oluşan bir eğitim süreci ve kolektif uyum var. Araştırmaya göre, dünyada dağılmış 5 bin süper Türk’ün yüzde 36’sı AB ülkelerinde çalışıyor. Amerika’da çalışanların oranı yüzde 26. Yüzde 8’i Ortadoğu’da bulunurken Asya ve pasifik ülkelerindeki oran yüzde 7. İşlerini Türkiye’den yürütenler ise yüzde 20’yi oluşturuyor. Fakat bu dağılıma rağmen Türklerin arasında iletişim neredeyse yok. Global Turks, bu çalışmayla bu Türkleri bir platformda buluşturmayı hedefliyor.

Liderlik Akademisi’nin 3 sac ayağı olacak

Diğer projenin adı Liderlik Akademisi. Ayşegül Dicle Aydın projenin gerekçesini, “Bu eksiklikleri giderdiğimizde Muhtar Kent’ler artacak. Türkler çok esnek, pratik zekalı, çalışkan, pes etmeyen yöneticiler olarak tanınıyor ama genel kanı ‘günü kurtaran liderler’ oldukları yönünde. Orta ve uzun vadeli stratejiler geliştirebilen yetkinlikte Türk liderler yetiştirmek gerektiğini düşündük” diye açıkladı.

Aydın, akademinin üçlü sacayağı şeklinde bir yapısı olacağını söyledi ve planı şöyle anlattı: “Ayaklardan biri üniversite olacak, bunun için görüşmeler yaptık. Türkiye’den ve Amerika’dan iki üniversite. İkincisi Türkiye’nin önde gelen 10 holdingi bu işi uzun vadeli sahiplenecek. 10 yıllık bir perspektif ile yaklaşıyoruz. Bu ayakta AmCham’in üye şirketleri de olacak. Son ayak ise kamu. Projenin ilk gününden itibaren Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi bize yakın destek veriyor. Yılda iki kez 4-6 haftalık eğitim süreçleri planlıyoruz. Yeni süper Türkler bu akademiden çıkacak.”