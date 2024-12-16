Suriye konusuna Gaziantep’ten bakış

İç savaş nedeniyle Türkiye, Suriye’den sığınma talebinde bulunan insanla­ra 13 yıl kucak açtı. Ülkemiz 3 milyonun üzerinde Suriyeli mülteciye ev sahip­liği yapıyor. Resmi kayıtlara göre Gazi­antep’te 450 bin Suriyeli yaşıyor. Gazi­antep, geçici Suriyeli sığınmacılar nok­tasında il nüfusuna oranla Türkiye’de Kilis’ten sonra en fazla nüfusu barındı­ran ikinci kent.

Ayrıca Gaziantep, toplam Suriyeli sığınmacı sayısı bakımından da İstanbul’dan sonra ikinci sırada yer alı­yor. Yani Gaziantep, hem nüfusa oranla ve hem de en fazla Suriyeli sığınmacının yaşadığı ikinci kent. Bugün Gaziantep’te faaliyet gösteren kayıtlı Suriyeli işlet­me sayısı Gaziantep Ticaret Odası, Sa­nayi Odası ve Esnaf Odaları dahil toplam 6 bin 300, kayıtlı Suriyeli istihdam sayısı ise 12 bin.

Çok uzun süren misafirlikten dolayı ülkemiz genelinde olduğu gibi en fazla Suriyeli nüfusu barındıran Gaziantep gi­bi kentlerde özellikle son yıllarda eğitim, sağlık, çalışma hayatı başta olmak üzere her alanda çok ciddi sıkıntılar baş göste­rir oldu.

-Gaziantep’in en büyük sorunlarının ilk sırasında yer alan barınma konusun­da kira artışlarının, yüksek konut fiyatla­rının en önemli nedeni Suriyelilere bağ­landı.

-Sağlık alanında Suriyelilere bazı ön­celik ve avantajlar sunulmasından dolayı zamanında ve yeterli hizmet alınamama­sının ve yaşanan mağduriyetlerin nedeni de Suriyeli göçmenlere bağlandı.

-Eğitim alanında artan sınıf mevcut­ları ve dil sorunu gibi nedenlerden dola­yı istenilen verimin alınamamasının ne­denlerinden birinin de göçmenler olduğu dillendirildi.

-Çalışma hayatında kayıtsız çalışan Suriyeli esnaflara hiçbir yaptırım olma­masından dolayı haksız rekabete uğra­dıklarını ve buna artık dur denilmesi ge­rektiği de daha yüksek sesle ifade edilir oldu.

-Diğer tarafta kentte artan araç sayı­sı ve göçmenlerin yüksek doğum oranı ile sürekli artan bir nüfus karşısında yerel yönetimlerin yol, su, elektrik vb. alt ya­pı çalışmalarında yeterli hizmeti sunma konusunda çaresiz kalması da halkı “ar­tık yeter” boyutuna taşıdı.

Bölgede göç, pandemi, savaşlar derken 6 Şubat depremlerinin ekosisteme verdi­ği zararlar ile son yılların çok zor geçtiği­ni Gaziantepli yetkililer her platformda anlatıyorlar. Çok değil daha 4-5 ay önce­sine kadar kayıt dışı çalışma ve güven­lik konusuna dikkati çeken il temsilcileri kayıt dışı çalışan ve güvenlik konusunda problem teşkil eden Suriyelilerin deport edilmesinin kentin en önemli konu başlı­ğı olduğunu belirttiler.

Eski Gaziantep Valisi olan İçişleri Ba­kanı Ali Yerlikaya, halkın Suriyeli göç­menler konusundaki rahatsızlığını din­lemek için yakın zamanda Gaziantep’e geldi ve önemli toplantılar yaptı. Yerel­deki son durumu kentteki her yetkiliden dinledi. İlgili diğer Bakanlıklara gerekli aktarımlar yapıldı, koordinasyon sağlan­dı. Sosyal yardımların dağıtımı ile ilgili, sağlık hizmetlerini almaktaki şartlar ile ilgili yine çalışma hayatına yönelik yeni uygulamalar ilgili konuların yeniden ele alındığına dair üst üste yetkili ağızlardan kaygıları giderecek yönde açıklamalar yapıldı. Gaziantep’te kayıt dışı ve sorun teşkil eden göçmenlerin denetimi için kentteki mobil göç araç sayı 7’den 25 ade­te çıkarıldı ve denetimler artırıldı.

Ve son haftaların sıcak gündemi yine Suriye konusu oldu. 4-5 ay önce neler ko­nuşuyorduk şimdi neler konuşuyoruz. 61 yıllık Baas rejimi yıkıldı. Suriye’de yeni bir dönem başlıyor. Gaziantep’e bir saat mesafede yaşanan baş döndürücü hare­ketliliği yakından izliyoruz. Sonraki ya­zımızın konusu da komşumuzdaki yeni süreçle beraber beklentiler, kaygılar, do­ğacak iş imkanları ve ülkemiz kadar Ga­ziantep’in de bu süreç ile ilgili hazırlıkla­rı üzerine olsun.