Suriye konusuna Gaziantep’ten bakış
İç savaş nedeniyle Türkiye, Suriye’den sığınma talebinde bulunan insanlara 13 yıl kucak açtı. Ülkemiz 3 milyonun üzerinde Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapıyor. Resmi kayıtlara göre Gaziantep’te 450 bin Suriyeli yaşıyor. Gaziantep, geçici Suriyeli sığınmacılar noktasında il nüfusuna oranla Türkiye’de Kilis’ten sonra en fazla nüfusu barındıran ikinci kent.
Ayrıca Gaziantep, toplam Suriyeli sığınmacı sayısı bakımından da İstanbul’dan sonra ikinci sırada yer alıyor. Yani Gaziantep, hem nüfusa oranla ve hem de en fazla Suriyeli sığınmacının yaşadığı ikinci kent. Bugün Gaziantep’te faaliyet gösteren kayıtlı Suriyeli işletme sayısı Gaziantep Ticaret Odası, Sanayi Odası ve Esnaf Odaları dahil toplam 6 bin 300, kayıtlı Suriyeli istihdam sayısı ise 12 bin.
Çok uzun süren misafirlikten dolayı ülkemiz genelinde olduğu gibi en fazla Suriyeli nüfusu barındıran Gaziantep gibi kentlerde özellikle son yıllarda eğitim, sağlık, çalışma hayatı başta olmak üzere her alanda çok ciddi sıkıntılar baş gösterir oldu.
-Gaziantep’in en büyük sorunlarının ilk sırasında yer alan barınma konusunda kira artışlarının, yüksek konut fiyatlarının en önemli nedeni Suriyelilere bağlandı.
-Sağlık alanında Suriyelilere bazı öncelik ve avantajlar sunulmasından dolayı zamanında ve yeterli hizmet alınamamasının ve yaşanan mağduriyetlerin nedeni de Suriyeli göçmenlere bağlandı.
-Eğitim alanında artan sınıf mevcutları ve dil sorunu gibi nedenlerden dolayı istenilen verimin alınamamasının nedenlerinden birinin de göçmenler olduğu dillendirildi.
-Çalışma hayatında kayıtsız çalışan Suriyeli esnaflara hiçbir yaptırım olmamasından dolayı haksız rekabete uğradıklarını ve buna artık dur denilmesi gerektiği de daha yüksek sesle ifade edilir oldu.
-Diğer tarafta kentte artan araç sayısı ve göçmenlerin yüksek doğum oranı ile sürekli artan bir nüfus karşısında yerel yönetimlerin yol, su, elektrik vb. alt yapı çalışmalarında yeterli hizmeti sunma konusunda çaresiz kalması da halkı “artık yeter” boyutuna taşıdı.
Bölgede göç, pandemi, savaşlar derken 6 Şubat depremlerinin ekosisteme verdiği zararlar ile son yılların çok zor geçtiğini Gaziantepli yetkililer her platformda anlatıyorlar. Çok değil daha 4-5 ay öncesine kadar kayıt dışı çalışma ve güvenlik konusuna dikkati çeken il temsilcileri kayıt dışı çalışan ve güvenlik konusunda problem teşkil eden Suriyelilerin deport edilmesinin kentin en önemli konu başlığı olduğunu belirttiler.
Eski Gaziantep Valisi olan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, halkın Suriyeli göçmenler konusundaki rahatsızlığını dinlemek için yakın zamanda Gaziantep’e geldi ve önemli toplantılar yaptı. Yereldeki son durumu kentteki her yetkiliden dinledi. İlgili diğer Bakanlıklara gerekli aktarımlar yapıldı, koordinasyon sağlandı. Sosyal yardımların dağıtımı ile ilgili, sağlık hizmetlerini almaktaki şartlar ile ilgili yine çalışma hayatına yönelik yeni uygulamalar ilgili konuların yeniden ele alındığına dair üst üste yetkili ağızlardan kaygıları giderecek yönde açıklamalar yapıldı. Gaziantep’te kayıt dışı ve sorun teşkil eden göçmenlerin denetimi için kentteki mobil göç araç sayı 7’den 25 adete çıkarıldı ve denetimler artırıldı.
Ve son haftaların sıcak gündemi yine Suriye konusu oldu. 4-5 ay önce neler konuşuyorduk şimdi neler konuşuyoruz. 61 yıllık Baas rejimi yıkıldı. Suriye’de yeni bir dönem başlıyor. Gaziantep’e bir saat mesafede yaşanan baş döndürücü hareketliliği yakından izliyoruz. Sonraki yazımızın konusu da komşumuzdaki yeni süreçle beraber beklentiler, kaygılar, doğacak iş imkanları ve ülkemiz kadar Gaziantep’in de bu süreç ile ilgili hazırlıkları üzerine olsun.