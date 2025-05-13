Gaziantep, “Ziraat Türkiye Kupası Final Maçı”na hazır
14 Mayıs Çarşamba günü 63. Ziraat Türkiye Kupası Final Maçı Gaziantep’te oynanacak. Kupa maçı, Şehitkamil ilçesi Beylerbeyi Mahallesi’ndeki 35 bin 574 seyirci kapasiteli Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda olacak.
Kentte büyük bir heyecan var. Bu önemli final maçının Gaziantep’te oynanması için ciddi girişimlerde bulunuldu ve sonuç olarak Gaziantep yine büyük bir organizasyona ev sahipliği yapacak.
Biletler satışa sunulduktan 15 dakika sonra bitti. Sadece Galatasaray ve Trabzonspor taraftarları değil bu keyifli maçı izlemek isteyen futbolseverler Gaziantep’e akın etmeye başladı. Uçak ve otobüs bileti bulmak artık zor. Çoğu otel rezervasyon alamıyor. Baklavacılar o gün için üretim kapasitelerini artırdığını duyurdu. Aynı şekilde kebapçıların da artı üretim için hazır olduğunu biliyoruz.
“Spor kenti” olma hedefi olan kentin bu önemli organizasyondan başarıyla çıkması için kent yetkilileri de harekete geçti. Başta gastronomi turizmi olmak üzere bacasız sanayi turizmden hak ettiği payı son yıllarda almaya başlayan ancak daha fazlası için önemli potansiyel barındıran kent için bu maç çok önemli.
Gaziantep’te sokakların çok daha temiz ve güzel görünmesi için belediye ekipleri ekstradan mesai harcıyor. Emniyet güçleri herhangi bir taşkınlık ve olumsuzluk yaşanmaması için takviye ekipleri ile o güne hazır. Ülkemizin Gastronomi turizminde başkenti konumunda olan Gaziantep’te başta yeme, içme alanı olmak üzere tüm esnaftan hijyen, fiyat ve misafirperverlik konularına gereken özenin gösterilmesi istendi.
“Kent ekonomisi canlanacak”
Gaziantep Valisi Kemal Çeber, güvenlikten ulaşıma, konaklamadan stadyum düzenlemelerine kadar her alanda titizlikle çalıştıklarını söyledi.
Vali Çeber, “Belediyelerimiz otobüs seferlerini, Gaziray seferlerini kupa finaline göre güncelledi. Müzelerimizin açılış saatlerini akşam 17.00’dan akşam 21.00’a kadar uzattık. Gastronomisiyle meşhur Gaziantep’imizin tüm baklavacıları ve restoranları kendilerini o güne özgü hazırlıyorlar. Çünkü bizim en büyük özelliklerimizden birisi de Gazişehir olarak misafirperverliğimiz, güler yüzümüz, hoşgörümüzdür. Asil Gaziantep insanı olarak misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya ve her türlü misafirliğe önem veren bir kentiz” dedi.
Gelen misafirlere stadyum çevresinde etkinlik alanları oluşturulduğunu bildiren Vali Çeber, Gaziantep’in turistik mekanlarında da yoğunluk olacağını aktararak şunları söyledi; “Şehir içinde özellikle kale bölgemizde yoğunluk olacağını düşünüyoruz. Çünkü bizim turistik bölgemiz, müzeler bölgemiz oralardır. Tüm esnafımızla, odamızla, belediyelerimizle hazırlıklarımızı yaptık. Zaten ben bugüne kadar Gaziantep’e gelip de tadı damağında kalmadan dönene rastlamadım. Gelen her taraftarımız da yine Gaziantep’in tadı damağında lezzetleriyle döneceklerdir”
Gaziantep’e yaklaşık 30 bini taraftar olmak üzere 50 bin ziyaretçi gelmesi bekleniyor. Gelen herkesi memnun göndermek en büyük hedef.
Son söz; Gaziantep için önemli bir organizasyon olan Ziraat Türkiye Kupası final maçı umarız hem gelen futbolseveri hem de Gazianteplileri mutlu eder.