Gaziantep, “Ziraat Türkiye Kupası Final Maçı”na hazır

14 Mayıs Çarşamba günü 63. Ziraat Türki­ye Kupası Final Maçı Gaziantep’te oyna­nacak. Kupa maçı, Şehitkamil ilçesi Beylerbeyi Mahallesi’ndeki 35 bin 574 seyirci kapasiteli Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu’n­da olacak.

Kentte büyük bir heyecan var. Bu önemli fi­nal maçının Gaziantep’te oynanması için ciddi girişimlerde bulunuldu ve sonuç olarak Gazi­antep yine büyük bir organizasyona ev sahip­liği yapacak.

Biletler satışa sunulduktan 15 dakika sonra bitti. Sadece Galatasaray ve Trabzonspor ta­raftarları değil bu keyifli maçı izlemek isteyen futbolseverler Gaziantep’e akın etmeye başla­dı. Uçak ve otobüs bileti bulmak artık zor. Çoğu otel rezervasyon alamıyor. Baklavacılar o gün için üretim kapasitelerini artırdığını duyurdu. Aynı şekilde kebapçıların da artı üretim için hazır olduğunu biliyoruz.

“Spor kenti” olma hedefi olan kentin bu önemli organizasyondan başarıyla çıkması için kent yetkilileri de harekete geçti. Başta gastronomi turizmi olmak üzere bacasız sa­nayi turizmden hak ettiği payı son yıllarda al­maya başlayan ancak daha fazlası için önem­li potansiyel barındıran kent için bu maç çok önemli.

Gaziantep’te sokakların çok daha te­miz ve güzel görünmesi için belediye ekiple­ri ekstradan mesai harcıyor. Emniyet güçleri herhangi bir taşkınlık ve olumsuzluk yaşan­maması için takviye ekipleri ile o güne hazır. Ülkemizin Gastronomi turizminde başken­ti konumunda olan Gaziantep’te başta yeme, içme alanı olmak üzere tüm esnaftan hijyen, fiyat ve misafirperverlik konularına gereken özenin gösterilmesi istendi.

“Kent ekonomisi canlanacak”

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, güvenlikten ulaşıma, konaklamadan stadyum düzenleme­lerine kadar her alanda titizlikle çalıştıklarını söyledi.

Vali Çeber, “Belediyelerimiz otobüs seferle­rini, Gaziray seferlerini kupa finaline göre gün­celledi. Müzelerimizin açılış saatlerini akşam 17.00’dan akşam 21.00’a kadar uzattık. Gast­ronomisiyle meşhur Gaziantep’imizin tüm baklavacıları ve restoranları kendilerini o gü­ne özgü hazırlıyorlar. Çünkü bizim en büyük özelliklerimizden birisi de Gazişehir olarak misafirperverliğimiz, güler yüzümüz, hoşgö­rümüzdür. Asil Gaziantep insanı olarak misa­firlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya ve her türlü misafirliğe önem veren bir kentiz” dedi.

Gelen misafirlere stadyum çevresinde et­kinlik alanları oluşturulduğunu bildiren Vali Çeber, Gaziantep’in turistik mekanlarında da yoğunluk olacağını aktararak şunları söyle­di; “Şehir içinde özellikle kale bölgemizde yo­ğunluk olacağını düşünüyoruz. Çünkü bizim turistik bölgemiz, müzeler bölgemiz oralar­dır. Tüm esnafımızla, odamızla, belediyeleri­mizle hazırlıklarımızı yaptık. Zaten ben bugü­ne kadar Gaziantep’e gelip de tadı damağında kalmadan dönene rastlamadım. Gelen her ta­raftarımız da yine Gaziantep’in tadı damağın­da lezzetleriyle döneceklerdir”

Gaziantep’e yaklaşık 30 bini taraftar ol­mak üzere 50 bin ziyaretçi gelmesi bekleni­yor. Gelen herkesi memnun göndermek en büyük hedef.

Son söz; Gaziantep için önemli bir organizas­yon olan Ziraat Türkiye Kupası final maçı uma­rız hem gelen futbolseveri hem de Gaziantepli­leri mutlu eder.