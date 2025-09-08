“Dünya Makarna Günü” Türkiye’de kutlanacak

Makarnayı sevmeyen çok az kişi var­dır sanırım. Makarna hem zengin sofraların hem de mütevazı sofraların vazgeçilmezidir. Farklı soslarla onlar­ca çeşidini yapmanın mümkün olduğu makarna aynı zamanda bütçe dostu bir üründür.

Farklı kültürleri, dilleri ve sofrala­rı bir araya getirme gücüne sahip olan makarna, her şekli, sosu ve tarifiyle sı­nırları aşan bir lezzet. Sağlık ve beslen­me uzmanlarının da desteklediği bilim­sel raporlar, makarnanın düşük glisemik indeksli, sürdürülebilir ve dengeli bes­lenmenin bir parçası olduğunu ortaya koyuyor.

Türkiye, makarna sektöründe dün­yada söz sahibi bir ülkedir. Öyle ki, ma­karna üretiminde dünyada 2. sırada yer alıyoruz. Ülkemizde yaklaşık 30 makarna üreticisi var. Sektörün 50 binin üzerinde kişiye istihdam sağladığı biliniyor. 165 ülkeye ihracat yapılıyor.

Geçen yıl makarna sektörü hedefleri­ni tutturdu. Ama bu yıl çok gayrete rağ­men hedeflerin biraz gerisinde bir seyir izleniyor. Makarna sektöründe yeni ya­tırımlar devam ediyor ve üretim kapasi­teleri artıyor. Buna karşılık maalesef ih­racat pazarları kaybediliyor ve ihracat rakamları düşüyor.

Bu düşüşün ana nedeninin önemli ih­racat pazarları olan ülkelerde makarna üretimine başlanması olarak açıklanı­yor. Makarna sektöründe yeni yatırım­lar ile beraber önemli rakamlarda bir atıl kapasite oluşması tehlikesi var. Bu kapasitelerin değerlendirilmesi için ye­ni pazarlara ihtiyaç var. Ama kazanılan pazarlar kaybediliyor. Örneğin artık Ni­jerya, Angola, Kamerun, Gana, Mısır, Etiyopya’da makarna üretimi yapılıyor. İhracatta önemli pazarlarda kayıp ve düşüşler yaşanmasına rağmen sektör oyuncularının yoğun gayret içerisinde olduğunu söylemek mümkün. Japon­ya’ya, Amerika’ya, Somali’ye ihracat artıyor bu artışları sürekli kılmak için çalışılıyor.

Makarna sektörü 25 Ekim’de İstanbul’da buluşuyor

Diğer tarafta sektörün Türkiye’nin makarna sektöründeki gücünü göstermek için önemli bir organizasyona hazırlandığını söyleye­lim. Her yıl 25 Ekim’de dünyanın farklı bir ülkesinde kutlanan “Dünya Makar­na Günü” bu yıl Türkiye’de İstanbul’da gerçekleştirilecek. Bu buluşma için ha­zırlıkların tam gaz devam ettiğini öğre­niyoruz.

Dünya Makarna Günü, ilk kez 1998’de İtalya’nın Napoli kentinde kutlandı. Türkiye ise 2008 ve 2013 yıllarında bu etkinliğe başarıyla ev sahipliği yaptı. 2025 yılında üçüncü kez bu küresel bu­luşmayı İstanbul’a taşıyan Türkiye ma­karna sektörü, tarihsel mirası ve mo­dern üretim gücüyle bir kez daha dünya sahnesine çıkacak.

Dünya Makarna Günü 2025, “Ge­lenekten Geleceğe” temasıyla kutlana­cak. 24–26 Ekim 2025 tarihleri ara­sında İstanbul’da düzenlenecek bu özel buluşma, Türkiye Makarna Sanayicile­ri Derneği (TMSD) ve Makarna Üretici­leri ve Sanayicileri Derneği (MÜSAD) koordinasyonunda, Uluslararası Ma­karna Organizasyonu (IPO) işbirliği ile hayata geçirilecek.

15 ülkeden katılımcı bekleniyor

Dünya Makarna Günü 2025, 15 fark­lı ülkeden makarna derneklerini, ma­karna hattı üreticilerini, bilim insan­larını, şefleri, sağlık profesyonellerini, influencerları ve medya temsilcilerini İstanbul’da ağırlayacak. Katılımcılar; “Dünya makarnasındaki yenilikleri keşfedecek, ünlü şeflerin özel tarifle­rini tadacak, uzman isimlerin katıldı­ğı panellere katılacak ve güçlü sektörel bağlar kurma şansı yakalayacak.”

Son söz; umarım makarna sektörü bu yıl hedeflerine ulaşır diyerek bu organizasyonun hem sektöre ve hem de ülkemize fayda getirmesini diliyorum.