“Dünya Makarna Günü” Türkiye’de kutlanacak
Makarnayı sevmeyen çok az kişi vardır sanırım. Makarna hem zengin sofraların hem de mütevazı sofraların vazgeçilmezidir. Farklı soslarla onlarca çeşidini yapmanın mümkün olduğu makarna aynı zamanda bütçe dostu bir üründür.
Farklı kültürleri, dilleri ve sofraları bir araya getirme gücüne sahip olan makarna, her şekli, sosu ve tarifiyle sınırları aşan bir lezzet. Sağlık ve beslenme uzmanlarının da desteklediği bilimsel raporlar, makarnanın düşük glisemik indeksli, sürdürülebilir ve dengeli beslenmenin bir parçası olduğunu ortaya koyuyor.
Türkiye, makarna sektöründe dünyada söz sahibi bir ülkedir. Öyle ki, makarna üretiminde dünyada 2. sırada yer alıyoruz. Ülkemizde yaklaşık 30 makarna üreticisi var. Sektörün 50 binin üzerinde kişiye istihdam sağladığı biliniyor. 165 ülkeye ihracat yapılıyor.
Geçen yıl makarna sektörü hedeflerini tutturdu. Ama bu yıl çok gayrete rağmen hedeflerin biraz gerisinde bir seyir izleniyor. Makarna sektöründe yeni yatırımlar devam ediyor ve üretim kapasiteleri artıyor. Buna karşılık maalesef ihracat pazarları kaybediliyor ve ihracat rakamları düşüyor.
Bu düşüşün ana nedeninin önemli ihracat pazarları olan ülkelerde makarna üretimine başlanması olarak açıklanıyor. Makarna sektöründe yeni yatırımlar ile beraber önemli rakamlarda bir atıl kapasite oluşması tehlikesi var. Bu kapasitelerin değerlendirilmesi için yeni pazarlara ihtiyaç var. Ama kazanılan pazarlar kaybediliyor. Örneğin artık Nijerya, Angola, Kamerun, Gana, Mısır, Etiyopya’da makarna üretimi yapılıyor. İhracatta önemli pazarlarda kayıp ve düşüşler yaşanmasına rağmen sektör oyuncularının yoğun gayret içerisinde olduğunu söylemek mümkün. Japonya’ya, Amerika’ya, Somali’ye ihracat artıyor bu artışları sürekli kılmak için çalışılıyor.
Makarna sektörü 25 Ekim’de İstanbul’da buluşuyor
Diğer tarafta sektörün Türkiye’nin makarna sektöründeki gücünü göstermek için önemli bir organizasyona hazırlandığını söyleyelim. Her yıl 25 Ekim’de dünyanın farklı bir ülkesinde kutlanan “Dünya Makarna Günü” bu yıl Türkiye’de İstanbul’da gerçekleştirilecek. Bu buluşma için hazırlıkların tam gaz devam ettiğini öğreniyoruz.
Dünya Makarna Günü, ilk kez 1998’de İtalya’nın Napoli kentinde kutlandı. Türkiye ise 2008 ve 2013 yıllarında bu etkinliğe başarıyla ev sahipliği yaptı. 2025 yılında üçüncü kez bu küresel buluşmayı İstanbul’a taşıyan Türkiye makarna sektörü, tarihsel mirası ve modern üretim gücüyle bir kez daha dünya sahnesine çıkacak.
Dünya Makarna Günü 2025, “Gelenekten Geleceğe” temasıyla kutlanacak. 24–26 Ekim 2025 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek bu özel buluşma, Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği (TMSD) ve Makarna Üreticileri ve Sanayicileri Derneği (MÜSAD) koordinasyonunda, Uluslararası Makarna Organizasyonu (IPO) işbirliği ile hayata geçirilecek.
15 ülkeden katılımcı bekleniyor
Dünya Makarna Günü 2025, 15 farklı ülkeden makarna derneklerini, makarna hattı üreticilerini, bilim insanlarını, şefleri, sağlık profesyonellerini, influencerları ve medya temsilcilerini İstanbul’da ağırlayacak. Katılımcılar; “Dünya makarnasındaki yenilikleri keşfedecek, ünlü şeflerin özel tariflerini tadacak, uzman isimlerin katıldığı panellere katılacak ve güçlü sektörel bağlar kurma şansı yakalayacak.”
Son söz; umarım makarna sektörü bu yıl hedeflerine ulaşır diyerek bu organizasyonun hem sektöre ve hem de ülkemize fayda getirmesini diliyorum.
