Kayseri iş dünyasının gözü Suriye pazarında
MÜSİAD ve IBF iş birliğiyle düzenlenen “Türkiye-Suriye İktisadi İş Birliği Zirvesi” salı günü Gaziantep’te gerçekleştirildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın da katılım gösterdiği Zirve’ye 900’den fazla Türk, 500’den fazla Suriyeli iş insanı katılım gösterdi, 107 B2B görüşme sağlandı.
Girişlerin ücretli olmasına rağmen Türkiye’nin kapasite büyüklüğü açısından sayılı merkezlerinden olan Gaziantep Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde oturacak yer kalmadı. Gaziantep, Türkiye’nin her yerinden insan akının olduğu önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.
Suriye’de 8 Aralık 2024 itibariyle yeni bir dönem başladı. Türkiye komşusundaki tüm gelişmeleri yakından takip ediyor. Ülke olarak Suriye’nin yeni döneminde her türlü desteği vermeye hazır olduğumuz en yetkili kurum ve yetkililer tarafından ilk günden itibaren anlatılmaya çalışılıyor. Öyle ki zirvede Suriye ile tüm konular masaya yatırıldı, önemli mesajlar verildi.
MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer ev sahipliğinde Kayseri Sanayi Odası Meclis Başkanı Abidin Özkaya, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın başta olmak üzere çok sayıda Kayserili iş insanı da Suriye’deki işbirliği fırsatları için Gaziantep’teydi.
Kayseri ve Kayseri iş dünyasının benim hayatımda önemli bir yeri vardır. 2009-2014 yılları arasında gazetemizin Kayseri Bölge Temsilciliğini yaptım. O dönemde Kayseri iş dünyası temsilcileri çok keyifli ve öğretici bir çalışma dönemi yaşamamı sağlamıştı, bu nedenle ben de yerleri hep ayrı oldu ve irtibatımız hiç kopmadı. Başkan Akmermer ve Kayseri heyeti ile bir araya geldiğimizde çok verimli sohbet gerçekleştirdik.
Öyle ki Kayseri Türkiye’nin göz bebeği sanayi kentlerinden biri. Mobilya imalatında Türkiye’de birinci sırada. Türkiye’de ilk 20 büyük mobilya üreticisinin 11’i Kayseri’de bulunuyor. Kayseri OSB’de yaklaşık bin 500 firma yer alıyor. Bu firmalarda 100 binin üzerinde kişiye istihdam sağlanıyor. Kayseri OSB, Türkiye’deki ilk 5 OSB arasında yer alıyor.
Öte yandan Kayseri, 183 ülkeye geçen yıl 3 milyar 750 milyonun üzerinde ihracat gerçekleştirdi. İhracatta ilk sırada mobilya sonrasında elektrikli ev aletleri ve kablo sektörü yer alırken en çok ihracat yapılan ülkeler sırasıyla Irak, Almanya ve ABD. Kayseri’de yüzde 141’lik bir oranla cari fazla veren il konumunda. Bu yıl ihracatta 5 milyar dolara yakın ihracat hedeflendiğini öğrendim.
Mobilya, elektrikli ev aletleri, kablo, mobilya, çelik kapı gibi geniş ürün yelpazesiyle Suriye’nin Kayseri için önemli bir pazar olduğunu ifade eden Kayserili yetkililer, önümüzdeki aylarda benzer bir organizasyonun Kayseri’de olması için çalışmalar yürüttüklerini ifade ettiler.
Enflasyon, kur, finansmana erişim, işçilik, girdi maliyetleri konularında yaşanan sorunlara rağmen bir arayış ve çıkış yolu bulmaya çalışan iş dünyası için Suriye önemli bir umut oldu. Kayseri ve Gaziantep gibi sanayinin başkenti illeri başta olmak üzere her firmanın, her ilin hatta ülkenin gözü kulağı Suriye’de. Umarım ülke olarak Suriye pazarından umduğumuzu buluruz.