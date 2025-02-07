Kayseri iş dünyasının gözü Suriye pazarında

MÜSİAD ve IBF iş birliğiyle düzenlenen “Türkiye-Suriye İktisadi İş Birliği Zirvesi” salı günü Gaziantep’te gerçekleştirildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın da katılım gösterdiği Zir­ve’ye 900’den fazla Türk, 500’den fazla Suriyeli iş insanı katılım gösterdi, 107 B2B görüşme sağ­landı.

Girişlerin ücretli olmasına rağmen Türki­ye’nin kapasite büyüklüğü açısından sayılı mer­kezlerinden olan Gaziantep Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde oturacak yer kalmadı. Gazi­antep, Türkiye’nin her yerinden insan akının ol­duğu önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Suriye’de 8 Aralık 2024 itibariyle yeni bir dö­nem başladı. Türkiye komşusundaki tüm geliş­meleri yakından takip ediyor. Ülke olarak Suri­ye’nin yeni döneminde her türlü desteği vermeye hazır olduğumuz en yetkili kurum ve yetkililer ta­rafından ilk günden itibaren anlatılmaya çalışılı­yor. Öyle ki zirvede Suriye ile tüm konular masa­ya yatırıldı, önemli mesajlar verildi.

MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Ak­mermer ev sahipliğinde Kayseri Sanayi Odası Meclis Başkanı Abidin Özkaya, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri OSB Başka­nı Mehmet Yalçın başta olmak üzere çok sayıda Kayserili iş insanı da Suriye’deki işbirliği fırsat­ları için Gaziantep’teydi.

Kayseri ve Kayseri iş dünyasının benim haya­tımda önemli bir yeri vardır. 2009-2014 yılları arasında gazetemizin Kayseri Bölge Temsilcili­ğini yaptım. O dönemde Kayseri iş dünyası tem­silcileri çok keyifli ve öğretici bir çalışma dönemi yaşamamı sağlamıştı, bu nedenle ben de yerleri hep ayrı oldu ve irtibatımız hiç kopmadı. Başkan Akmermer ve Kayseri heyeti ile bir araya geldiği­mizde çok verimli sohbet gerçekleştirdik.

Öyle ki Kayseri Türkiye’nin göz bebeği sana­yi kentlerinden biri. Mobilya imalatında Türki­ye’de birinci sırada. Türkiye’de ilk 20 büyük mo­bilya üreticisinin 11’i Kayseri’de bulunuyor. Kay­seri OSB’de yaklaşık bin 500 firma yer alıyor. Bu firmalarda 100 binin üzerinde kişiye istihdam sağlanıyor. Kayseri OSB, Türkiye’deki ilk 5 OSB arasında yer alıyor.

Öte yandan Kayseri, 183 ülkeye geçen yıl 3 mil­yar 750 milyonun üzerinde ihracat gerçekleştir­di. İhracatta ilk sırada mobilya sonrasında elekt­rikli ev aletleri ve kablo sektörü yer alırken en çok ihracat yapılan ülkeler sırasıyla Irak, Almanya ve ABD. Kayseri’de yüzde 141’lik bir oranla cari faz­la veren il konumunda. Bu yıl ihracatta 5 milyar dolara yakın ihracat hedeflendiğini öğrendim.

Mobilya, elektrikli ev aletleri, kablo, mobil­ya, çelik kapı gibi geniş ürün yelpazesiyle Suri­ye’nin Kayseri için önemli bir pazar olduğunu ifa­de eden Kayserili yetkililer, önümüzdeki aylar­da benzer bir organizasyonun Kayseri’de olması için çalışmalar yürüttüklerini ifade ettiler.

Enflasyon, kur, finansmana erişim, işçilik, gir­di maliyetleri konularında yaşanan sorunlara rağmen bir arayış ve çıkış yolu bulmaya çalışan iş dünyası için Suriye önemli bir umut oldu. Kay­seri ve Gaziantep gibi sanayinin başkenti illeri başta olmak üzere her firmanın, her ilin hatta ül­kenin gözü kulağı Suriye’de. Umarım ülke olarak Suriye pazarından umduğumuzu buluruz.