Gaziantep’in ihracatı 4 yıldır 10 milyar dolar bandında sıkışıp kaldı
Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye’nin ihracatının 500 milyar dolar olması hedefleniyordu. Ülke olarak belirlenen hedeflere paralelde kentler kendi hedeflerini belirlemişti. İhracatçı kent kimliğine sahip Gaziantep’in de ihracatının 30 milyar dolar olması hedeflenmişti.
Gaziantep’in 2020 yılında 8 milyar dolar olan ihracatı ilk defa 2021 yılında 10 milyar doları aşarak 10 milyar 92 milyon 909 bin dolar gerçekleşti. Kent ihracatı, 2022'de 10 milyar 514 milyon 677 bin dolar olarak kayda geçti.
2023 yılına gelindiğinde Türkiye’nin ihracatı 255 milyar 777 milyon dolarda kalırken Gaziantep’in ihracatı ise 10 milyar 71 milyon dolarda kaldı.
Son açıklanan ihracat verilerine göre Gaziantep’in ihracatı kasım ayında bir önceki yıla göre yüzde 7,8 düşerek 862 milyon 841 bin dolar olarak gerçekleşti. Gaziantep, kasım ayı ihracatıyla birlikte Ocak-Kasım döneminde ise 9 milyar 79 milyon dolara ulaştı. Aylık ve dönem ihracatında ülkemizin ihracatçı kentleri arasında Gaziantep, 6. sıradaki yerini korudu. Aralık ayı içinde en iyimser durumda 1 milyar dolar civarında bir ihracat gerçekleştirilerek geçen yılki ihracat rakamlarına yakın bir ihracat yapılmış olunacak.
Öyle ki Gaziantep, Türkiye’nin en çok ihracat yapan beş ya da altıncı kenti olurken önceki yıllardaki ihracat artışı nedeniyle üçüncülük hedeflendiğini yetkili ağızlardan çok defa yazmıştık.
Pandemi dönemi, savaşlar, bölgemizde yaşanan asrın felaketi diye nitelendirilen depremler, ekonomik sıkıntılar gibi olumsuzluklar ülkemizde olduğu gibi Gaziantep’i de hedeflerinin çok gerisinde bıraktı.
Tüm olumsuzluklar karşısında büyük bir gayret sergilenmesine rağmen istenildiği gibi yol alınamamasının kentte moral bozukluğuna neden olduğunu söylemeliyim. Çünkü yüksek girişimciliğiyle, çalışkanlığıyla risk almaktan korkmayan, krizleri fırsata çevirebilme esnekliğine sahip Gaziantepliler hep ülke ortalamasının üstünde istikrarlı bir şekilde büyümesiyle Türkiye’ye örnek model olmaya alışmıştır. Ama son yıllarda öngörülemeyen çok sayıdaki olumsuzluklar karşısında Gaziantepliler ihracatta, 4 yıldır 10 milyar dolar bandında sıkışıp kaldı.
Kent ihracatındaki düşüşlerin durdurulamadığı Gaziantep’te yetkililer üreticiyi rahatlatacak ve ihracatı güçlendirecek adımların ivedilikle atılması gerektiğine dikkat çekiyorlar. En büyük pazar konumunda olan Avrupa’daki ekonomik durgunluk, Ortadoğu’daki savaş hali ve artan maliyetler karşısında iç piyasa dinamiklerinin de rekabetçi olmayışı sebebiyle sanayici ve ihracatçıların zor günler yaşadığının altını çizen Gaziantepli yetkililer, son açıklanan ihracat verilerine bakıldığında Gaziantep'in potansiyelinin bu olmadığını dile getiriyorlar.
Gaziantep’in en güçlü olduğu gıda, tekstil, hazır giyim, ayakkabı sektörlerinin Çin başta olmak üzere Mısır, Vietnam, Hindistan gibi Uzak Doğu ülkeleri ile rekabet edemez hale geldiğini belirten yetkililer bu noktada, Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ihracatı artıracak gerekli önlem ve tedbirleri almasını beklediklerini ifade ediyorlar. Uygulaması devam eden, ihracatçı firmaların yüzde 30 döviz bozdurma zorunluluğunun da artık kaldırılmasını beklediklerini ifade eden kent yetkilileri bu sayede ihracatçıların biraz olsun nefes alma imkanı bulunacağının altını çiziyorlar.
Son olarak sıcak gündeme de değinecek olursam Gaziantep’in en fazla ihracat yaptığı ülkeler sırasıyla Irak, ABD, Suriye, İngiltere, Almanya, İtalya, Suudi Arabistan, Libya ve İran. En çok ihracat yaptığımız ülkelerden olan Suriye’de yeni bir dönem başlıyor.
Suriye’de, Türkiye ile birlikte en çok ihracat yaptığımız ülkeler de Suriye’nin yeniden yapılanmasında söz sahibi olacak. Ülke olarak bu noktada yürütülecek politikalar çok kritik öneme sahip. Gaziantepli yetkililerin ve iş dünyası temsilcilerinin de tüm gelişmeleri yakından takip ederek, doğru planlama yapmak için harekete geçtiklerini şimdiden söyleyebiliriz.