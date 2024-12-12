Gaziantep’in ihracatı 4 yıldır 10 milyar dolar bandında sıkışıp kaldı

Cumhuriyeti­mizin 100. yı­lında Türki­ye’nin ihracatının 500 milyar dolar ol­ması hedefleniyor­du. Ülke olarak belir­lenen hedeflere pa­ralelde kentler kendi hedeflerini belirle­mişti. İhracatçı kent kimliğine sahip Gazi­antep’in de ihracatının 30 mil­yar dolar olması hedeflenmişti.

Gaziantep’in 2020 yılında 8 milyar dolar olan ihracatı ilk defa 2021 yılında 10 milyar doları aşa­rak 10 milyar 92 milyon 909 bin dolar gerçekleşti. Kent ihraca­tı, 2022'de 10 milyar 514 milyon 677 bin dolar olarak kayda geçti.

2023 yılına gelindiğinde Tür­kiye’nin ihracatı 255 milyar 777 milyon dolarda kalırken Gazi­antep’in ihracatı ise 10 milyar 71 milyon dolarda kaldı.

Son açıklanan ihracat verile­rine göre Gaziantep’in ihraca­tı kasım ayında bir önceki yıla göre yüzde 7,8 düşerek 862 mil­yon 841 bin dolar olarak gerçek­leşti. Gaziantep, kasım ayı ihra­catıyla birlikte Ocak-Kasım dö­neminde ise 9 milyar 79 milyon dolara ulaştı. Aylık ve dönem ihracatında ülkemizin ihracat­çı kentleri arasında Gaziantep, 6. sıradaki yerini korudu. Aralık ayı içinde en iyimser durumda 1 milyar dolar civarında bir ihra­cat gerçekleştirilerek geçen yıl­ki ihracat rakamlarına yakın bir ihracat yapılmış olunacak.

Öyle ki Gaziantep, Türkiye’nin en çok ihracat yapan beş ya da altıncı kenti olurken önceki yıl­lardaki ihracat artışı nedeniyle üçüncülük hedeflendiğini yetki­li ağızlardan çok defa yazmıştık.

Pandemi dönemi, savaşlar, bölgemizde yaşanan asrın fe­laketi diye nitelendirilen dep­remler, ekonomik sıkıntılar gibi olumsuzluklar ülkemizde oldu­ğu gibi Gaziantep’i de hedefleri­nin çok gerisinde bıraktı.

Tüm olumsuzluklar karşı­sında büyük bir gayret ser­gilenmesine rağmen istenil­diği gibi yol alınamamasının kentte moral bozukluğuna ne­den olduğunu söylemeliyim. Çünkü yüksek girişimciliğiy­le, çalışkanlığıyla risk almak­tan korkmayan, krizleri fırsa­ta çevirebilme esnekliğine sa­hip Gaziantepliler hep ülke ortalamasının üstünde istik­rarlı bir şekilde büyümesiyle Türkiye’ye örnek model olma­ya alışmıştır. Ama son yıllarda öngörülemeyen çok sayıdaki olumsuzluklar karşısında Ga­ziantepliler ihracatta, 4 yıldır 10 milyar dolar bandında sıkı­şıp kaldı.

Kent ihracatındaki düşüş­lerin durdurulamadığı Gazi­antep’te yetkililer üreticiyi ra­hatlatacak ve ihracatı güçlen­direcek adımların ivedilikle atılması gerektiğine dikkat çe­kiyorlar. En büyük pazar konu­munda olan Avrupa’daki eko­nomik durgunluk, Ortadoğu’da­ki savaş hali ve artan maliyetler karşısında iç piyasa dinamikle­rinin de rekabetçi olmayışı se­bebiyle sanayici ve ihracatçıla­rın zor günler yaşadığının altını çizen Gaziantepli yetkililer, son açıklanan ihracat verilerine ba­kıldığında Gaziantep'in potan­siyelinin bu olmadığını dile ge­tiriyorlar.

Gaziantep’in en güçlü olduğu gıda, tekstil, hazır giyim, ayak­kabı sektörlerinin Çin başta ol­mak üzere Mısır, Vietnam, Hin­distan gibi Uzak Doğu ülkeleri ile rekabet edemez hale geldiği­ni belirten yetkililer bu nokta­da, Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ihra­catı artıracak gerekli önlem ve tedbirleri almasını bekledikle­rini ifade ediyorlar. Uygulama­sı devam eden, ihracatçı firma­ların yüzde 30 döviz bozdurma zorunluluğunun da artık kaldı­rılmasını beklediklerini ifade eden kent yetkilileri bu sayede ihracatçıların biraz olsun nefes alma imkanı bulunacağının al­tını çiziyorlar.

Son olarak sıcak gündeme de değinecek olursam Gaziantep’in en fazla ihracat yaptığı ülkeler sırasıyla Irak, ABD, Suriye, İngil­tere, Almanya, İtalya, Suudi Ara­bistan, Libya ve İran. En çok ih­racat yaptığımız ülkelerden olan Suriye’de yeni bir dönem başlı­yor.

Suriye’de, Türkiye ile birlik­te en çok ihracat yaptığımız ül­keler de Suriye’nin yeniden ya­pılanmasında söz sahibi olacak. Ülke olarak bu noktada yürütü­lecek politikalar çok kritik öne­me sahip. Gaziantepli yetkilile­rin ve iş dünyası temsilcilerinin de tüm gelişmeleri yakından ta­kip ederek, doğru planlama yap­mak için harekete geçtiklerini şimdiden söyleyebiliriz.