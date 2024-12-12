  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Güneş DOĞDU SOYLU
  4. Gaziantep’in ihracatı 4 yıldır 10 milyar dolar bandında sıkışıp kaldı

Gaziantep’in ihracatı 4 yıldır 10 milyar dolar bandında sıkışıp kaldı

Güneş DOĞDU SOYLU
Güneş DOĞDU SOYLU GAZİANTEP'ten [email protected]

Cumhuriyeti­mizin 100. yı­lında Türki­ye’nin ihracatının 500 milyar dolar ol­ması hedefleniyor­du. Ülke olarak belir­lenen hedeflere pa­ralelde kentler kendi hedeflerini belirle­mişti. İhracatçı kent kimliğine sahip Gazi­antep’in de ihracatının 30 mil­yar dolar olması hedeflenmişti.

Gaziantep’in 2020 yılında 8 milyar dolar olan ihracatı ilk defa 2021 yılında 10 milyar doları aşa­rak 10 milyar 92 milyon 909 bin dolar gerçekleşti. Kent ihraca­tı, 2022'de 10 milyar 514 milyon 677 bin dolar olarak kayda geçti.

2023 yılına gelindiğinde Tür­kiye’nin ihracatı 255 milyar 777 milyon dolarda kalırken Gazi­antep’in ihracatı ise 10 milyar 71 milyon dolarda kaldı.

Son açıklanan ihracat verile­rine göre Gaziantep’in ihraca­tı kasım ayında bir önceki yıla göre yüzde 7,8 düşerek 862 mil­yon 841 bin dolar olarak gerçek­leşti. Gaziantep, kasım ayı ihra­catıyla birlikte Ocak-Kasım dö­neminde ise 9 milyar 79 milyon dolara ulaştı. Aylık ve dönem ihracatında ülkemizin ihracat­çı kentleri arasında Gaziantep, 6. sıradaki yerini korudu. Aralık ayı içinde en iyimser durumda 1 milyar dolar civarında bir ihra­cat gerçekleştirilerek geçen yıl­ki ihracat rakamlarına yakın bir ihracat yapılmış olunacak.

Öyle ki Gaziantep, Türkiye’nin en çok ihracat yapan beş ya da altıncı kenti olurken önceki yıl­lardaki ihracat artışı nedeniyle üçüncülük hedeflendiğini yetki­li ağızlardan çok defa yazmıştık.

Pandemi dönemi, savaşlar, bölgemizde yaşanan asrın fe­laketi diye nitelendirilen dep­remler, ekonomik sıkıntılar gibi olumsuzluklar ülkemizde oldu­ğu gibi Gaziantep’i de hedefleri­nin çok gerisinde bıraktı.

Tüm olumsuzluklar karşı­sında büyük bir gayret ser­gilenmesine rağmen istenil­diği gibi yol alınamamasının kentte moral bozukluğuna ne­den olduğunu söylemeliyim. Çünkü yüksek girişimciliğiy­le, çalışkanlığıyla risk almak­tan korkmayan, krizleri fırsa­ta çevirebilme esnekliğine sa­hip Gaziantepliler hep ülke ortalamasının üstünde istik­rarlı bir şekilde büyümesiyle Türkiye’ye örnek model olma­ya alışmıştır. Ama son yıllarda öngörülemeyen çok sayıdaki olumsuzluklar karşısında Ga­ziantepliler ihracatta, 4 yıldır 10 milyar dolar bandında sıkı­şıp kaldı.

Kent ihracatındaki düşüş­lerin durdurulamadığı Gazi­antep’te yetkililer üreticiyi ra­hatlatacak ve ihracatı güçlen­direcek adımların ivedilikle atılması gerektiğine dikkat çe­kiyorlar. En büyük pazar konu­munda olan Avrupa’daki eko­nomik durgunluk, Ortadoğu’da­ki savaş hali ve artan maliyetler karşısında iç piyasa dinamikle­rinin de rekabetçi olmayışı se­bebiyle sanayici ve ihracatçıla­rın zor günler yaşadığının altını çizen Gaziantepli yetkililer, son açıklanan ihracat verilerine ba­kıldığında Gaziantep'in potan­siyelinin bu olmadığını dile ge­tiriyorlar.

Gaziantep’in en güçlü olduğu gıda, tekstil, hazır giyim, ayak­kabı sektörlerinin Çin başta ol­mak üzere Mısır, Vietnam, Hin­distan gibi Uzak Doğu ülkeleri ile rekabet edemez hale geldiği­ni belirten yetkililer bu nokta­da, Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ihra­catı artıracak gerekli önlem ve tedbirleri almasını bekledikle­rini ifade ediyorlar. Uygulama­sı devam eden, ihracatçı firma­ların yüzde 30 döviz bozdurma zorunluluğunun da artık kaldı­rılmasını beklediklerini ifade eden kent yetkilileri bu sayede ihracatçıların biraz olsun nefes alma imkanı bulunacağının al­tını çiziyorlar.

Son olarak sıcak gündeme de değinecek olursam Gaziantep’in en fazla ihracat yaptığı ülkeler sırasıyla Irak, ABD, Suriye, İngil­tere, Almanya, İtalya, Suudi Ara­bistan, Libya ve İran. En çok ih­racat yaptığımız ülkelerden olan Suriye’de yeni bir dönem başlı­yor.

Suriye’de, Türkiye ile birlik­te en çok ihracat yaptığımız ül­keler de Suriye’nin yeniden ya­pılanmasında söz sahibi olacak. Ülke olarak bu noktada yürütü­lecek politikalar çok kritik öne­me sahip. Gaziantepli yetkilile­rin ve iş dünyası temsilcilerinin de tüm gelişmeleri yakından ta­kip ederek, doğru planlama yap­mak için harekete geçtiklerini şimdiden söyleyebiliriz.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Mardin Midyat’ın Sivrice Köyü’nden çıkan başarısı hikâyesi 31 Ekim 2024
Sanatın iyileştirici gücüne tutunmak 11 Ekim 2024
“GastroAntep Kültür Yolu Festivali” için Gaziantep yolcusu kalmasın! 11 Eylül 2024
Türkiye’nin SANKO gibi şirketlere ihtiyacı var 22 Temmuz 2024
Gaziantep'in hava trafiğindeki sorunlardan herkes yıldı! 03 Temmuz 2024
Gaziantep’in en büyük sorunlarından biri barınma 31 Mayıs 2024
Gaziantepli gıdacıların Irak çıkarması 22 Mayıs 2024
Tarihi seçimin Gaziantep sonuçları 02 Nisan 2024
Yeni nesli güçlendirmek şart 26 Şubat 2024
Bir dilim Antep Baklavası 50 liradan satılıyor 14 Şubat 2024