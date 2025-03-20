GAGİAD’ı yakından takip ediyorum. Neden mi?

Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği(GAGİAD), 32 yıl önce Adil Ko­nukoğlu başkanlı­ğında 44 kurucu üye ile kurulmuş Gazi­antep’in önemli si­vil toplum kuruluş­larından birisidir.

GAGİAD’a bugü­ne kadar Gaziantep’in bugün­lere gelmesinde çok büyük kat­kıları olan çok kıymetli kişiler başkanlık yaptı. Okul misyonu üstlenen dernekte başkanlık yapan isimler hem kentin hem de ülkenin önemli kurumların­da önemli görevler üstlenerek başarılarını sürdürüyor. Kuru­cu Başkan Adil Konukoğlu’n­dan sonra sırasıyla Nejat Ko­çer, Mustafa Topçuoğlu, Erhan Özmen, Ataman Şerbetçi, Ya­şar Erturhan, Ertuğrul Teymur, Taner Özdurak, Bora Tezel ve Cihan Koçer başkanlık yaptı. Son başkan Yiğitcan Konukoğ­lu ise 16. dönem başkanlığını yürütüyor.

Kuruluşundan günümüze sos­yal ve toplumsal alanda kent so­runlarına yönelik ve ekonomi, sanat, eğitim, sağlık alanlarında gerek üyeler arası bütünleşme­nin sağlanması gerekse genç be­yinlerin, sanayinin ve ekonomi­nin kalkınmasını amaç edinen iş insanlarının gelişmesi, ilerle­mesi, inovatif düşünebilmesini, sosyal sorumluluk bilinci içe­risinde toplum yararına ve top­lumsal fayda yaratmak görev ve sorumluluk düşüncesi taşıyan GAGİAD’ta bir çok ilke imza atan işler yürütülüyor.

Örneğin GAGİAD, Türki­ye’de ki Genç İş İnsanları Der­neği (GİAD) içerisinde Kadın­lar Kurulu kuran ilk dernek. Di­ğer tarafta Türkiye’deki benzer kuruluşlar arasında ISO-9001 Kalite Güvence Belgesi alan ilk kuruluş unvanını sahip. Ayrıca GAGİAD, Güney ve Güneydo­ğu Genç İşadamları Federas­yonu (GİAF) kurucu başkan­lığını üstlenmiş; akabinde bir ilke daha imza atarak, 45 Gİ­AD’ın oluşturduğu, 5 binin üs­tünde üyesi bulunan Türkiye Genç işadamları Konfederas­yonu’nun (TÜGİK) başkanlığı­nı üstlenmiş ve bu unvanı Ga­ziantep’e taşımıştır.

GAGİAD, 2023 yılındaki bü­yük depremler sonrası bölge­nin yaralarını sanatla iyileş­tirmeye yönelik Gaziantep’in ilk sanat festivali olma özelliği taşıyan GAGİAD Kültür Sanat Festivali’nin ilkini gerçekleş­tirerek çok önemli bir etkinliğe başladı. Gaziantep'in zengin­likleri arasına ‘sanat şehri’ un­vanını da katmaya kararlı olan GAGİAD, Kültür Sanat Festi­vali’ni her yıl gerçekleştirerek bu festivali geleneksel hale ge­tirmeyi hedefliyor.

GAGİAD’da çok önemli bir kural var, bunu özellikle belirt­mekte fayda görüyorum. Seçi­len başkan iki dönemden son­ra başkanlık yapamıyor. Bu ku­ral başkanların başarısında ve derneğin kurumsallaşmasında önemli bir neden olabilir. Kişi­ler değişse de sistem işliyor ve başarı devam ediyor.

Son olarak da GAGİAD Talks adıyla çok keyifli bir içerik oluşturulmuş. İlk bölümün ko­nukları GAGİAD’ın ilk başkanı Adil Konukoğlu ve son Başka­nı Yiğitcan Konukoğlu idi. Ba­ba oğlun karşılıklı birbirine so­ru sorduğu düzen açıkçası çok eğlenceliydi. Kuşaklar arasın­daki bakış açısı farklılıklarını da verilen cevaplarda çok net gördüm. Hatta içeriğin dikkat çekici bazı notlarını aktarayım.

-Haftaya bir gün ekleye­bilseniz hangi iki gün arasına eklerdiniz ve neden? sorusu­na Adil bey, “Çarşamba ve per­şembe arasına eklerdim, o gü­nü iş ile ilgili kendime ayırır ve işletmelerimizi gezerdim” de­di. Yiğitcan bey ise “Cumarte­si ve pazar günü arasına ekler­dim çünkü bence insanlık ola­rak çok çalışıyoruz, insan daha fazla yaşamı ve dünyayı keşfe­debilmeli” dedi.

-Çocukken hayalinizdeki meslek neydi? sorusuna Adil bey “Sanayici olmaktı” derken, Yiğitcan Bey, “Kimyager, psi­kolog ve iş insanı” dedi.

-İnsan gücü mü, teknolo­ji mi? sorusuna Adil bey “İn­san gücü” derken Yiğitcan Bey “Teknoloji” cevabını verdi.

Ben önemli notlar aldım bu sohbetten. Son söz; umarım ül­kemizdeki her STK, GAGİAD gibi çalışarak insanlara, kent­lere, sektörlere ve ülkemize fayda sağlar.