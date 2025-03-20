GAGİAD’ı yakından takip ediyorum. Neden mi?
Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği(GAGİAD), 32 yıl önce Adil Konukoğlu başkanlığında 44 kurucu üye ile kurulmuş Gaziantep’in önemli sivil toplum kuruluşlarından birisidir.
GAGİAD’a bugüne kadar Gaziantep’in bugünlere gelmesinde çok büyük katkıları olan çok kıymetli kişiler başkanlık yaptı. Okul misyonu üstlenen dernekte başkanlık yapan isimler hem kentin hem de ülkenin önemli kurumlarında önemli görevler üstlenerek başarılarını sürdürüyor. Kurucu Başkan Adil Konukoğlu’ndan sonra sırasıyla Nejat Koçer, Mustafa Topçuoğlu, Erhan Özmen, Ataman Şerbetçi, Yaşar Erturhan, Ertuğrul Teymur, Taner Özdurak, Bora Tezel ve Cihan Koçer başkanlık yaptı. Son başkan Yiğitcan Konukoğlu ise 16. dönem başkanlığını yürütüyor.
Kuruluşundan günümüze sosyal ve toplumsal alanda kent sorunlarına yönelik ve ekonomi, sanat, eğitim, sağlık alanlarında gerek üyeler arası bütünleşmenin sağlanması gerekse genç beyinlerin, sanayinin ve ekonominin kalkınmasını amaç edinen iş insanlarının gelişmesi, ilerlemesi, inovatif düşünebilmesini, sosyal sorumluluk bilinci içerisinde toplum yararına ve toplumsal fayda yaratmak görev ve sorumluluk düşüncesi taşıyan GAGİAD’ta bir çok ilke imza atan işler yürütülüyor.
Örneğin GAGİAD, Türkiye’de ki Genç İş İnsanları Derneği (GİAD) içerisinde Kadınlar Kurulu kuran ilk dernek. Diğer tarafta Türkiye’deki benzer kuruluşlar arasında ISO-9001 Kalite Güvence Belgesi alan ilk kuruluş unvanını sahip. Ayrıca GAGİAD, Güney ve Güneydoğu Genç İşadamları Federasyonu (GİAF) kurucu başkanlığını üstlenmiş; akabinde bir ilke daha imza atarak, 45 GİAD’ın oluşturduğu, 5 binin üstünde üyesi bulunan Türkiye Genç işadamları Konfederasyonu’nun (TÜGİK) başkanlığını üstlenmiş ve bu unvanı Gaziantep’e taşımıştır.
GAGİAD, 2023 yılındaki büyük depremler sonrası bölgenin yaralarını sanatla iyileştirmeye yönelik Gaziantep’in ilk sanat festivali olma özelliği taşıyan GAGİAD Kültür Sanat Festivali’nin ilkini gerçekleştirerek çok önemli bir etkinliğe başladı. Gaziantep'in zenginlikleri arasına ‘sanat şehri’ unvanını da katmaya kararlı olan GAGİAD, Kültür Sanat Festivali’ni her yıl gerçekleştirerek bu festivali geleneksel hale getirmeyi hedefliyor.
GAGİAD’da çok önemli bir kural var, bunu özellikle belirtmekte fayda görüyorum. Seçilen başkan iki dönemden sonra başkanlık yapamıyor. Bu kural başkanların başarısında ve derneğin kurumsallaşmasında önemli bir neden olabilir. Kişiler değişse de sistem işliyor ve başarı devam ediyor.
Son olarak da GAGİAD Talks adıyla çok keyifli bir içerik oluşturulmuş. İlk bölümün konukları GAGİAD’ın ilk başkanı Adil Konukoğlu ve son Başkanı Yiğitcan Konukoğlu idi. Baba oğlun karşılıklı birbirine soru sorduğu düzen açıkçası çok eğlenceliydi. Kuşaklar arasındaki bakış açısı farklılıklarını da verilen cevaplarda çok net gördüm. Hatta içeriğin dikkat çekici bazı notlarını aktarayım.
-Haftaya bir gün ekleyebilseniz hangi iki gün arasına eklerdiniz ve neden? sorusuna Adil bey, “Çarşamba ve perşembe arasına eklerdim, o günü iş ile ilgili kendime ayırır ve işletmelerimizi gezerdim” dedi. Yiğitcan bey ise “Cumartesi ve pazar günü arasına eklerdim çünkü bence insanlık olarak çok çalışıyoruz, insan daha fazla yaşamı ve dünyayı keşfedebilmeli” dedi.
-Çocukken hayalinizdeki meslek neydi? sorusuna Adil bey “Sanayici olmaktı” derken, Yiğitcan Bey, “Kimyager, psikolog ve iş insanı” dedi.
-İnsan gücü mü, teknoloji mi? sorusuna Adil bey “İnsan gücü” derken Yiğitcan Bey “Teknoloji” cevabını verdi.
Ben önemli notlar aldım bu sohbetten. Son söz; umarım ülkemizdeki her STK, GAGİAD gibi çalışarak insanlara, kentlere, sektörlere ve ülkemize fayda sağlar.