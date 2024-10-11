Sanatın iyileştirici gücüne tutunmak

Sanat şifalıdır derler. Şarkı söylerken, dans ederken, resim yaparken, yemek yaparken hem bedenimizi hem de zihnimizi aktif bir şekilde kul­lanmamız gerekir. Yaratıcılığı kullanmayı gerekti­ren aktiviteler, stresi azaltır, kişilerarası iletişimi kuvvetlendirmeye yardımcı olur. Yapılan araştır­malar, kendini sanat yoluyla ifade etmenin, dep­resyona, anksiyeteye iyi geldiğini gösteriyormuş.

Bugünlerde ruh sağlığı iyi olan var mı? Duyduk­larımız, izlediklerimiz, şahit olduklarımız karşı­sında nasıl tepki vereceğimizi bilmiyoruz. Üzgü­nüz, kızgınız, mutsuzuz, kaygılıyız, çaresiziz…

İşte bu noktada hepimize iyi gelecek şeylere yö­nelme vakti. Korkularımızı, kaygılarımızı azalta­cak en iyi ilaç kuşkusuz sanat olacaktır. Sanatsal faaliyetlerin artırılması şu dönemde çok daha an­lamlı. Bu konuyu ana gündemlerine alan kentler, kurumlar var. Bu kentlerden biri de Gaziantep. As­rın felaketi diye adlandırılan 6 Şubat depreminde yaraların sarılmasında sanatın iyileştirici gücüne başvuranların olumlu sonuçlar aldığını net bir şe­kilde görüyoruz. Gaziantep’in kurum ve yetkilileri kentte çok sayıda kültür-sanat odaklı programlar yapma gayretinde.

GastroAntep Festivali ile kentte sosyal ve ekonomik canlanma yaşandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Bü­yükşehir Belediyesi iş birliğinde geçen ay düzen­lenen GastroAntep Kültür Yolu Festivali, mutfak ve kültürel zenginliğiyle bu yıl da dolu dolu geçti. 16 ilde düzenlenen festivallerin en ilgi göreninin şimdiden Gaziantep olduğunu söylesek yanlış ol­maz diye düşünüyorum.

Gaziantep’in tarihi ve kültürel dokusuyla har­manlanan konserleri, sergileri ve tiyatro oyunla­rıyla festivalin kültürel zenginliği gözler önüne serildi. Festival boyunca 50 farklı noktada ger­çekleştirilen 500 etkinlik, ziyaretçilere geniş bir yelpazede kültürel ve sanatsal deneyimler sun­du. Ünlü Türk ve yabancı şefler festivalde mutfak tekniklerini ve yaratıcı yaklaşımlarını sergiler­ken performanslarıyla katılımcılara güzel tecrü­beler yaşattı. Gaziantep’in yerel ürünleri modern yorumlarla hazırlanarak, festivalin gastronomi odaklı atmosferi güçlendirildi. Festival boyunca ziyaretçilere kültürel ve sanatsal deneyimler su­nuldu. Birçok ünlü isim ile Gaziantepliler konse­re doydu. Şehrin her yanında sergiler düzenlendi. Opera ve bale gösterimleri, tiyatrolar yer aldı. GastroAntep’in, Gaziantep’in ekonomisine ve sos­yal yaşantısına büyük katkı sağladığı konusunda herkesin hem fikir olduğunu gördük.

Şimdi sırada GAGİAD Kültür Sanat Festivali var

Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) tarafından geçen yıl ilki gerçekleştirilen Gazian­tep’in ilk sanat festivali olma özelliği taşıyan GAGİ­AD Kültür Sanat Festivali, 12-26 Ekim tarihlerinde ikinci kez kapılarını açacak. Festivalde klasik mü­zik konserleri ve çağdaş sanat sergilerinin yanı sıra söyleşiler ve atölye çalışmaları yapılacak.

GAGİAD Kültür Sanat Festivali, şehrin en gü­zel hanlarından biri olan Pürsefa Hanı’nda “Bir Kelebek Ömrüdür Yaşamak! Mitler, Düşler, Ma­sallar, Anlatı ve Anılar” başlıklı sergi ile başlaya­cak. 62 sanatçının 170 eserinden oluşan sergi, 26 Ekim tarihine kadar izlenebilecek. 14 Ekim tari­hinde Gaziantep Üniversitesi Atatürk Kültür Sah­nesi’nde “Çukurova Symphonic Project ve Faik Mansuroğlu” ile açılış konseri düzenlenecek. 15- 20 Ekim tarihlerinde Zeugma Mozaik Müzesi’n­de, beş sanatçının katılımıyla özellikle çocukların ve gençlerin katılımına açık olan, sanatçılarımı­zın üretim pratiğinin izlenebileceği sanatçı atöl­yeleri düzenlenecek. 17 Ekim tarihinde Ömer Er­soy Kültür Merkezi’nde “Efe’s Quartet ve Video Mapping” etkinliği organize edilecek.

Gaziantep’te bir kültür sanat festivali düzen­lemekten dolayı çok mutlu ve gururlu oldukla­rını belirten Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Yiğitcan Ko­nukoğlu, “Uzun soluklu, sürdürülebilir bir festi­val yapmak üzere yola çıktık ve bu yolculukta çok emek harcadık. Sanatın birleştirici gücüyle Gazi­antep’i ‘sanat şehri’ yapmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Köklü ve zengin bir kültürel mirasa sahip olan Gaziantep’in Türkiye’nin önemli sanayi ve ticaret şehirlerinden biri olmasının yanı sı­ra “Yaşanabilir Şehirler” listesinde de üst sı­ralara tırmanması için gerekli katkıyı sunma­ya gayret edecekleri bilgisini veren Konukoğlu, Gaziantep’in gelişen yapısını kültür ve sanatla birleştirerek şehrin bu alandaki potansiyelini ortaya çıkartmak istediklerinin altını çizdi. Ko­nukoğlu, “Sanat, gelişen toplumların ufkunu ay­dınlatan, farklı bakış açıları getiren çok önemli bir alan. Biz de bu anlamda kentin sosyo-kültü­rel alandaki yatırımlarını hızlandırmak istedik. Geleneksel hale gelmesini hedeflediğimiz bu festival ile kentimize, kültür ve gastronomi ala­nındaki bilinirliğe ek olarak ‘sanat şehri’ sıfatı­nı kazandırmayı istiyoruz. Hedefimiz kentimi­ze her yıl heyecanla beklenen bir sanat festivali kazandırmak” diye konuştu.

Son söz; sanatı ana gündemine alan etkinlik ve organizasyonların daha çok yapılmasını dileyerek herkesi Gaziantep’e bekliyoruz.