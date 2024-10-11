Sanatın iyileştirici gücüne tutunmak
Sanat şifalıdır derler. Şarkı söylerken, dans ederken, resim yaparken, yemek yaparken hem bedenimizi hem de zihnimizi aktif bir şekilde kullanmamız gerekir. Yaratıcılığı kullanmayı gerektiren aktiviteler, stresi azaltır, kişilerarası iletişimi kuvvetlendirmeye yardımcı olur. Yapılan araştırmalar, kendini sanat yoluyla ifade etmenin, depresyona, anksiyeteye iyi geldiğini gösteriyormuş.
Bugünlerde ruh sağlığı iyi olan var mı? Duyduklarımız, izlediklerimiz, şahit olduklarımız karşısında nasıl tepki vereceğimizi bilmiyoruz. Üzgünüz, kızgınız, mutsuzuz, kaygılıyız, çaresiziz…
İşte bu noktada hepimize iyi gelecek şeylere yönelme vakti. Korkularımızı, kaygılarımızı azaltacak en iyi ilaç kuşkusuz sanat olacaktır. Sanatsal faaliyetlerin artırılması şu dönemde çok daha anlamlı. Bu konuyu ana gündemlerine alan kentler, kurumlar var. Bu kentlerden biri de Gaziantep. Asrın felaketi diye adlandırılan 6 Şubat depreminde yaraların sarılmasında sanatın iyileştirici gücüne başvuranların olumlu sonuçlar aldığını net bir şekilde görüyoruz. Gaziantep’in kurum ve yetkilileri kentte çok sayıda kültür-sanat odaklı programlar yapma gayretinde.
GastroAntep Festivali ile kentte sosyal ve ekonomik canlanma yaşandı
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde geçen ay düzenlenen GastroAntep Kültür Yolu Festivali, mutfak ve kültürel zenginliğiyle bu yıl da dolu dolu geçti. 16 ilde düzenlenen festivallerin en ilgi göreninin şimdiden Gaziantep olduğunu söylesek yanlış olmaz diye düşünüyorum.
Gaziantep’in tarihi ve kültürel dokusuyla harmanlanan konserleri, sergileri ve tiyatro oyunlarıyla festivalin kültürel zenginliği gözler önüne serildi. Festival boyunca 50 farklı noktada gerçekleştirilen 500 etkinlik, ziyaretçilere geniş bir yelpazede kültürel ve sanatsal deneyimler sundu. Ünlü Türk ve yabancı şefler festivalde mutfak tekniklerini ve yaratıcı yaklaşımlarını sergilerken performanslarıyla katılımcılara güzel tecrübeler yaşattı. Gaziantep’in yerel ürünleri modern yorumlarla hazırlanarak, festivalin gastronomi odaklı atmosferi güçlendirildi. Festival boyunca ziyaretçilere kültürel ve sanatsal deneyimler sunuldu. Birçok ünlü isim ile Gaziantepliler konsere doydu. Şehrin her yanında sergiler düzenlendi. Opera ve bale gösterimleri, tiyatrolar yer aldı. GastroAntep’in, Gaziantep’in ekonomisine ve sosyal yaşantısına büyük katkı sağladığı konusunda herkesin hem fikir olduğunu gördük.
Şimdi sırada GAGİAD Kültür Sanat Festivali var
Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) tarafından geçen yıl ilki gerçekleştirilen Gaziantep’in ilk sanat festivali olma özelliği taşıyan GAGİAD Kültür Sanat Festivali, 12-26 Ekim tarihlerinde ikinci kez kapılarını açacak. Festivalde klasik müzik konserleri ve çağdaş sanat sergilerinin yanı sıra söyleşiler ve atölye çalışmaları yapılacak.
GAGİAD Kültür Sanat Festivali, şehrin en güzel hanlarından biri olan Pürsefa Hanı’nda “Bir Kelebek Ömrüdür Yaşamak! Mitler, Düşler, Masallar, Anlatı ve Anılar” başlıklı sergi ile başlayacak. 62 sanatçının 170 eserinden oluşan sergi, 26 Ekim tarihine kadar izlenebilecek. 14 Ekim tarihinde Gaziantep Üniversitesi Atatürk Kültür Sahnesi’nde “Çukurova Symphonic Project ve Faik Mansuroğlu” ile açılış konseri düzenlenecek. 15- 20 Ekim tarihlerinde Zeugma Mozaik Müzesi’nde, beş sanatçının katılımıyla özellikle çocukların ve gençlerin katılımına açık olan, sanatçılarımızın üretim pratiğinin izlenebileceği sanatçı atölyeleri düzenlenecek. 17 Ekim tarihinde Ömer Ersoy Kültür Merkezi’nde “Efe’s Quartet ve Video Mapping” etkinliği organize edilecek.
Gaziantep’te bir kültür sanat festivali düzenlemekten dolayı çok mutlu ve gururlu olduklarını belirten Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Yiğitcan Konukoğlu, “Uzun soluklu, sürdürülebilir bir festival yapmak üzere yola çıktık ve bu yolculukta çok emek harcadık. Sanatın birleştirici gücüyle Gaziantep’i ‘sanat şehri’ yapmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
Köklü ve zengin bir kültürel mirasa sahip olan Gaziantep’in Türkiye’nin önemli sanayi ve ticaret şehirlerinden biri olmasının yanı sıra “Yaşanabilir Şehirler” listesinde de üst sıralara tırmanması için gerekli katkıyı sunmaya gayret edecekleri bilgisini veren Konukoğlu, Gaziantep’in gelişen yapısını kültür ve sanatla birleştirerek şehrin bu alandaki potansiyelini ortaya çıkartmak istediklerinin altını çizdi. Konukoğlu, “Sanat, gelişen toplumların ufkunu aydınlatan, farklı bakış açıları getiren çok önemli bir alan. Biz de bu anlamda kentin sosyo-kültürel alandaki yatırımlarını hızlandırmak istedik. Geleneksel hale gelmesini hedeflediğimiz bu festival ile kentimize, kültür ve gastronomi alanındaki bilinirliğe ek olarak ‘sanat şehri’ sıfatını kazandırmayı istiyoruz. Hedefimiz kentimize her yıl heyecanla beklenen bir sanat festivali kazandırmak” diye konuştu.
Son söz; sanatı ana gündemine alan etkinlik ve organizasyonların daha çok yapılmasını dileyerek herkesi Gaziantep’e bekliyoruz.