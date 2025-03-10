Gaziantep’te neler oluyor?

Gaziantep, Türkiye’nin gözbebeği kentle­rinden birisidir. Özellikle ekonomik alan­daki girişimleri ve başarısı ile hep Türkiye’nin gücüne güç katan örnek model olarak gösteri­len bir kent olmuştur. Ancak son dönemler­de bazı sıkıntılar var. Eskiden “Kol kırılır yen içinde kalır” idi ama artık öyle değil.

Kentte son yıllarda küresel, ulusal ve böl­gesel çok sayıda olumsuzluklar nedeniyle ar­zu edilen hedeflere ulaşamamanın yarattığı bir moralsizlik var. Dünyadaki savaşlar, çatış­malar, ülkemizdeki ekonomik ve siyasi sıkın­tılar, bölgemizde yaşanan yüzyılın felaketi 6 Şubat 2023 depremlerinin olumsuz etkileri­ni düşününce Gaziantep’in genel durumunun iyi olduğu bile söylenebilir aslında. Ama kriz­leri fırsata çevirebilme özelliği ile Türkiye’nin üzerinde büyümeye alışan Gaziantepliler için son dönem ortaya konan performans başarı olarak değerlendirilmiyor.

Türkiye’nin en büyük ihracatçı kentler sıra­lamasında 6. sıradaki yerini korumaya devam etse de Gaziantep’in ihracatı 4 yıldır 10 milyar dolar seviyesinde. Her zaman büyük ve iddia­lı hedefler belirleyen kent yetkilileri artık çok iddialı hedefler koymaktan geri duruyorlar.

Öte yandan Gaziantep OSB, özellikle işçi ey­lemleri haberleri ile ülke gündeminde sık sık yer alıyor. Bugün Gaziantep OSB, toplam 6 bölgedeki 54 milyon 250 bin metrekarelik ala­nı ile Türkiye'nin en büyük OSB’si durumda. Bin 300'den fazla firmanın faaliyet gösterdi­ği Gaziantep OSB'de, 300 binin üzerinde kişi­ye istihdam sağlanıyor. Asgari ücret açıklama­sında sonra özellikle tekstil, halı sektöründe yapılan ücret artışlarından memnun kalma­yan işçilerin eylemleri devam ediyor.

Diğer tarafta ülke genelinde olduğu gibi ekonomik sıkıntılar nedeniyle konkordato ilan eden Gaziantep’ten de çok sayıda firma var. Üst üste açıklanan çok sayıda firmanın arasında köklü ve büyük ölçekli firmalarında yer alması ile gözler Gaziantep’e çevrildi.

İnovasyon yapamayan kendini ve işletmesi­ni yenilemeyen maalesef yenilmeye ve yarışta geri kalmaya mahkûm…

Gaziantep’te de geleneksel yöntemler ile üretim yapanlar artık elenmeye başladı. Kla­sik halı üreterek, iplik üreterek, kumaş ürete­rek, unu, makarnayı, bulguru basit bir amba­lajlama yaparak artık dünyada söz sahibi olun­muyor. Kafaları değiştiremezsek örneğin şu sıralar olduğu gibi komşumuz Suriye’nin ihti­yaçlarını karşılamak için yüzlerce gıdacımızın maliyetinin altında ürün satmak için birbiri­ne girmek zorunda kalması acı gerçeğiyle daha çok yüzleşiriz…

Özmen Un’dan ses getirecek yatırım

Gaziantep büyük bir kent. Olumsuzluk­lar kadar çok sayıda olumlu gelişmelerden de bahsetmek mümkün. Örneğin geçtiğimiz günlerde ziyaret ettiğimiz Gaziantep’in kök­lü üreticilerinden Özmen Un’un özel bir yatı­rıma hazırlandığını öğrendik. Yönetim Kuru­lu Başkanı Erhan Özmen ile sohbetimiz her zaman mutlu ve umutlu geçer. Çünkü her se­ferinde söyleyecek yeni, farklı bir sözü ve ya­tırımı vardır.

Türkiye’nin ilk “karanlık değir­meni”ni kurarak un sektöründe devrim ya­pan firma şimdilerde Gaziantep 5. OSB’deki tesisinin içerisine ülkemizde olmayan dün­yada da bu kadar geniş kapsamlısı bulunma­yan bir unlu mamuller kompleksini kurma­ya hazırlanıyor. Tüketici ihtiyaçlarını ana­liz ederek yatırım kararı aldıklarını söyleyen Özmen, dünyada ve ülkemizdeki kahve tüke­timinin aşırı artmasıyla her köşe başı açılan kahve mekânlarının ayrıca ihtiyaç duyduğu her türlü kruvasan, sandviç, pasta, özel ek­mekler gibi pastane ürünü ihtiyaçlarını kar­şılamak için böyle bir yatırım kararı aldıkla­rını belirtti.

Un sektöründeki deneyimleri ve Fırın’o Artisan Bakery markasıyla sundukla­rı unlu mamulleri ile böyle bir talebin kendi­lerine geldiğini bildiren Özmen, yaklaşık 5-6 milyon euroluk yatırımla kurulacak tesisin yılsonunda faaliyete geçmesini planladıkla­rını aktardı. Özmen, özel kriterlere göre se­çilecek yaklaşık 50 şefe istihdam edilecek bu tesiste dünyanın her yerine ihracat yapabile­ceklerini belirtti. Bu özel yatırımının dışında Özmen Un’un Türkiye’de çok az gıda tesisin­de olan Turquality belgesini de bu yıl içeri­sinde alacağını öğrendik.

Özmen Un örneğinde olduğu gibi araştır­maktan, geliştirmekten, üretmekten kendi­ni yenilemekten korkmayan başarıyor. Kriz­ler, sıkıntılar bu dönem olduğu gibi her zaman olacak. Bir kurtarıcı beklemeden, kendine inanan yolunu buluyor.