Mardin Midyat’ın Sivrice Köyü’nden çıkan başarısı hikâyesi
“Ben Midyat’ın Sivrice Köyü’nde dünyaya geldim. İlkokulu köyde okuduktan sonra amcamın oğlu ile birlikte 6-7 kilometre uzaklıktaki komşu köydeki ortaokula yazıldık.
Karda-kışta her türlü zorlu şartlarda her gün 6-7 kilometre yürüyerek okula giderdik. Aynı şekilde de geri dönerdik. İki kez donma tehlikesi geçirdik. Büyük bir tesadüf ve şans eseri hayatta kaldık. Sonra Midyat Ortaokulu’na geçtik. Ortaokulun ardından Endüstri Meslek Lisesi Torna Tesviye bölümüne kaydolarak, buradan mezun oldum. 1991 yılında ailece Gaziantep’e göç ettik. Aile şirketi olarak ticaretimize devam ettik.”
Bu sözler kime mi ait?
1980 yılından beri Türkiye’nin önemli üretici ve ihracatçı firmalarını bünyesinde barındıran bugün gıda, hijyen, ambalaj, tarım ve hayvancılık, tekstil, lojistik, enerji, inşaat, otomotiv, dış ticaret, e- ticaret alanında hem Türkiye’de hem de yurt dışındaki tesisleriyle faaliyet gösterip, binlerce kişiye istihdam sağlayan Altunkaya Şirket Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya’ya ait. Grup Şirketi olan Lidersan, İSO 2023 yılı Türkiye’nin En Büyük 500 Firması Araştırması’nda 269. sırada yer alırken, Altunsa ikinci 500’de 477. sırada yer aldı. Diğer tarafta TİM Türkiye’nin En Büyük 1000 İhracatçısı Listesi’nde 63. sırada yer alan Altunkaya’da Gaziantep’in en çok ihracat yapan ikinci firması oldu.
Mardin Artuklu Üniversitesi Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi ile Midyat Meslek Yüksek Okulu’nun Akademik yılı açılış töreninde öğrencilere hayat hikâyesini anlatan Altunkaya, “Para kazanmak için çalışmayın. Mesleğinizde başarılı olmak için çalışın. Başarılı olursanız para da zaten gelecektir. En küçük zorlukta yılmayacaksınız. Oğlumla yaşadığımız bir olayı anlamak istiyorum. Oğlum İrfan ortaokul birinci sınıf öğrencisi iken bir sabah servisi kaçırmış. Annesini arayarak, taksi çağırmasını istemişti. Ben de o sırada evdeydim.
Annesine ben götüreceğimi söyledim. Aşağı indim, arabayı çıkardım, İrfan arabayla kendisini götüreceğimi bekliyordu. Okul da 3-4 kilometre uzaklıkta ve yağmur da yağıyor. Arabaya binmek isteyince, ‘Yürüyerek gideceksin’ dedim. O da ‘Nasıl yürürüm’ diye sorunca, ‘Servisi nasıl kaçırdıysan o şekilde de yürüyeceksin’ diye yanıt verdim. O önden yürürken ben de arkadan arabayla onu takip ettim. Böylece okula kadar geldik. Kendisi için zor olmuştu ama bir daha da servisi kaçırmadı. Bu nedenle karşılaştığınız en küçük engelde, sorunda hemen pes etmeyin. Mücadele edin, çaba gösterin, mutlaka başarılı olacaksınız” diye konuştu.
“Aziz Sancar, Mehmet Şimşek de bu topraklardan çıktı”
Altunkaya, öğrencilere “Değişimden yana olun. Araştırmacı olun. İnovasyon ve farkındalık çok önemli. Nerede bulunursanız bulunun, ne iş yaparsanız yapın, oraya yenilik getirin, farklılığınızı ortaya koyun. Sürekli araştırın, gezin, fuarlara gidin, imkan varsa yurt dışına gidin” önerilerinde bulunan Altunkaya, “Edison’un ampulü icat etmek için iki bin deney yaptığını unutmayın. Düşünün iki bin deneyden sonra hedefine ulaşıyor.
Vazgeçmeyin ve hedeflerinizin peşinden koşun. Sizleri yetiştiren anne ve babalarınıza karşı saygıyı eksik etmeyin. Birlik ve beraberlik çok önemli. Birlik ve beraberlik olmadan başarı olmaz. Kesinlikle karamsarlığa kapılmadan, hedeflerinize doğru ilerleyin. Nobel ödülü almış Aziz Sancar hocamız ile Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek de sizler gibi bu topraklardan çıktı. Onlar başardı. İnanın çalışırsanız ve vazgeçmezseniz siz de başarırsınız” tavsiyelerinde bulundu.
Mahsum Altunkaya’nın Mardin’in Midyat ilçesi Sivrice Köyü’nde zorluklarla başlayan başarı hikâyesini örnek olması için anlatmak istedim. Bunun gibi yüzlerce başarı hikâyesi var, gençlerimizin umutsuzluğa kapıldığı şu günlerde bu örnekleri daha çok anlatmakta fayda var.