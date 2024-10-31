Mardin Midyat’ın Sivrice Köyü’nden çıkan başarısı hikâyesi

“Ben Midyat’ın Sivrice Köyü’nde dünyaya geldim. İlkokulu köyde okuduktan sonra amcamın oğlu ile bir­likte 6-7 kilometre uzaklıktaki komşu köydeki ortaokula yazıldık.

Karda-kışta her türlü zorlu şartlarda her gün 6-7 kilometre yürüyerek okula giderdik. Aynı şekilde de geri dönerdik. İki kez donma tehlikesi geçirdik. Büyük bir tesadüf ve şans eseri hayatta kaldık. Sonra Midyat Ortaokulu’na geçtik. Orta­okulun ardından Endüstri Meslek Lise­si Torna Tesviye bölümüne kaydolarak, buradan mezun oldum. 1991 yılında aile­ce Gaziantep’e göç ettik. Aile şirketi ola­rak ticaretimize devam ettik.”

Bu sözler kime mi ait?

1980 yılından beri Türkiye’nin önem­li üretici ve ihracatçı firmalarını bün­yesinde barındıran bugün gıda, hijyen, ambalaj, tarım ve hayvancılık, tekstil, lojistik, enerji, inşaat, otomotiv, dış tica­ret, e- ticaret alanında hem Türkiye’de hem de yurt dışındaki tesisleriyle faa­liyet gösterip, binlerce kişiye istihdam sağlayan Altunkaya Şirket Grubu Yö­netim Kurulu Başkanı Mahsum Altun­kaya’ya ait. Grup Şirketi olan Lidersan, İSO 2023 yılı Türkiye’nin En Büyük 500 Firması Araştırması’nda 269. sırada yer alırken, Altunsa ikinci 500’de 477. sırada yer aldı. Diğer tarafta TİM Türkiye’nin En Büyük 1000 İhracatçısı Listesi’nde 63. sırada yer alan Altunkaya’da Gazian­tep’in en çok ihracat yapan ikinci firma­sı oldu.

Mardin Artuklu Üniversitesi Mid­yat Sanat ve Tasarım Fakültesi ile Mid­yat Meslek Yüksek Okulu’nun Akademik yılı açılış töreninde öğrencilere hayat hikâyesini anlatan Altunkaya, “Para ka­zanmak için çalışmayın. Mesleğinizde başarılı olmak için çalışın. Başarılı olur­sanız para da zaten gelecektir. En küçük zorlukta yılmayacaksınız. Oğlumla yaşa­dığımız bir olayı anlamak istiyorum. Oğ­lum İrfan ortaokul birinci sınıf öğrencisi iken bir sabah servisi kaçırmış. Annesi­ni arayarak, taksi çağırmasını istemiş­ti. Ben de o sırada evdeydim.

Annesine ben götüreceğimi söyledim. Aşağı indim, arabayı çıkardım, İrfan arabayla kendi­sini götüreceğimi bekliyordu. Okul da 3-4 kilometre uzaklıkta ve yağmur da ya­ğıyor. Arabaya binmek isteyince, ‘Yürü­yerek gideceksin’ dedim. O da ‘Nasıl yü­rürüm’ diye sorunca, ‘Servisi nasıl kaçır­dıysan o şekilde de yürüyeceksin’ diye yanıt verdim. O önden yürürken ben de arkadan arabayla onu takip ettim. Böy­lece okula kadar geldik. Kendisi için zor olmuştu ama bir daha da servisi kaçır­madı. Bu nedenle karşılaştığınız en kü­çük engelde, sorunda hemen pes etme­yin. Mücadele edin, çaba gösterin, mut­laka başarılı olacaksınız” diye konuştu.

“Aziz Sancar, Mehmet Şimşek de bu topraklardan çıktı”

Altunkaya, öğrencilere “Değişimden yana olun. Araştırmacı olun. İnovasyon ve farkındalık çok önemli. Nerede bulu­nursanız bulunun, ne iş yaparsanız ya­pın, oraya yenilik getirin, farklılığını­zı ortaya koyun. Sürekli araştırın, gezin, fuarlara gidin, imkan varsa yurt dışına gidin” önerilerinde bulunan Altunkaya, “Edison’un ampulü icat etmek için iki bin deney yaptığını unutmayın. Düşünün iki bin deneyden sonra hedefine ulaşıyor.

Vazgeçmeyin ve hedeflerinizin peşinden koşun. Sizleri yetiştiren anne ve babala­rınıza karşı saygıyı eksik etmeyin. Birlik ve beraberlik çok önemli. Birlik ve bera­berlik olmadan başarı olmaz. Kesinlikle karamsarlığa kapılmadan, hedeflerinize doğru ilerleyin. Nobel ödülü almış Aziz Sancar hocamız ile Hazine ve Maliye Ba­kanımız Mehmet Şimşek de sizler gibi bu topraklardan çıktı. Onlar başardı. İnanın çalışırsanız ve vazgeçmezseniz siz de ba­şarırsınız” tavsiyelerinde bulundu.

Mahsum Altunkaya’nın Mardin’in Midyat ilçesi Sivrice Köyü’nde zorluk­larla başlayan başarı hikâyesini örnek olması için anlatmak istedim. Bunun gi­bi yüzlerce başarı hikâyesi var, gençle­rimizin umutsuzluğa kapıldığı şu gün­lerde bu örnekleri daha çok anlatmakta fayda var.