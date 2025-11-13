Avrupa ödülü, ASELSAN yatırımı, konkordato ve tescilli lahmacun ile Gaziantep gündemi...
Ülkelerin iyisiyle kötüsüyle gündemini belirleyen bazı özel kentleri vardır. Türkiye’nin de aktif gündemiyle dikkatleri üzerine çeken kentleri arasında kuşkusuz Gaziantep yer alıyor. Bu nedenle son günlerde pek çok yeni gelişmeyle adından söz ettiren Gaziantep’in gündemlerinden bazılarını aktarmaya çalışacağım.
ASELSAN, Gaziantep’te “Slip Ring-Kayar Bilezik” üretimi yapacak
Gaziantep, savunma sanayi alanında güçlenmek istiyor. Uzun zamandır da bunun ile ilgili çalışmalar yürütülüyordu. Ama doğrusunu söylemek gerekirse elle tutulur yatırımlardan bahsetmek pek mümkün olmadı. Ancak şimdi tüm bu uğraşların meyvesini vermeye başladığını görüyoruz. Gaziantep savunma sanayi alanında önemli bir yatırıma ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.
Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve ASELSAN iş birliğinde Gaziantep’te yapılacak yatırımla, savunma sanayi ve sivil alanda kullanılan “Slip Ring-Kayar Bilezik” üretimi Gaziantep’te yapılacak. Bu yatırımla birlikte Gaziantep, Sivas ve Konya gibi ASELSAN’a üretim yapan bir ASELSAN iştirakine kavuşmuş olacak. ASELSAN yatırımı sonrası benzer yatırımların da geleceğini düşünerek Gaziantep sanayisine bu yatırımın önemli bir motivasyon sağladığını söylemeliyim. Son olarak bu yatırımın Gaziantep’e gelmesini sağlayan herkesi tebrik ederim.
“Gaziantep, konkordato başvurularında çok gerilerde”
Ekonomik zorluklarla birlikte istenmedik şekilde firmalar tarafından konkordato başvuruları gerçekleşiyor. Konkordato başvurusunda bulunan firmaların yoğunluğu açısından Gaziantep’te ön sıralarda yer alarak gözlerin kente çevrilmesine neden oldu. Geçtiğimiz günlerde Gaziantep Sanayi Odası’ndan yapılan açıklamada son dönemde peşin sıra ‘artış oldu’ şeklinde yansımalara; “Konkordato başvurusunda bulunan tek firma iken aynı firmanın ortaklarının isimlerinin ayrı ayrı yazılması ile çok daha fazla firma başvuruda bulunmuş gibi bir sonuç çıkarmak ve bu da sayıyı gerçeğin çok üstünde göstermekte” şeklinde açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada ülkemizin en büyük organize sanayi bölgesine sahip olması ve bu büyük işlem hacmine rağmen Gaziantep’in, sanayi kentleri arasında konkordato başvurularında çok gerilerde olduğu ifade edildi. Umarız öyledir, çünkü gerçekten hiç beklemediğimiz firmaları bu listelerde görüyoruz.
Kent, SE-GE’de 30. sırada yer aldı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırmaları (SEGE) 2025 sonuçlarını açıkladı. Bu araştırma için pek çok kamu kurumu ile yakın iş birliği halinde yürütülen çalışmada; sekiz ana temada 52 değişkenden yararlanıldı. Demografi, istihdam, eğitim, sağlık, rekabetçilik ve yenilikçilik kapasitesi, erişilebilirlik ve yaşam kalitesi gibi kalkınmanın temel yapı taşlarını kapsayan alanlarda illerin ve bölgelerin gelişmişlik düzeyi bilimsel bir zeminde değerlendiriliyor.
İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralamasında Gaziantep 30. sırada yer aldı. Üretim, ihracat başta olmak çok sayıda başarısıyla övünülen Gaziantep’te bu sıralama için çok yorum yapılmadı ama beklentilerin çok altında kalınıldığı ortada. Bu sıralama Gaziantep’in başta eğitim ve yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalara daha ağırlık vermesi gerektiğini sonucunu çıkarıyor.
İlin AB tescilli 5 ürünü oldu
Gaziantep sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan Antep Lahmacunu, artık Avrupa Birliği nezdinde de “Gaziantep” adıyla tescilli bir ürün olarak anılacak. Antep Lahmacunu, Türkiye’nin 40’ıncı, Gaziantep’in ise 5’inci AB tescilli ürünü oldu. Gaziantep’in Avrupa Birliği tarafından tescillenen ürünleri; Gaziantep Baklavası, Araban Sarımsağı, Gaziantep Menengiç Kahvesi, Antep Fıstık Ezmesi ve Antep Lahmacunu. Bu da Gaziantep’in gastronominin başkenti unvanını pekiştiren bir gelişme oldu.
Gaziantep, artık Avrupa kenti
Gaziantep, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi tarafından “2025 Avrupa Ödülü”ne layık görüldü. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde yürütülen çevre, kültür, kentsel gelişim ve sosyal dayanışma çalışmaları, kente Avrupa’nın en yüksek yerel yönetim onuru olan “Avrupa Ödülü”nü getirdi. Ödül, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) tarafından her yıl Avrupa idealini en aktif biçimde destekleyen şehre veriliyor. 11 yıllık çalışmanın sonucunda Gaziantep, artık 86 şehirden oluşan Avrupa’nın bir parçası olarak Türkiye’ye örnek model oldu.
Son söz; Bu yazımda olumsuz gelişmelerden çok olumlu gelişmelerin yaşandığı Gaziantep’te olup bitenleri yazdım, bölge gündemini aktarmaya devam edeceğiz.
