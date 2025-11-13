Avrupa ödülü, ASELSAN yatırımı, konkordato ve tescilli lahmacun ile Gaziantep gündemi...

Ülkelerin iyisiyle kötüsüyle gün­demini belirleyen bazı özel kentleri vardır. Türkiye’nin de aktif gündemiy­le dikkatleri üzerine çeken kentleri ara­sında kuşkusuz Ga­ziantep yer alıyor. Bu nedenle son günler­de pek çok yeni ge­lişmeyle adından söz ettiren Ga­ziantep’in gündemlerinden ba­zılarını aktarmaya çalışacağım.

ASELSAN, Gaziantep’te “Slip Ring-Kayar Bilezik” üretimi yapacak

Gaziantep, savunma sana­yi alanında güçlenmek istiyor. Uzun zamandır da bunun ile il­gili çalışmalar yürütülüyordu. Ama doğrusunu söylemek gere­kirse elle tutulur yatırımlardan bahsetmek pek mümkün olmadı. Ancak şimdi tüm bu uğraşların meyvesini vermeye başladığını görüyoruz. Gaziantep savunma sanayi alanında önemli bir yatı­rıma ev sahipliği yapmaya hazır­lanıyor.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve ASELSAN iş birliğinde Gaziantep’te yapılacak yatırım­la, savunma sanayi ve sivil alan­da kullanılan “Slip Ring-Kayar Bilezik” üretimi Gaziantep’te yapılacak. Bu yatırımla birlik­te Gaziantep, Sivas ve Konya gi­bi ASELSAN’a üretim yapan bir ASELSAN iştirakine kavuşmuş olacak. ASELSAN yatırımı son­rası benzer yatırımların da gele­ceğini düşünerek Gaziantep sa­nayisine bu yatırımın önemli bir motivasyon sağladığını söyleme­liyim. Son olarak bu yatırımın Gaziantep’e gelmesini sağlayan herkesi tebrik ederim.

“Gaziantep, konkordato başvurularında çok gerilerde”

Ekonomik zorluklarla birlikte istenmedik şekilde firmalar ta­rafından konkordato başvuruları gerçekleşiyor. Konkordato başvu­rusunda bulunan firmaların yo­ğunluğu açısından Gaziantep’te ön sıralarda yer alarak gözlerin kente çevrilmesine neden oldu. Geçtiğimiz günlerde Gaziantep Sanayi Odası’ndan yapılan açık­lamada son dönemde peşin sıra ‘artış oldu’ şeklinde yansımalara; “Konkordato başvurusunda bu­lunan tek firma iken aynı firma­nın ortaklarının isimlerinin ayrı ayrı yazılması ile çok daha fazla firma başvuruda bulunmuş gibi bir sonuç çıkarmak ve bu da sa­yıyı gerçeğin çok üstünde göster­mekte” şeklinde açıklama yapıl­dı. Yapılan açıklamada ülkemizin en büyük organize sanayi bölgesi­ne sahip olması ve bu büyük işlem hacmine rağmen Gaziantep’in, sanayi kentleri arasında konkor­dato başvurularında çok geriler­de olduğu ifade edildi. Umarız öy­ledir, çünkü gerçekten hiç bekle­mediğimiz firmaları bu listelerde görüyoruz.

Kent, SE-GE’de 30. sırada yer aldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlı­ğı, Sosyo-Ekonomik Gelişmiş­lik Sıralaması Araştırmaları (SEGE) 2025 sonuçlarını açık­ladı. Bu araştırma için pek çok kamu kurumu ile yakın iş birli­ği halinde yürütülen çalışmada; sekiz ana temada 52 değişken­den yararlanıldı. Demografi, is­tihdam, eğitim, sağlık, rekabet­çilik ve yenilikçilik kapasitesi, erişilebilirlik ve yaşam kalitesi gibi kalkınmanın temel yapı taş­larını kapsayan alanlarda illerin ve bölgelerin gelişmişlik düzeyi bilimsel bir zeminde değerlen­diriliyor.

İllerin Sosyo-Ekonomik Ge­lişmişlik Sıralamasında Gazian­tep 30. sırada yer aldı. Üretim, ihracat başta olmak çok sayıda başarısıyla övünülen Gazian­tep’te bu sıralama için çok yo­rum yapılmadı ama beklenti­lerin çok altında kalınıldığı or­tada. Bu sıralama Gaziantep’in başta eğitim ve yaşam kalitesi­nin artırılmasına yönelik çalış­malara daha ağırlık vermesi ge­rektiğini sonucunu çıkarıyor.

İlin AB tescilli 5 ürünü oldu

Gaziantep sofralarının vazge­çilmez lezzetlerinden biri olan Antep Lahmacunu, artık Avru­pa Birliği nezdinde de “Gazi­antep” adıyla tescilli bir ürün olarak anılacak. Antep Lahma­cunu, Türkiye’nin 40’ıncı, Ga­ziantep’in ise 5’inci AB tescilli ürünü oldu. Gaziantep’in Avru­pa Birliği tarafından tescillenen ürünleri; Gaziantep Baklava­sı, Araban Sarımsağı, Gaziantep Menengiç Kahvesi, Antep Fıstık Ezmesi ve Antep Lahmacunu. Bu da Gaziantep’in gastronomi­nin başkenti unvanını pekişti­ren bir gelişme oldu.

Gaziantep, artık Avrupa kenti

Gaziantep, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi tarafından “2025 Avrupa Ödülü”ne layık görüldü. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde yürütü­len çevre, kültür, kentsel gelişim ve sosyal dayanışma çalışmaları, kente Avrupa’nın en yüksek ye­rel yönetim onuru olan “Avrupa Ödülü”nü getirdi. Ödül, Avru­pa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) tarafından her yıl Avru­pa idealini en aktif biçimde des­tekleyen şehre veriliyor. 11 yıllık çalışmanın sonucunda Gazian­tep, artık 86 şehirden oluşan Av­rupa’nın bir parçası olarak Tür­kiye’ye örnek model oldu.

Son söz; Bu yazımda olum­suz gelişmelerden çok olumlu gelişmelerin yaşandığı Gazian­tep’te olup bitenleri yazdım, böl­ge gündemini aktarmaya devam edeceğiz.