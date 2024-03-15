Taylandlı dünya devinden Türkiye’de bir satış daha

Dünyanın en büyük piliç üreticilerinden biri Taylandlı CP. Türkiye’ye 1980’li yıllarda adım atan ve o dönem 30 kişiyle işe başlayan Taylandlı dev, ilk olarak 1986 yılında İnegöl’de kurduğu ilk yem fabrikası ile “CP Standart Gıda San. Ve Tic. A.Ş “ olarak Türkiye’ de faaliyetlerine başladı.

Türkiye’ye o günden bu yana 100 milyon doları aşan yatırım yapan Taylandlı dev, yıllık 1 milyon 200 bin tonun üzerinde de yem üretiyor. Bin 200’den fazla çalışanı olan şirket, geçtiğimiz ay önemli bir satışa imza attı. 2010 yılında hatırlayacağınız üzere CP, 40 bin metrekare alana 19 milyon dolarlık yatırım CP Bilecik İleri İşlenmiş Ürünler fabrikasını kurmuştu. Ocak ayında işte o tesisi CP, Aspiliç’e 30 milyon dolara satma kararı almıştı.

Kuruluşu 1998’e dayanan Aspiliç, bu tesisi alarak 2023 yılında 80 bin ton olan piliç eti üretimini 2024 yılı sonunda yeni fabrikalarla beraber 110 bin ton piliç eti ve 20 bin ton ileri işlenmiş et ürüne çıkartmayı planlıyor. Taylandlı CP, Bilecik’in ardından yeniden varlık satışına karar verdi. Resmi kurumlara yapılan başvuruyla Şenpiliç, Taylandlı CP Standart Gıda ve Sanayi Anonim Şirketi’ne ait bazı taşınmazları devralma kararı aldı.

Resmi izinler verilmediği için belirtilen taşınmazlar ön mutabakat anlaşması gereği gizli tutuluyor. Ancak Taylandlı devin 3 ay arayla Türkiye’de varlık satışına ikinci işlemle devam etmesi beyaz et sektöründe yeniden şartların değişeceğini gösteriyor. CP’nin Türkiye’de Turgutlu, Ankara, Hendek, Hayrabolu ve Tarsus’ta yem fabrikaları, Turgutlu, Osmaneli ve İnegöl’de kesimhaneleri bulunuyor.

Matlı, Keskinoğlu’nu Şenpiliç, Köytür’ü almıştı

Türkiye’de beyaz et sektörü en hareketli gıda şirketlerini barındırıyor. Dünyaca ünlü piliç şirketlerinden Brezilyalı BRF’nin Banvit’i almasıyla küresel oyuncuların da sektöre girdiği beyaz et üretiminde son olarak Bursalı Matlı Holding önemli bir satın alma yapmıştı.

Geçen yıl nisan ayında gerçekleşen işlemle Matlı Holding, sektörün en güçlü markalarından Keskinoğlu’nu satın almıştı. Yine aynı ay içerisinde Köytür markasının sahibi YEMSEL Tavukçuluk Hayvancılık Yem Hammaddeleri San. ve Tic. AŞ’nin hisselerinin tamamı, Şenpiliç Gıda Sanayi’ye devredilmişti.

37 milyar dolar serveti, 455 bin çalışanı var

Yaklaşık 37 milyar dolarlık servetiyle Tayland’ın en zengini olan Chearavanont ailesi tarafından yönetilen CP’nin açılımı Charoen Pokphand olarak biliniyor. Tayland’ın en büyük özel şirketi olan CP, 13 farklı iş grubunu kapsayan şirketlerinde 21 ülkede yatırımı bulunuyor.

Şirketin birlikte çalıştığı 7-Eleven’in 12 binden fazla mağazası yine aileye ait. Telekomünikasyon sektöründe CP Group’un bağlı kuruluşu True Group, 25 milyondan fazla mobil müşterisiyle Güneydoğu Asya’nın en büyük telekomünikasyon şirketlerinden biri. CP’nin toplam çalışan sayısı 455 bin. CP, beyaz eşya işinde dünyanın en büyüğü olarak biliniyor.