Teknoloji sektörü : İşten çıkarmalar, dönüşüm ve yeni iş fırsatları
2022’de başlayan, 2023’te derinleşen ve 2024’te de devam eden işten çıkarmalar, teknoloji sektöründe hızlı değişimlerin ve yapısal dönüşümlerin olduğunu ortaya koydu.
Birçok teknoloji devi ve startup, maliyet düşürme, yeniden yapılanma ve ekonomik belirsizliklerle başa çıkma çabasıyla iş gücünde kesintiye gitti. Bu süreç, yüzbinlerce çalışanı etkilerken aynı zamanda yeni fırsatlara da kapı aralıyor.
2023 ‘te 264.220 kişi, 2024’te 519 şirket 149.006 çalışanını işten çıkardı. Son iki yıl toplamı 413.226.
Bölgesel dağılım : ABD %60, Avrupa %20, Asya %15 (Hindistan,Çin), Afrika ve Latin Amerika %5
İşten çıkarmaların nedenleri ve etkileri
Bu işten çıkarmalar, teknoloji sektöründeki hızlı değişimlerin bir sonucu mu yoksa sektörel sorunların göstergesi mi? Bu durumu zamanla daha net anlayacağız.
Raporda ; “Pandemide artan dijital hizmet talebine karşılık, hızlı ve büyük ölçekli işe alımlar yapılması sonra normalleşme döndemine girince çıkarılması, küresel ekonomideki yavaşlama ve belirsizlikler, resesyon korkusu sonrası maliyet azaltma politikaları, yatırımcı baskısı ve rekabet karşılığında yatırımcıların kâr beklentilerini karşılamak için iş gücünde kesintilere yönelmesi, sosyal medya ve dijital platformların, çevrimiçi reklam gelirlerinin düşmesi, yapay zekâ ve otomasyonun yükselmesi sonrası bazı iş kollarının gereksiz hale gelmesi, girişim sermayesi yavaşlayınca, yatırım bulma zorlukları nedeniyle 1.500’den fazla startupın kapanması” gibi nedenler ve faktörler belirtiliyor.
Dikkat çekici sosyal etkileri ise “%48’inin kadın olduğu, %65’i maddi sorunlar yanında depresyon veya anksiyete belirtileri gösterdiği, büyük kısmının yazılım mühendisleri, işe alım ve pazarlama ekipleri ile reklam departmanlarından olduğu” yer alıyor. Etkilenen ana sektörlerin ise “e-ticaret, sosyal medya, saas ve donanım odaklı şirketler olduğu ve mühendislik pozisyonlarının daraltıldığı” belirtiliyor.
Dönüşüm sonrası gelen fırsatlar ve öneriler
Bu kriz, hem şirketler hem de bireyler için derslerle dolu. Teknoloji sektörü, krizlerle birlikte sürekli değişen bir ekosistem. İşten çıkarmalar, hem çalışanlar hem de şirketler için bir dönüm noktası ve aynı zamanda dönüşüm ve yenilik için fırsatları da beraberinde getiriyor. Gelecekte ayakta kalmak ve başarılı olmak için bireyler sürekli öğrenmeli, becerilerini geliştirmeli ve değişime uyum sağlamalı, şirketler de inovasyona öncelik vererek sürdürülebilir stratejiler oluşturmalı. Bu zorlu süreç, dayanıklı ve yenilikçi yaklaşımlar geliştirenlerin kazanacağı bir dünyaya işaret ediyor.
Çalışanlar ve genç nesiller :
-Yapay zeka, veri bilimi, siber güvenlik, blockchain gibi alanlarda uzmanlaşma.
-Yeni iş fikirleri geliştirip, startup girişimler kurma.
-Serbest çalışma modelleri ve uzaktan çalışma.
-Profesyonel ağlar ve mentorler ile iletişim kurma.
-Sürdürülebilir enerji, yeşil ve çevre dostu teknolojilerle projelere yatırım artışı.
-Küresel ölçekte yazılım geliştiricilere yönelik açık kaynak yazılım ekosistemi fırsatları.
Şirketler :
-Ekonomik dalgalanmalara karşı dayanıklı iş modelleri oluşturma, sürdürülebilir stratejiler geliştirme.
-Çalışanlara psikolojik destek ve yeniden eğitim programları sunma
-Çevre dostu iş modellerine geçiş, yeşil teknolojilere yatırım yapma
Geleceğe dair bazı öngörüler
“Gelecekte, birçok sektör daha az insan gücüyle çalışabilecek ve bu durum yazılım mühendisleri, analistler ve proje yöneticileri gibi pozisyonlarda köklü değişiklikler yaratabilir”
“YZ etik uzmanları, veri güvenliği analistleri, YZ eğitimcileri gibi meslekler geleceğin en popüler kariyer seçenekleri olabilir.”
“Uzaktan çalışmanın, şirketlerin maliyetlerini düşürmek ve daha esnek iş modelleri oluşturmak için anahtar bir yöntem haline geldiği günümüzde, 2025 ve sonrası, hibrit ve tam uzaktan iş modellerinin kalıcı hale geleceği yıllar olabilir.”
Sonsöz : Yakın gelecek, değişime hızla uyum sağlayabilen, inovasyon odaklı bireyler ve sürdürülebilir, dayanıklı iş modelleri geliştiren şirketler tarafından şekillenecek.
Kaynaklar : Layoffs.fyi, TechCrunch, Crunchbase News