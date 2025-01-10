Teknoloji sektörü : İşten çıkarmalar, dönüşüm ve yeni iş fırsatları

2022’de başlayan, 2023’te derinleşen ve 2024’te de devam eden işten çıkarmalar, teknoloji sektöründe hızlı değişimlerin ve ya­pısal dönüşümlerin olduğunu ortaya koydu.

Birçok teknoloji devi ve startup, maliyet dü­şürme, yeniden yapılanma ve ekonomik belir­sizliklerle başa çıkma çabasıyla iş gücünde ke­sintiye gitti. Bu süreç, yüzbinlerce çalışanı et­kilerken aynı zamanda yeni fırsatlara da kapı aralıyor.

2023 ‘te 264.220 kişi, 2024’te 519 şirket 149.006 çalışanını işten çıkardı. Son iki yıl toplamı 413.226.

Bölgesel dağılım : ABD %60, Avrupa %20, Asya %15 (Hindistan,Çin), Afrika ve Latin Amerika %5

İşten çıkarmaların nedenleri ve etkileri

Bu işten çıkarmalar, teknoloji sektöründeki hızlı değişimlerin bir sonucu mu yoksa sektörel sorunların göstergesi mi? Bu durumu zamanla daha net anlayacağız.

Raporda ; “Pandemide artan dijital hizmet talebine karşılık, hızlı ve büyük ölçekli işe alımlar yapılması sonra normalleşme dönde­mine girince çıkarılması, küresel ekonomideki yavaşlama ve belirsizlikler, resesyon korkusu sonrası maliyet azaltma politikaları, yatırım­cı baskısı ve rekabet karşılığında yatırımcıla­rın kâr beklentilerini karşılamak için iş gücün­de kesintilere yönelmesi, sosyal medya ve diji­tal platformların, çevrimiçi reklam gelirlerinin düşmesi, yapay zekâ ve otomasyonun yüksel­mesi sonrası bazı iş kollarının gereksiz hale gelmesi, girişim sermayesi yavaşlayınca, yatı­rım bulma zorlukları nedeniyle 1.500’den fazla startupın kapanması” gibi nedenler ve faktör­ler belirtiliyor.

Dikkat çekici sosyal etkileri ise “%48’inin kadın olduğu, %65’i maddi sorunlar yanında depresyon veya anksiyete belirtileri gösterdiği, büyük kısmının yazılım mühendis­leri, işe alım ve pazarlama ekipleri ile reklam departmanlarından olduğu” yer alıyor. Etkile­nen ana sektörlerin ise “e-ticaret, sosyal med­ya, saas ve donanım odaklı şirketler olduğu ve mühendislik pozisyonlarının daraltıldığı” be­lirtiliyor.

Dönüşüm sonrası gelen fırsatlar ve öneriler

Bu kriz, hem şirketler hem de bireyler için derslerle dolu. Teknoloji sektörü, krizlerle bir­likte sürekli değişen bir ekosistem. İşten çı­karmalar, hem çalışanlar hem de şirketler için bir dönüm noktası ve aynı zamanda dönüşüm ve yenilik için fırsatları da beraberinde getiri­yor. Gelecekte ayakta kalmak ve başarılı olmak için bireyler sürekli öğrenmeli, becerilerini ge­liştirmeli ve değişime uyum sağlamalı, şirket­ler de inovasyona öncelik vererek sürdürüle­bilir stratejiler oluşturmalı. Bu zorlu süreç, da­yanıklı ve yenilikçi yaklaşımlar geliştirenlerin kazanacağı bir dünyaya işaret ediyor.

Çalışanlar ve genç nesiller :

-Yapay zeka, veri bilimi, siber güvenlik, blo­ckchain gibi alanlarda uzmanlaşma.

-Yeni iş fikirleri geliştirip, startup girişim­ler kurma.

-Serbest çalışma modelleri ve uzaktan ça­lışma.

-Profesyonel ağlar ve mentorler ile iletişim kurma.

-Sürdürülebilir enerji, yeşil ve çevre dostu teknolojilerle projelere yatırım artışı.

-Küresel ölçekte yazılım geliştiricilere yö­nelik açık kaynak yazılım ekosistemi fırsatları.

Şirketler :

-Ekonomik dalgalanmalara karşı dayanıklı iş modelleri oluşturma, sürdürülebilir strateji­ler geliştirme.

-Çalışanlara psikolojik destek ve yeniden eğitim programları sunma

-Çevre dostu iş modellerine geçiş, yeşil tek­nolojilere yatırım yapma

Geleceğe dair bazı öngörüler

“Gelecekte, birçok sektör daha az insan gü­cüyle çalışabilecek ve bu durum yazılım mü­hendisleri, analistler ve proje yöneticileri gibi pozisyonlarda köklü değişiklikler yaratabilir”

“YZ etik uzmanları, veri güvenliği analistle­ri, YZ eğitimcileri gibi meslekler geleceğin en popüler kariyer seçenekleri olabilir.”

“Uzaktan çalışmanın, şirketlerin maliyetle­rini düşürmek ve daha esnek iş modelleri oluş­turmak için anahtar bir yöntem haline geldi­ği günümüzde, 2025 ve sonrası, hibrit ve tam uzaktan iş modellerinin kalıcı hale geleceği yıl­lar olabilir.”

Sonsöz : Yakın gelecek, değişime hızla uyum sağlayabilen, inovasyon odaklı bireyler ve sür­dürülebilir, dayanıklı iş modelleri geliştiren şirketler tarafından şekillenecek.

Kaynaklar : Layoffs.fyi, TechCrunch, Crun­chbase News