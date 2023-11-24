Teknopark, Ar-Ge ve tasarım merkezleri ve özel girişim Ankara Tekmer

4691 sayılı yasaya tabi olan Teknoparkların sayısı 60 ilde toplam 100’ü geçmiştir. Makine ve teçhizat imalatı, otomotiv yan sanayii, yazılım, bilgisayar ve iletişim teknolojileri, elektrik elektronik ve tekstil sektörlerinde faaliyet gösteren ArGe merkezi sayısı 54 ilde toplam 1.297’dir. Tasarım merkezi sayısı ise 30 ilde toplam 3.260’dır.

Kocaeli ve İstanbul’dan sonra İzmir Bilişim Vadisi ‘de faaliyete geçmiştir. 5746 sayılı kanuna tabi TEKMER’ler Türkiye geneli 22 adete ulaşmış olup, KOSGEB tarafından girişimcilere, işletmelere iş kurma süreçlerinde iş geliştirme, mali kaynaklara erişim, yönetim, danışmanlık, mentörlük, ofis ve ağlara katılım gibi hizmetleri in desteklendiği özel alanlardır.

Ankara girişimcilik ekosisteminin ilk özel sermayeyle kurulan Ankara TEKMER’i ve sunduğu imkanları yakından tanıyalım. KOSGEB tarafından desteklenen Ankara TEKMER, bünyesinde yer alan teknoloji firmalarının 5746 sayılı Kanun’un tanıdığı muafiyetlerden yararlanabildiği bir teknoloji merkezidir.

Merkezde, modern ve konforlu çalışma alanlarını sunmanın yanı sıra girişimcilerin karşılaşabileceği problemlerin giderilmesine destek olmak amacıyla yatırım, muhasebe, hukuk ve Ar-Ge teşvikleri konularında danışmanlık hizmetleri sağlanmaktadır. Ayrıca donanım projeleri olan girişimcilere uluslararası standartlardaki prototipleme laboratuvarı olan FabLab imkanı sunulmaktadır.

Haziran 2021 ‘den bu yana teknoloji ve Ar-Ge odaklı projeleri ile başvuruda bulunan firmalar, kurul ve hakem heyeti tarafından değerlendirilmekte, uygun bulunanlar merkeze alınmaktadır. Teknoloji seviyeleri, yenilikçi yönleri, ticarileşme ve ihracat potansiyeli, rekabet üstünlüğü ve ekip yetkinliği gibi ana başlıklar önde olmak üzere belirli kriterler doğrultusunda değerlendirilmektedir.

Ankara TEKMER UP

Her biri kendi alanında başarılı, hızlı gelişim gösteren veya potansiyel taşıyan nitelikli teknoloji firmalarına ev sahipliği yapmakta olup, ilk yılında yüzde 100 doluluğa ulaşmıştır. Eylül 2023 ‘den itibaren daha fazla ofis ve daha yüksek kapasiteli etkinlik alanı hedefiyle 5 bin m2 alanda faaliyet göstermektedir.

Born, Bumper, Figopara, Mükellef, Oplog, Servislet,The Glimpse Group, Yeşil Yazılım, Webrazzi gibi teknoloji firmaları ve Türkiye İş Bankası Ankara Girişimcilik Şubesi de Ankara TEKMER UP’ta faaliyetiyle girişimcilik ekosisteminin gelişmesine katkı sunmaktadır. Podcast stüdyosuda bulunan firmalar arası sinerjiyi arttırmaya yönelik teras ve etkinlik alanında birbirinden keyifli faaliyetlere ev sahipliği yapmaktadır. Ankara TEKMER CEO’su İmran Gürakan ile yaptığım görüşmede, “Ankara girişimcilik ekosistemi son yıllarda ciddi bir ivme ile gelişimini sürdürüyor.

Özellikle yüksek teknoloji alanında önemli kalifiye iş gücüne sahip. Türkiye için kritik önemi olan bu iş gücümüze, Ankara TEKMER olarak yaratıcılıklarını ve yeteneklerini en iyi şekilde yansıtmaları için en uygun ortamı sunmaya devam ediyoruz. Ankara’da ve Türkiye’de sürdüğümüz programlarımızın yanı sıra, ilk global programımızı Londra’da gerçekleştirmeye başladık.

Ülkemizden çıkan girişimcilerin kendilerini globalde de göstermesi ve ölçeklenmeleri bizim için en büyük ödül” şeklinde aktardı. Girişimcilere akıllı sermaye sunmak için yola çıkan LEAP Investment ile birlikte faaliyetlerini yürüten Ankara TEKMER’in de gücüyle başarı potansiyeli yüksek girişimlere erken aşamada erişmeyi ve destek sağlamayı hedeflemektedir.

LEAP Investment 2 yıl içerisinde 2 tanesi follow-on yatırım olmak üzere toplam 9 yatırım turunda, 7 startup’a 1 milyon doların üzerinde yatırım gerçekleştirmiştir. Fonunu büyüterek bu yatırımlara önümüzdeki sene de devam etmeyi planlamaktadır. Portföyünde ise Makswin, Viravira, Crowdsol, Heybooster, Mindsite, Co-one, Homster gibi bir çok girişim bulunmakta.

Kaynak: Teknopark ve Tekmerler verileri Sanayi Teknoloji Bakanlığı 2024 Bütçe Programından alınmıştır.