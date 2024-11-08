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TOBB Yazılım Meclisi, sektörel sorunlar ve çözüm önerileri

Ertan BARUT
Ertan BARUT YAZILIM MASASI [email protected]

TOBB Türkiye Yazılım Sektör Meclisi, 18/05/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsa­lar Kanunu’nun Sektör Meclisleri Oluşumu ile ilgili 57 nci maddesine dayanılarak hazır­lanan ve 12/02/2005 tarihli ve 25725 sayı­lı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Sektör Meclislerinin Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği çerçevesinde kurulmuştur.

Türkiye Yazılım Meclisi; “Yerli Yazılım Sektörünün gelişimi, işgücü, istihdam, nite­likli işgücü yetiştirilmesi ve de ihracatının artırılması” ana hedefleri doğrultusunda ön­celikli mevzuat odaklı faaliyetlerde bulun­maktadır. Sektör Firmaları, STK üyelerinden oluşan Mecliste ayrıca Kamu Kurum ve Ku­ruluşları temsilcileri de yer almaktadır. Yerli Yazılım, İşgücü ve İhracat komitesi ve bu ko­mitelere üye olan firma ve STK üyeleri bulun­makta. Ayrıca Yazılım Envanter Veri Projesi, Uzaktan Çalışma Destekleri Komisyonları ve de Türkiye 3. Bilişim Şurası kapsamında İşgü­cü Komitesi altında Dijital Beceriler ve Çevik İşgücü Uyumu Çalışma Grubu bulunmakta.

Ortak akıl ve ortak ses

TOBB Yönetiminin destek ve katkıları ile, sektör ekosistemini oluşturan, etkileyen sek­tör firmaları, Oda ve Borsalarımız, Meslek Komitelerimiz, STK’lar, üniversiteler ve ka­mu kurumları dahil tüm kesimlerle “etkin ile­tişim, birlik ve beraberlik içerisinde, sektö­rün gelişimi, sorunların çözümü ve hedeflere ulaşmasına yönelik, çalıştaylar ve toplantılar düzenleyerek, etkinliklere katılarak, bütün­sel stratejiler geliştirerek, mevzuatlarla des­teklenecek şekilde” ve bunu da “Ortak akıl or­tak ses” ile yürütmektedir.

Sektör sorunları, çözümleri, faaliyetleri

Türkiye ‘de bilişim, yazılım sektör sorunla­rı ve çözüme yönelik çalışmalar, ayrı ayrı ba­kanlıkların alanlarına giren sahiplik çerçe­vesinde “Başta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olmak üzere, Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlı­ğı, Çalışma Bakanlığı ve de Cumhurbaşkan­lığı Dijital Dönüşüm Ofisi” ile ayrı ayrı konu­larda yürütülmeye çalışılmaktadır.

Dünyadaki teknolojik gelişmeler ışığında yazılımın önemi çerçevesinde Bilişim ve Ya­zılım Endüstrisi “Ulusal bir strateji ile daha üst seviyelerde ve daha merkezi ve odaklı bir yapı tarafından sahiplenilmesi, milli politi­kalar seviyesinde desteklenmesi ve stratejik sektör konumuna alınması” konusundaki ça­balar ve çalışmalar sürdürülmektedir.

Üzerinde çalışılan ve hayata geçirilmesi beklenen mevzuatlar ;

-Yerli Yazılım Belgesi yeni uygulama usül ve esaslarının yürürlüğe geçmesi için Yeni Yerli Malı Tebliğ’inin yayımlanması,

-Türkiye Yazılım Endüstrisi firma, işgü­cü ve ürün verisini ortaya çıkaracak Cumhur­başkanlığı hükümet programında yer alan ve 3 yıldır üzerinde çalışılan envanter veri por­tal projesinin hayata geçirilmesi,

-Açık Kaynak Kod Yazılım Kümesi oluş­turulması,

-Serbest yazılım geliştiricilere en 2 yıl vergi muafiyeti verilerek ticari kimlik kazan­dırılıp, vergi sistemine dahil edilmesi ve de ihracat kaydı altına alınması,

-Teknoparklardaki kiralarda m2 cinsin­den yeni düzenlemelerin yapılması,

-Teknoparklar ve Ar-Ge merkezlerinde sektörümüze özel sağlanan uzaktan çalışma­nın %100 desteklenmesi ile ilgili kalıcı mev­zuatın oluşturulması,

-E-Turquality, Bilişimin Yıldızları Des­tek Programlarındaki 2024 revizyonlarında­ki sorunların giderilmesi,

-32 Sayılı kararname ile yabancı yazılım­lara sağlanıp, yerli firmalara getirilen dövizli işlem yasağının kaldırılması,

-Sektörün finansmana erişimde yaşadığı sorunların giderilmesi,

-İşgücü göçüne karşılık nitelikli işgücü yetiştirme ve üniversitelerdeki eğitim müf­redatının yenilenmesi ve staj sorunu,

-Devletin bazı kurumlarının ve de devlet destekli şirketlerin yerli yazılım endüstrisiyle olan rekabetine yönelik tedbirlerin alınması,

-Yapay zekâ, Dijital Dönüşüm, Siber Gü­venlik, Kamu Bulutu vb Strateji, Eylem Plan­ları ve Destek Programlarında Yerli Yazılıma dönük stratejlerin yetersizliğinin giderilmesin beklenmektedir.

Son Söz: Yazılımın daha nitelikli milli po­litikalar ile sahiplenilmesi, Stratejik Sektör konumuna getirilmesi şarttır.

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