TOBB Yazılım Meclisi, sektörel sorunlar ve çözüm önerileri
TOBB Türkiye Yazılım Sektör Meclisi, 18/05/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun Sektör Meclisleri Oluşumu ile ilgili 57 nci maddesine dayanılarak hazırlanan ve 12/02/2005 tarihli ve 25725 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Sektör Meclislerinin Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği çerçevesinde kurulmuştur.
Türkiye Yazılım Meclisi; “Yerli Yazılım Sektörünün gelişimi, işgücü, istihdam, nitelikli işgücü yetiştirilmesi ve de ihracatının artırılması” ana hedefleri doğrultusunda öncelikli mevzuat odaklı faaliyetlerde bulunmaktadır. Sektör Firmaları, STK üyelerinden oluşan Mecliste ayrıca Kamu Kurum ve Kuruluşları temsilcileri de yer almaktadır. Yerli Yazılım, İşgücü ve İhracat komitesi ve bu komitelere üye olan firma ve STK üyeleri bulunmakta. Ayrıca Yazılım Envanter Veri Projesi, Uzaktan Çalışma Destekleri Komisyonları ve de Türkiye 3. Bilişim Şurası kapsamında İşgücü Komitesi altında Dijital Beceriler ve Çevik İşgücü Uyumu Çalışma Grubu bulunmakta.
Ortak akıl ve ortak ses
TOBB Yönetiminin destek ve katkıları ile, sektör ekosistemini oluşturan, etkileyen sektör firmaları, Oda ve Borsalarımız, Meslek Komitelerimiz, STK’lar, üniversiteler ve kamu kurumları dahil tüm kesimlerle “etkin iletişim, birlik ve beraberlik içerisinde, sektörün gelişimi, sorunların çözümü ve hedeflere ulaşmasına yönelik, çalıştaylar ve toplantılar düzenleyerek, etkinliklere katılarak, bütünsel stratejiler geliştirerek, mevzuatlarla desteklenecek şekilde” ve bunu da “Ortak akıl ortak ses” ile yürütmektedir.
Sektör sorunları, çözümleri, faaliyetleri
Türkiye ‘de bilişim, yazılım sektör sorunları ve çözüme yönelik çalışmalar, ayrı ayrı bakanlıkların alanlarına giren sahiplik çerçevesinde “Başta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olmak üzere, Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı ve de Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi” ile ayrı ayrı konularda yürütülmeye çalışılmaktadır.
Dünyadaki teknolojik gelişmeler ışığında yazılımın önemi çerçevesinde Bilişim ve Yazılım Endüstrisi “Ulusal bir strateji ile daha üst seviyelerde ve daha merkezi ve odaklı bir yapı tarafından sahiplenilmesi, milli politikalar seviyesinde desteklenmesi ve stratejik sektör konumuna alınması” konusundaki çabalar ve çalışmalar sürdürülmektedir.
Üzerinde çalışılan ve hayata geçirilmesi beklenen mevzuatlar ;
-Yerli Yazılım Belgesi yeni uygulama usül ve esaslarının yürürlüğe geçmesi için Yeni Yerli Malı Tebliğ’inin yayımlanması,
-Türkiye Yazılım Endüstrisi firma, işgücü ve ürün verisini ortaya çıkaracak Cumhurbaşkanlığı hükümet programında yer alan ve 3 yıldır üzerinde çalışılan envanter veri portal projesinin hayata geçirilmesi,
-Açık Kaynak Kod Yazılım Kümesi oluşturulması,
-Serbest yazılım geliştiricilere en 2 yıl vergi muafiyeti verilerek ticari kimlik kazandırılıp, vergi sistemine dahil edilmesi ve de ihracat kaydı altına alınması,
-Teknoparklardaki kiralarda m2 cinsinden yeni düzenlemelerin yapılması,
-Teknoparklar ve Ar-Ge merkezlerinde sektörümüze özel sağlanan uzaktan çalışmanın %100 desteklenmesi ile ilgili kalıcı mevzuatın oluşturulması,
-E-Turquality, Bilişimin Yıldızları Destek Programlarındaki 2024 revizyonlarındaki sorunların giderilmesi,
-32 Sayılı kararname ile yabancı yazılımlara sağlanıp, yerli firmalara getirilen dövizli işlem yasağının kaldırılması,
-Sektörün finansmana erişimde yaşadığı sorunların giderilmesi,
-İşgücü göçüne karşılık nitelikli işgücü yetiştirme ve üniversitelerdeki eğitim müfredatının yenilenmesi ve staj sorunu,
-Devletin bazı kurumlarının ve de devlet destekli şirketlerin yerli yazılım endüstrisiyle olan rekabetine yönelik tedbirlerin alınması,
-Yapay zekâ, Dijital Dönüşüm, Siber Güvenlik, Kamu Bulutu vb Strateji, Eylem Planları ve Destek Programlarında Yerli Yazılıma dönük stratejlerin yetersizliğinin giderilmesin beklenmektedir.
Son Söz: Yazılımın daha nitelikli milli politikalar ile sahiplenilmesi, Stratejik Sektör konumuna getirilmesi şarttır.