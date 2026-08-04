Trump bir daha başkan olur mu?

Birçok kanal­da hararetli bir şekilde Trump’ın 2028 senesinde tek­rar başkan olma ih­timalinden bahse­diliyor. Şaka değil, baya baya bunu dil­lendirenler var. Açık ve net söyleyeyim ne olursa olsun bu mümkün değil. Hikayesini anlatmam gerek sanırım. Başkanlık sistemi Ameri­ka’da ilk oturduğunda baş­kanlık makamına dair çok eksikler vardı. Başkanın gö­rev ve yetkileri, nasıl seçi­leceği hiç net değildi. Hatta ilk seçimlerde halkın baş­kanlık seçimine dahli yok­tu. Bugünkü electoral sis­temin temeli de o günlere dayanır. Başkanın görev ve yetkilerine dair birçok tar­tışma yaşanırken görev sü­resi bunlardan biri değildi. Meşhur “federalist paper­s”larda da bu konu çok de­ğer görmedi. Nitekim ilk Başkan George Washing­ton 4 seneliğine seçildi ar­dından bir 4 senelik dönem için yine seçildi. İki 4 sene yaptıktan sonra Washing­ton bir daha aday olmaya­cağını söyledi. Çok ısrar edilmesine rağmen de aday olmadı. Nitekim böyle bir hakkı vardı, çünkü dönem limiti yoktu. Fakat tüm ıs­rarlara rağmen bıraktı. Ar­dından başkan olan John Adams 4 senelik başkan­lığından sonra Jefferson’a kaybedince aday olma­dı, hem de hiçbir zaman. 3. Başkan Thomas Jefferson 2 dönem başkanlık yaptı ve hiçbir zorunluluğu yokken bir daha aday olmadı. Ola­bilirdi ama Washington öy­le yaptı dedi ve aday olmadı. Yerine seçilen James Ma­dison 4 artı 4 toplam 8 sene başkanlık yaptı ve bir daha aday olmadı. Ardından baş­kan olan James Monroe de iki dönem yaptı isterse se­çilebilirdi ama Washington öyle yaptı dedi ve bir daha aday olmadı. 2. Başkan Jo­hn Adamsın oğlu John Qu­incy Adams 4 sene başkan­lık yaptı ve seçimi Andrew Jackson’a kaybetti. And­rew Jackson’da böyle yaptı ve 8 senelik iki dönemin so­nunda bir daha aday olma­dı. Çünkü Washington öyle yapmıştı.

FDR, 4 kez başkan adayı oldu

Bu gelenek ve yazılı ol­mayan kural büyük depres­yon sonrası büyük umutlar­la başkan seçilen Franklin D. Roosevelt’e kadar devam etti. FDR ilk önce büyük oy farkıyla 1932 senesinde se­çildi. Ardından 1936 sene­sinde daha büyük bir oy far­kıyla yeniden seçildi. FDR ikinci dünya savaşını ba­hane ederek Amerikan ta­rihinde ilk defa 3. kez aday olan başkan oldu ve 1940 seçimlerini Rakibi Wen­dell Willkie’ye karşı kazan­dı. Bu bir ilkti ama her şe­ye rağmen aldığı oy yine çok büyük fark yarattı. FDR bununla da kalmadı ve son olarak 1944 seçimlerin­de 4. kez aday oldu ve Tho­mas Dewey’e karşı 432’ye 99 gibi büyük oy farkıyla kazandı. Bu bir ilkti. Ancak FDR 4. döneminde öldü. Ölmesiyle beraber Ameri­kan kongresi Amerika’nın anayasasının 22. Madde­sini geçirdi ve ana­yasa değişikliğinin onanması için eyalet meclislerine yolla­dı. 48 eyaletin (Alas­ka ve Hawaii henüz yok) 36’sının oyuyla ancak 1951 senesin­de bu dönem limiti kanunlaştı ve anaya­saya eklendi.

Burada ilginç mesele çok. İlki Roosevelt gibi çok se­vilen başarılı ve halk tara­fından çok takdir toplayan bir başkanın ardından bi­le bu kararın alınmış olma­sı. FDR’a bunu yapan halk, Trump için sistemi geri al­maz emin olun. İkinci dik­kat edilmesi gereken ve bence bizi yanıltan en bü­yük olay ise ABD kongresi­nin her iki kanadından da 3/2 ile bir anayasa değişik­liğinin geçirildikten son­ra bu değişiklik bütün eya­letlerin meclislerine gidi­yor. O gün 48 bugün ise 50 eyaletin 5/3’ünün kongre­lerinin tam onayıyla ancak bu hadise hayata geçebilir. Herkesin mutabık oldu­ğu FDR sonrasında bile 12 eyalet fire verdi. Süreç ise dört yıl sürdü. Yani özet­le böyle bir değişiklik tale­bi hele kasım sonrası kong­reden geçemez. Hadi geçti eyaletlerin 5/3’ünden asla geçemez, hadi geçti ki im­kansız zaman yetişmez. Gerçi her şey yolunda gitse grandfather clause kullanı­lır ama mümkün değil.

Dolayısıyla bu konuyu cid­di ciddi konuşan dostlara tek tavsiyem bu mevzuyu fazla konuşmaya değmez çünkü asla olmayacak. Trump 2028 sonrası yok. Başkan yardım­cısı olup öyle olur derseniz oda olmaz. Çünkü anaya­sa maddesi açık ve mütala­alar var. Başkan için geçerli her kural, başkan yardımcısı içinde geçerli.