Trump’ın üretim/ithalat politikasındaki doğruları…
ABD Başkanı Trump’ın Çin ziyareti sonrasında:
“Çinliler, Çin dururken, ABD’ye yatırım yapmaz”, “ABD Çinli şirketlerin stratejik alanlarda yatırım yapmasını ve büyümesini istemez” gibi yorumlar yapıldı…
***
Çinli şirketler…
ABD’de, tek başlarına (ortaksız) 270 bin dönümün üzerinde, verimli/sulak ve ekili tarım arazisine sahip…
Yaklaşık 200 bin dönümlük “atıl bırakılmış tarımsal alan”ın da alımını yapmış…
***
Hatta:
Batıyı besleyen Kaliforniya…
Ve…
Doğuyu besleyen Karolina, Virginia gibi eyaletlerde, tarım alanlarının onda birine yakını Çinli şirketlere ait…
***
Dahası:
Çinli sermaye grupları, tarımsal üretim yapan birçok ABD’li şirkete de, tahvil/hisse alımıyla ortak…
***
ABD’de tarım arazilerinin yüzde 70’e yakını hayvancılık için kullanılıyor…
Yani…
Tarımsal amaçlı kullanılan toplam 1.2 milyar dönümlük arazinin yaklaşık 820 milyon dönümü otlaklara/meralara ayrılıyor…
Üstüne:
Bu alanların genişletilmesi planlanıyor…
***
Tarım arazilerinin 400 milyon dönümlük bölümü mü?
Büyük bölümünde tarımsal ekim yapılıyor…
Ama…
Bir ülkeyi kalkındıracak bölümü atıl duruyor…
VELHASIL
ABD’nin ithalatı artıyor…
Yani ürettiğinden fazlasını tüketiyor…
Dolayısıyla borcu da artıyor…
Bu tarafıyla bize benziyor…
***
Yanısıra atıl bıraktığı alanlar artıyor…
Beşeri sermayeden, tarım/enerji/turizm alanlarına kadar birçok alanda reform gerekiyor…
Bu tarafıyla da bize benziyor…
***
Uyguladığı dış politika nedeniyle çok eleştirilen Trump, burada doğruyu yapıyor…
Ve ABD’nin üretebilecekken ithal ettiği ürünlerin üretiminin ABD’de yapılması için çabalıyor…
Yatırımcıysa; Çinliye de, Orta Asyalıya da, Afrikalıya da kapıyı sonuna kadar açıyor…
Değilse ve ithalatçıysa ABD’li de olsa taviz vermiyor…
Bu tarafının benzediği, yabancı doğrudan yatırım rekoru kıran ülkeler/modeller var…
