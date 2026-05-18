Trump’ın üretim/ithalat politikasındaki doğruları…

ABD Başkanı Trump’ın Çin ziyareti son­rasında:

“Çinliler, Çin dururken, ABD’ye yatırım yapmaz”, “ABD Çinli şirketlerin stratejik alanlarda yatırım yapmasını ve büyümesi­ni istemez” gibi yorumlar yapıldı…

***

Çinli şirketler…

ABD’de, tek başlarına (ortaksız) 270 bin dönümün üzerinde, verimli/sulak ve ekili tarım arazisine sahip…

Yaklaşık 200 bin dönümlük “atıl bırakıl­mış tarımsal alan”ın da alımını yapmış…

***

Hatta:

Batıyı besleyen Kaliforniya…

Ve…

Doğuyu besleyen Karolina, Virginia gibi eyaletlerde, tarım alanlarının onda birine yakını Çinli şirketlere ait…

***

Dahası:

Çinli sermaye grupları, tarımsal üretim yapan birçok ABD’li şirkete de, tahvil/his­se alımıyla ortak…

***

ABD’de tarım arazilerinin yüzde 70’e ya­kını hayvancılık için kullanılıyor…

Yani…

Tarımsal amaçlı kullanılan toplam 1.2 milyar dönümlük arazinin yaklaşık 820 milyon dönümü otlaklara/meralara ayrılı­yor…

Üstüne:

Bu alanların genişletilmesi planlanıyor…

***

Tarım arazilerinin 400 milyon dönüm­lük bölümü mü?

Büyük bölümünde tarımsal ekim yapılı­yor…

Ama…

Bir ülkeyi kalkındıracak bölümü atıl du­ruyor…

VELHASIL

ABD’nin ithalatı artıyor…

Yani ürettiğinden fazlasını tüketiyor…

Dolayısıyla borcu da artıyor…

Bu tarafıyla bize benziyor…

***

Yanısıra atıl bıraktığı alanlar artıyor…

Beşeri sermayeden, tarım/enerji/turizm alanlarına kadar birçok alanda reform ge­rekiyor…

Bu tarafıyla da bize benziyor…

***

Uyguladığı dış politika nedeniyle çok eleştirilen Trump, burada doğruyu yapı­yor…

Ve ABD’nin üretebilecekken ithal etti­ği ürünlerin üretiminin ABD’de yapılması için çabalıyor…

Yatırımcıysa; Çinliye de, Orta Asyalıya da, Afrikalıya da kapıyı sonuna kadar açı­yor…

Değilse ve ithalatçıysa ABD’li de olsa ta­viz vermiyor…

Bu tarafının benzediği, yabancı doğrudan yatırım rekoru kıran ülkeler/modeller var…