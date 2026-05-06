Un sanayicileri savaş dinlemedi, ihracat yüzde 37 arttı

Ferit PARLAK

2025 yılının nisan ayında 156 bin ton un ihracatı ger­çekleştiren un sanayicisi, bu yılın nisan ayında savaş, bölge ülkelerindeki ekonomik sıkıntı­lar ve ticarette korumacılık eği­limlerindeki artışa rağmen ihra­catını yüzde 37’lik artışla miktar bazında 215 bin tona çıkardı.

“Katma değeri de artırdık”

Un üretimi ve ihracatındaki nisan ayı verilerini değerlendi­ren Türkiye Un Sanayicileri Fe­derasyonu (TUSAF) Başkanı Mesut Çakmak, “Un sanayici­miz, nisan ayı genelinde yaptı­ğı un ihracatını, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 37’lik bir artışla 215.8 bin tona çıkardı. Daha da önemlisi, geçtiğimizin yılın nisan ayında 59 milyon do­lar olarak gerçekleşen ihracatın, bu yılın aynı döneminde 80 mil­yon dolara çıkması. Bu veri un ürünlerinde, ürün ve pazar çeşit­liliğimizi, kalitemizi ve teknolo­jimizi geliştirdiğimizi de göste­riyor” şeklinde konuştu.

“4 aylık ihracat 260 milyon dolar”

Çakmak, “2026 yılının ilk 4 ayında 260 milyon dolar değe­rinde, 713 bin tonluk un ihracatı gerçekleştirdik. Savaş ve mali­yetler tabi ki hedeflerimizi etki­liyor. Ama sektörün üyeleri ola­rak çok çalışıyoruz. Biz aslında 2026 yılı için 3 milyon tonluk ihracat miktarı­na ulaşabileceğimizi, hat­ta bunu da aşabileceği­mizi biliyoruz. 3.6 mil­yon tona ulaştığımız yılı hatırlıyoruz. Ken­di ayağımıza basmaz­sak, kalite ve tec­rübemizle re­kabet edecek rakip olmadığı­nı sahada da görüyo­ruz. İhracata yönelik ek adımlarla, inanılmaz denilen hedefleri gerçekleştirebiliriz” dedi.

Hedef, dünya pazarının yüzde 25’i

Çakmak, “12 milyon tonluk dünya ihracat pazarındaki payı­mızı yüzde 25’in üzerine çıkar­ma hedefimiz var. Tecrübemiz, kalitemiz, kapasitemiz ve uygun fiyat politikası ile bu hedefe ula­şacağımıza hatta aşacağımıza inanıyoruz. Küçük denilebilecek siyasi adımlar ve kamu destekle­riyle, Afrika ve Arap pazarların­da dahi Mısır, Rusya gibi maliyet avantajlı ülkelerle rekabet ede­biliriz” diye konuştu.

İşçilik, navlun gibi maliyetler­deki yükselişe de dikkat çeken Çakmak, “Özellikle işçilik ma­liyetlerimiz neredeyse AB ül­keleri seviyesine geldi. Maliyet olarak bizden çok çok avantajlı ülkeler var. Bu avantajlarını kul­lanarak, bize rekabet üstünlüğü sağlıyorlar.

Örneğin Mısır, mali­yet avantajının yanı sıra, Afrika ve Arap ülkelerinin aralarında uyguladığı gümrük birliğini de avantaja çeviriyor. Gümrük ver­gilerinden de muaf olunca reka­bet gücü daha da artıyor… Ama un sektöründe Mısır’da yatırım planlayan bir yatırımcımızın ol­duğunu duymadım, olacağını da sanmıyorum. Sektör olarak, böl­gelerimize çok ciddi teknolojik yatırımlar yaptık ve bu yatırım­ları korumaya ve geliştirmeye odaklıyız” dedi.

“Enflasyonla mücadeleye katkı veriyoruz”

Çakmak, “Un sanayicilerimiz 2025 yılında, sorumlu davrana­rak ve ciddi fedakarlık yaparak, fiyat artışını, genel enflasyon se­viyesinin yaklaşık 10 puan altın­da tuttu. Ve enflasyonla müca­deleye destek verdi. 2026’da da enflasyonun altında fiyat artış­larıyla, enflasyonla mücadeleye katkı vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

“Irak’taki uygulamaların düzelmesini bekliyoruz”

Irak pazarında yaşanan ihra­cat düşüşüne de değinen Çak­mak, “Irak’ta Tük ununa karşı yapılan müdahalelerin ve keyfi uygulamaların sona ermesini is­tiyoruz. Bu keyfi uygulamaların son bulmasıyla Irak pazarını ye­niden kazanacağımızı biliyoruz” dedi.

Çakmak, “Gana, Somali, Kü­ba, Endonezya ve bazı Afrika ül­kelerinde kaydedilen artışlar, al­ternatif pazarlardaki güçlü ko­numumuzu destekledi. Yüksek kalite ve spesifik ürünlerimiz nedeniyle ABD’ye dahi un ihra­catı gerçekleştiriyoruz” şeklin­de konuştu.