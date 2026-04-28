İran Savaşı, kapasite kullanımını artırabilirdi; ama (2)
Mart ayında belirsizlik arttı; o şartlarda kapasite kullanım oranı, (nitelikli işgücünde olsa) nasıl artabilirdi?” diye sormuş okurum, dünkü yazım üzerine…
***
Somut bir veriyle açıklayayım:
Bu belirsizlikten en fazla zararı Çin’in göreceğine dikkat çekilmişti…
Dün, mart verileri geldi:
Savaşın sertleştiği Mart ayında Çin’de güven, üretim ve kârlar yükseldi…
***
Normal şartlarda:
İran’da yaşanan savaşın, Türkiye’de ki üretimi, kapasite kullanım oranını ve kârları artırabileceğine değinmiştim dünkü yazımda…
***
Özetle:
Savaş nedeniyle, bölgedeki birçok ülkede üretimin durduğunu;
Tarımdan sağlığa, makineden inşaata birçok sektörde Türkiye gibi ülkelerin üretimine ihtiyacın arttığını biliyoruz…
(…Ki sadece üretimin durduğu ülkeler değil, üretimin durduğu ülkelerin pazarları da hesaba katılmalı…)
Buna rağmen:
“Güven” ve “kapasite kullanım oranı”ndaki düşüşte, yine kolaycılığa kaçıyoruz ve “savaşı” ana neden olarak algıyabiliyoruz…
***
Odaklanmamız gereken veri:
Merkez Bankası’nın imalat sanayiinde faaliyet gösteren bin 752 iş yerinde gerçekleştirdiği İktisadi Yönelim Anketi…
Güven ve kapasitedeki düşüşün nedenleri ile ilgili “gerçekçi ipuçları” veriyor…
Örneğin:
Ankete katılan işyerlerinin yüzde 56.5’i üretimlerini kısıtlayan faktör bulunmadığını belirtiyor…
İşgücü/hammadde/ekipman yetersizliğini ise üretimi kısıtlayan faktörler arasında ilk sıraya koyuyor…
VELHASIL
ABD, İsrail, İran savaşından en fazla etkileneceği iddia edilen Çin:
Üretim temelli yapısının gücüyle beklentileri tersine çevirebildi…
Çin’in sanayi şirketlerinin kârları, savaşın yaşandığı mart ayında son altı ayın en hızlı artışını kaydetti…
Ulusal İstatistik Bürosu’nun açıkladığı verilere göre sanayi kârları mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15.8 yükseldi…
***
Ulusal İstatistik Bürosu baş istatistikçisi Yu Weining, genel kâr artışındaki hızlanmanın büyük ölçüde ekipman ve yüksek teknoloji üretim sektörlerinden kaynaklandığını belirtti…
***
O zaman tekrarlamakta fayda var:
İşgücü niteliğindeki düşüşün ve/veya işgücü yetersizliğinin kapasite kullanımına, teknolojik gelişime ve arza etkisinin yanı sıra, talep düşüşüne etkisini de görmeli, (hatta tüm sorunlar arasından cımbızlanmalı…) bu sorunumuzun çözümünü önceliklendirmeliyiz…
|Borsa
|14.594,01
|1,28 %
|Dolar
|45,0346
|0,01 %
|Euro
|52,8354
|0,11 %
|Euro/Dolar
|1,1725
|0,03 %
|Altın (GR)
|6.760,55
|-0,41 %
|Altın (ONS)
|4.687,12
|0,11 %
|Brent
|101,89
|1,73 %