İran Savaşı, kapasite kullanımını artırabilirdi; ama (2)

Mart ayında belirsizlik arttı; o şartlarda kapasite kullanım oranı, (nitelikli işgücünde olsa) nasıl artabilirdi?” diye sormuş okurum, dünkü yazım üze­rine…

***

Somut bir veriyle açıklayayım:

Bu belirsizlikten en fazla zararı Çin’in görece­ğine dikkat çekilmişti…

Dün, mart verileri geldi:

Savaşın sertleştiği Mart ayında Çin’de güven, üretim ve kârlar yükseldi…

***

Normal şartlarda:

İran’da yaşanan savaşın, Türkiye’de ki üretimi, kapasite kullanım oranını ve kârları artırabileceğine değinmiştim dünkü yazımda…

***

Özetle:

Savaş nedeniyle, bölgedeki birçok ülkede üretimin durduğunu;

Tarımdan sağlığa, makineden inşaata birçok sek­törde Türkiye gibi ülkelerin üretimine ihtiyacın art­tığını biliyoruz…

(…Ki sadece üretimin durduğu ülkeler değil, üreti­min durduğu ülkelerin pazarları da hesaba katılma­lı…)

Buna rağmen:

“Güven” ve “kapasite kullanım oranı”ndaki düşüşte, yine kolaycılığa kaçıyoruz ve “savaşı” ana neden olarak algıyabiliyoruz…

***

Odaklanmamız gereken veri:

Merkez Bankası’nın imalat sanayiinde faaliyet gösteren bin 752 iş yerinde gerçekleştirdiği İktisadi Yönelim Anketi…

Güven ve kapasitedeki düşüşün nedenleri ile ilgili “gerçekçi ipuçları” veriyor…

Örneğin:

Ankete katılan işyerlerinin yüzde 56.5’i üretimle­rini kısıtlayan faktör bulunmadığını belirtiyor…

İşgücü/hammadde/ekipman yetersizliğini ise üre­timi kısıtlayan faktörler arasında ilk sıraya koyuyor…

VELHASIL

ABD, İsrail, İran savaşından en fazla etkileneceği id­dia edilen Çin:

Üretim temelli yapısının gücüyle beklentileri ter­sine çevirebildi…

Çin’in sanayi şirketlerinin kârları, savaşın yaşandı­ğı mart ayında son altı ayın en hızlı artışını kaydetti…

Ulusal İstatistik Bürosu’nun açıkladığı verilere göre sanayi kârları mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15.8 yükseldi…

***

Ulusal İstatistik Bürosu baş istatistikçisi Yu Wei­ning, genel kâr artışındaki hızlanmanın büyük ölçüde ekipman ve yüksek teknoloji üretim sektörlerinden kaynaklandığını belirtti…

***

O zaman tekrarlamakta fayda var:

İşgücü niteliğindeki düşüşün ve/veya işgücü yetersizliğinin kapasite kullanımına, teknolojik ge­lişime ve arza etkisinin yanı sıra, talep düşüşüne etkisini de görmeli, (hatta tüm sorunlar arasın­dan cımbızlanmalı…) bu sorunumuzun çözümünü önceliklendirmeliyiz…