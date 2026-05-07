İhracat pazarları nasıl kaybedilir? “Zeytin” örneği…

Yüksek maliyetlerin yanısıra, birçok ne­deni olan “verimsizlik ve geliştirememe hastalığımız” nedeniyle:

Zor kazandığımız dış pazarları kaybetme tehlikesi yaşıyoruz…

***

Örneğin:

“Üretimde ve kalitede çok iyiyiz” dediği­miz zeytin…

Yılın ilk 4 ayında, Türkiye’nin zeytin­yağı ihracatı geçen sezona göre miktarda yüzde 66, değerde yüzde 64 azaldı…

Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 158 milyon dolar olan ihracat, bu yıl 58 mil­yon dolarda kaldı…

***

Prim desteğinin kaldırılması, artan mali­yetler ve ihracat yasakları neden olarak gös­teriliyor…

***

Diğer sıkıntımız mı?

“Bir tarafı çöl olan Umman’da anlatmış­lardı:

Birçok kadın, zeytinyağından ‘yeşil sabun’ üretiyordu…

Ama…

Kuruyan sabunu kesip, kalıplara ayırmak, ayrı bir maharet ve ustalık istiyordu…

Bu nedenle…

Çoğunluk “kendi tüketimi” kadar üretmek zorunda kalıyordu…”

***

“Bir kadın çıktı…

Umman’da ki üniversitelerde bulunan, ‘Yenilik Fabrikası’ ile bağlantı kurdu…

“Sabunu kırmadan, dökmeden, atık ver­meden nasıl kesebilirim?” sorusunu, üniver­site öğrencisi gençlerle paylaştı…

Öğrenciler, kadınla birlikte, “Yenilik Fabrikası’nda” 2 ay çalıştı…

Ve ortaya, ‘sabun kesme makinesi’ çıktı…”

***

“Bu geliştirme:

Kadınların ‘sabun kesme fabrikaları’ kurmasını ve sabunlara AB’den, ABD’den dahi talep gelmesini sağladı…

Bugün Umman’ın ihracat verisindeki, 13 milyon dolarlık yeşil sabunun yarısın­da “Hand / Made in Oman” vurgusu var...”

VELHASIL

Bazı iklimlerde bir taşla üç/beş kuş bir­den vurulabilirken; bazı iklimler, 10 taşla bir kuşun vurulmasını engelleyebiliyor…

***

Umman’daki “yeşil sabun” fabrikaları­nın, üretim, ihracat, istihdam artışı ve dö­viz girdisi dışındaki katkısı mı?

Geliştiren, meraklı, çabalayan öğrenci­lere ayrıcalık/para kazandırmış; bu sayede, diğer öğrencilerin de yeni şeyler geliştirme isteğini/çabasını artırmış…

Yanısıra zeytin, zeytinyağı ve zeytin ezme­si üretimlerini artırması dışında; ambalaj, lo­jistik, depolama gibi yan sektörlerin gelişi­mine de katalizör olmuş…