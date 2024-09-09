Tüketici 'premium'a geçti fiyat arttı, ekranlar büyüdü

Türkiye’de TV satışları adet bazında gerilerken, tüketicilerin büyük ekranlı premium ürünlere yönelmesiyle cirolar dolar bazında artış gösterdi. TV fiyatları ortalama yüzde 10 artarak 720 dolara yükselirken, yenileme oranı da 7 yıla düştü. Pazar daralsa da tüketiciler, en iyi TV'yi alma eğiliminde.

Ekonomide sıklaştırma ted­birleri etkisini göstermeye başladı. Tüketici elektro­niği ürünleri tedbirlerin etkisiyle temmuzda sert fren yaptı. Ancak tüketicilerin daralan pazarda da­ha seçici davrandığı görüldü. Yılın ikinci çeyreğinde TV pazarında sa­tışlar adetsel bazda azalırken, pre­mium ürünlerin etkisiyle cirolar artmaya devam etti.

Samsung Türkiye Tüketici Elektroniği Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mert Gürsoy, geçen yıl TV kategorisin­de güçlü bir büyüme gördüklerini belirterek, “Türkiye’deki TV pa­zarı 2022’den 2023’e geçişte dolar bazında yüzde 20’ye varan cirosal büyüme ve adetsel anlamda yüzde 5’e varan pazar büyümesi yaşadı. TV pazarı bu yılın ilk yarısında ise cirosal olarak yüzde 17 büyürken, adetsel yüzde 0,5 büyüme ile nere­deyse durgun kaldı.

Yılsonunda TV pazarında yüzde 2.5-5 arası cirosal daralma bekliyoruz” dedi. Pazar­da yaşanan daralmaya rağmen, pre­mium ürünlere olan rağbetin arttı­ğına dikkat çeken Gürsoy, “Premi­um segmentte talep yüksek kaldı. 65 inç ve üzeri televizyonların ci­rosal payı yüzde 35’ten yüzde 44’e çıktı. Büyük inç televizyonlar, top­lam paydan yüzde 10 aldı. 500 dolar altının payı düşerken bin-bin 500 dolar arası TV segmenti büyüdü. Bin 500 dolar üzeri premium seg­ment büyüklüğünü koruyarak, da­ralan pazarda dahi tüketicilerin en iyi televizyonu alma eğilimlerinin devam ettiğini gösterdi. Samsung olarak bu yılın ilk yarısında yüzde 30,6’lık pazar payına ulaştık.

Ha­ziran ayında ise yüzde 32,6 pay ile rekor kırdık. Şu an cirosal anlam­da en yakın rakibimizle aramızda yüzde 20 fark var. Samsung olarak 75 inç üstü TV kategorisinde yüz­de 60’ın üzerinde, haziranda yüzde 65 ile pazarı domine ediyoruz. 2 bin 500 dolar üstü premium segmentte yüzde 70, bin 500 dolar üstünde ise yüzde 65 pazar payı ile lideriz. Yılın ikinci yarısında bu alanda da farklı­laşmaya devam edeceğiz” dedi.

Türkiye’de ortalama TV fiyatla­rının da yüzde 10 artarak 720 dola­ra yükseldiğini dile getiren Gürsoy, TV yenileme oranlarının da 7 yıla gerilediğini söyledi.

Dolar bazında büyüme yüzde 37

Mert Gürsoy, beyaz eşya pazarı hakkında ise şu bilgileri verdi: “Pazarda buzdolabı ve çamaşır makinesinde yüzde 11 paya sahibiz. Geçen yıl buzdolabı yüzde 31, çamaşır makinesi yüzde 37 dolar bazında büyüdü. Bu yılın ilk yarısında ise hem buzdolabı hem çamaşır makinesi dolar ve adet bazında yüzde 7-8 bandında büyüdü. Temmuz ayında da yüzde 1-2 büyüme devam etti. Yenileme oranı ise buzdolabında 8 yıl, çamaşır makinesinde 7 yıl oldu.”