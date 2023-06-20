Turizm ve eğitim üssü KKTC girişimciliğin de merkezi oluyor

KKTC’de üniversite kuran Final Okulları, Yavru Vatan’ı girişimciliğin merkezi haline getirecek proje başlattı. Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) ve Final Üniversitesi ortaklığında kurulan Final GİNOVA merkezinde tarımdan kadın girişimciliğe kadar birçok alanda eğitim ve destekler sunulacak.

Türkiye’nin en köklü eğitim kurumlarından biri Final Okulları. Eğitimin yeni merkezi KKTC’de Final Üniversitesi’ni hayata geçiren kurum, Yavru Vatan’ı girişimciliğin merkezi haline getirmek için önemli bir adım attı. Final Üniversitesi bünyesinde, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) desteğiyle kurulan girişimcilik ve inovasyon merkezi; Final GİNOVA’nın açılışı geçtiğimiz hafta gerçekleşti.

Final GİNOVA bünyesinde teknoloji girişimciliği, kadın girişimciliği, tarım girişimciliği, fintech, sosyal girişimcilik ve genç girişimcilik gibi girişimcilik türlerine göre ayrılmış koordinatörlükleri bulunuyor. GİKAD Başkanı ve Final Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi Dr. İçim Çağıner Kavuklu, Ada'daki girişimciliği özendirmek, istihdamı artırmak ve ekonomiye katkıda bulunmak için işe önce kadınlardan başladıklarını söyledi.

GİKAD ile özellikle evde üretim yapan kadınlara destek olduklarını ve ürettikleri ürünleri bölgedeki otellerin ve diğer işletmelerin almalarını sağladıklarını söyleyen Kavuklu, bunun yanında bir kadın üretimine destek olan bir kooperatif kurarak ürünlerini satmalarına yardımcı olduklarını belirtti. Köylerde üretmeye hevesli çok fazla insan olduğunu ama pazarlama ve satış konusunda sıkıntı yaşadıklarını vurgulayan Kavuklu, Gİ-KA KOOP ile bu sorunu aşmaya çalıştıklarını ve kadınları ekonominin içine çekmeyi başardıklarını kaydetti.

50 ülkeden 4 bin 500 öğrenci

Kıbrıs'ta çok uzun yıllardır turizm ve otelcilik sektöründe faaliyet gösterdiklerini anlatan Kavuklu, bundan 7 yıl önce de Final Okulları ile birlikte ortak olarak Final Üniversitesi'ni hayata geçirdiklerini söyledi.

Yaklaşık 50 farklı ülkeden 4 bin 500 öğrencinin bulunduğu üniversiteyi farklılaştırmak ve Ada'ya katkıda bulunmak için bir girişimcilik merkezi kurduklarını ifade eden Kavuklu, şunları söyledi: "Biz bu üniversitede eğitim ile girişimciliği birleştirmek ve eğitimi uygulamalı hale getirmek istedik.

Bunun için de öncelikli olarak üniversite bünyesinde Final GİNOVA ile bir girişim merkezini hayata geçirdik. Biz burada yaptığı girişimi anlatmak için girişimci olanlar değil, üreten ve değer yaratan girişimler oluşturmak istiyoruz. Merkez de bunu amaçlayan gençlere ulaşmak için kurduk.”

İlk nörogirişimcilik laboratuarı kuruldu

Final GİNOVA'nın Genel Müdürü Doç. Dr. Arzu Girişken de, bu merkezle birlikte KKTC için çok önemli bir adım attıklarını söyledi. Merkezin sadece okulun öğrencilerine değil tüm KKTC'ye açık olduğunu vurgulayan Girişken, dışarıdan gelip kendilerine girişimcilik fikirlerini anlatanlara her türlü desteği vereceklerini ifade etti.

GİNOVA'da dünyada ilk defa nörogirişimcilik uygulamalarını da başlattıklarını söyleyen Girişken, biyolojik ölçümleme ve beyin görüntüleme cihazlarının içerisinde bulunduğu kapsamlı bir nörogirişimcilik laboratuarı kurduklarını kaydetti.

Bu merkezin girişimcilikle nöro uygulamaları birleştiren tek merkez olduğunu belirten Girişken, girişimci adaylarına arzu ettikleri takdirde nöro testler yapacaklarını söyleyerek, "Bir girişimin başarısını belirleyen en önemli unsurlar, girişim fikrinin hedef kitlenin duygularını ne kadar harekete geçirdiğini tespit etmektir.

Nöro ölçümlemeyle, girişimcilerin iş fikrini kelime kelime test ederek, katılımcıların beynindeki etki görülebilmektedir. Böylelikle fark yaratacak ve başarılı iş fikirlerine yatırım yapmak mümkün olabilecektir” dedi.