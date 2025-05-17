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Türk hukukçuları ve ‘tahkim ihracatı’

KONUK YAZAR
KONUK YAZAR

DR. Ural AKÜZÜM

Uluslararası tahkim artık yal­nızca ihtilaf çözümünün değil; prestijin, uzmanlaş­manın ve küresel ağların da sahne­si. Türkiye ise bu sahnede sadece bir taraf değil, giderek daha fazla yön ve­ren ve yöneten bir aktör olmaya aday. Tahkim alanında Türkiye’nin karne­si yalnızca açılan davalarla değil; bu süreçlerde görev alan Türk hukuk­çuların yetkinliğiyle de değerlen­dirilmeli. Son 20 yılda yetişen yeni nesil hukukçular, çok uluslu büro­larda deneyim kazanmış, çok dilli, farklı hukuk sistemlerine hâkim ve tahkim kültürünü içselleştirmiş bir yapıya sahip. İstanbul’dan Pa­ris’e, Newyork’dan Singapur’a uza­nan bu uzman hukukçular artık yal­nızca müvekkil temsil etmiyor; ha­kem heyetlerinde, sekretaryalarda ve danışmanlık alanında da etkinler. Türkiye, bu nitelikli insan kaynağıy­la uluslararası tahkimde daha fazla söz sahibi olmaya başladı bile. 84’ü yürürlükte olmak üzere taraf oldu­ğu 140 adet ikili yatırım anlaşmasıy­la Türkiye, yalnızca önemli bir tah­kim destinasyonu haline gelmekle kalmadı; aynı zamanda jeopolitik konumu sayesinde Ortadoğu, Or­ta Asya ve Afrika’dan çıkan yatırım uyuşmazlıklarının da odak noktası haline geldi. Bu durum, Türk hukuk­çuların uluslararası tahkimde daha görünür ve etkili roller üstlenmele­ri için ciddi bir fırsat sunuyor. 2024 itibarıyla alternatif uyuşmazlık çö­züm hizmetleri pazarının yaklaşık 8,47 milyar ABD doları seviyesinde olduğu ve bu rakamın 2030 yılına kadar 12,43 milyar dolara ulaşma­sı beklendiği göz önüne alındığın­da bu fırsatların önemi bir kez daha anlaşılabilir. Özellikle enerji, altya­pı ve telekomünikasyon gibi strate­jik sektörlerde yürütülen kamu-ö­zel ortaklık projelerinde çıkan ihti­laflarda Türk hukukçular, sözleşme hazırlığından risk analizine, tahkim sürecinden dava yönetimine kadar yüksek bir performans sergiliyor. Bu birikim, ISTAC gibi yerel tahkim merkezlerinin güçlenmesine kat­kı sunarken; İstanbul’u yalnızca bir finans değil, aynı zamanda bir tah­kim merkezi haline getirme vizyo­nunu da pekiştiriyor. Unutulmamalı ki tahkim sadece bir mahkeme alter­natifi değil; aynı zamanda bir kültür, bir ekosistemdir. Bu ekosistemin lo­komotifi ise iyi yetişmiş hukukçu­lardır. Türkiye’nin bu alandaki in­san sermayesi artık yalnızca kendi ülkesine değil, bölgeye ve dünyaya da hizmet verecek düzeydedir. Önü­müzdeki beş yıl, Türkiye’nin tah­kim ihracatçısı bir ülke olma yolun­da atacağı adımlarla şekillenecektir.

Donald Trump’ın politikaları, dünya ticaretinde yalnızca ekono­mik dengeleri değil, tahkim gün­demlerini de doğrudan etkileyen bir dinamik haline geldi. İlk başkanlık döneminde Çin’den Avrupa’ya uza­nan geniş yelpazede uygulanan ta­rifeler, sadece devletler arası ilişki­leri değil; aynı zamanda şirketler ile devletler arasındaki yatırım uyuş­mazlıklarını da artırdı. 2024 sonu itibarıyla Trump’ın başkan olma­sıyla birlikte ‘ticaret milliyetçiliği’ konseptinin tahkim kurumlarını yeniden meşgul etmesi bekleniyor. Özellikle ABD’ye ihracat yapan ül­kelerdeki yatırımcılar, yeni dönem­de tarifeler nedeniyle zarar görme­leri halinde yatırım anlaşmalarına dayanarak tahkime gitmeye hazır­lanıyor. Bu tablo, sözleşmelerde ‘ön­leyici hukuk mühendisliği’ ihtiya­cını artırıyor. Tahkim klozları daha özenli kaleme alınacak, force ma­jeure (mücbir sebep) yorumları ge­nişleyecek, siyasi risk sigortaları ile tahkim arasında daha iç içe geçen bir yapı oluşacak. Tahkim artık sa­dece bir çözüm mekanizması değil, aynı zamanda jeopolitik belirsizlik­lere karşı öngörü barındıran bir gü­venlik alanı haline geliyor.

Tahkim coğrafyası: Merkez metrikleri

Tahkim artık sadece Paris, Lond­ra, Cenevre üçgeniyle sınırlı değil. 2020–2025 arası dönemde tahkim merkezlerinin istatistiklerine ba­kıldığında çok merkezli bir dünyaya geçildiğini görüyoruz:

● ICC (Paris): 2024 yılında 830 yeni dava, 136 farklı yargı bölgesinden.

● LCIA (Londra): 2023’te 327 dava, yüzde 15'ten fazlası Asya ve Afrika kaynaklı.

● SIAC (Singapur): 2022’de 357, 2024’te 625 dosya – % 75 artış.

● HKIAC (Hong Kong): 2024’te 503 dosya – birçoğu teknoloji ve de­niz hukuku kaynaklı.

● ISTAC (İstanbul): 2023’de 138 dava iken 2024’te 167 dava – % 21 artış.

Bu oranlar yalnızca artan hac­mi değil, küresel merkezin doğuya kayışını da gösteriyor. Singapur ve İstanbul, dijitalleşme, hız, düşük masraf, fiyat ve hizmet anlamında rekabetçi hukuk pazarı ve tahkim dostu yargı sistemleriyle öne çıkı­yor. Özellikle genç hukukçular için bu merkezler birer kariyer labora­tuvarına dönüşüyor. İstanbul öze­linde, hızlı tahkim mekanizması ve uzmanlık avantajları sayesinde Türkiye içindeki büyük ölçekli ti­cari uyuşmazlıkların tahkime yön­lendirilmesi kolaylaşıyor. Bu da hem ulusal mahkemelerin yükünü azaltı­yor hem de tahkim kültürünün yay­gınlaşmasına katkı sunuyor. Tahkim artık lüks değil; ticaretin bir güven­lik kalkanı. Bu kalkanı sağlam tutma­nın yolu ise saygın, erişilebilir ve hız­lı merkezlerin varlığına bağlı. İstan­bul’un dünya tahkim haritasındaki yeri her geçen gün daha netleşiyor.

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