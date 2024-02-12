Türk markaları Avrupa'yı Viyana'dan kuşatacak

Gülle Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle, Türk ürünlerinin uluslararası pazarlarda tanıtımını yapmak ve alıcılarla doğrudan temas kurmak amacıyla Viyana’da satış ve lojistik merkez kuruyor. Mobilya ve ev tekstil ürünlerinin bulunacağı merkez, 20 bin metrekaresi satış bölümü olmak üzere 26 bin metrekarelik alandan oluşacak.

Gülle Tekstil, mobilya ve ev tekstili sektöründe satış yapan Türk ihracatçılar için Avusturya’nın başkenti Viyana'da lojistik merkez niteliğinde bir yatırım gerçekleştirdi. Gülle Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle’nin Viyana’da yapacağı yatırımla, Türk markaları ile Avrupa’nın kalbinde alternatif bir yaşam tarzı oluşturulacağı ve geleceğin mobilya alışveriş lokasyonuyla sürdürülebilir bir alışveriş deneyimi sunulacağı belirtildi.

Yurt dışında uzun zamandır yatırım için arayışta olduklarını ifade eden Gülle Tekstil Başkanı İsmail Gülle, satın alımını gerçekleştirdikleri ev tekstili ile mobilya ürünlerinin satıldığı AVM'nin, Viyana şehir merkezine yaklaşık 15 dakika uzaklıkta olduğunu söyledi. Gülle, merkezin 20 bin metrekare satış bölümü ve toplam 26 bin metre karelik alandan oluştuğunu belirtti.

Mobilya ve ev tekstili için lojistik merkez

Yatırım amacının ihracat pazarı arayışı olan Türk firmaları için bir ‘lojistik merkez’ kurmak olduğunun bilgisini paylaşan İsmail Gülle, satın aldıkları AVM'de bir bütünsellik olduğunu kaydetti. Gülle, “Mobilya ve ev ihtiyaçlarının tüm ürünleri olacak. Çataldan kaşığa, mumdan havluya, çarşaftan halıya, koltuk takımlarından masa, sandalyeye ve bunun gibi her şeyin olduğu bir yapı olacak” dedi.

Yatırım yapılan yerin marka bilinirliğinin de çok yüksek olduğunun bilgisini paylaşan Gülle, “Macaristan, Slovenya, Romanya, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya başta olmak üzere çok sayıda ülkeden alıcıların merkezi oldu. Amacımız, ihracat hedefleyen Türk firmalarımız için lojistik bir merkez kurmak. Bu anlamda tüm mobilya ve ev ihtiyaçlarını karşılayacak ürünler bu merkezde yer alacak” diye konuştu.

İhracatçılar için bir fırsat

Türkiye'nin markalarının çok ciddi bir yayılım içerisinde olduğunu vurgulayan Gülle, “Marka bilinirliğimiz her geçen gün artıyor. 200-300 mağazası olan markalarımız var. Bu lojistik merkez ile Avrupa pazarına girmek, buradaki pazar payını artırmak isteyen tüm üretici ihracatçımız için büyük bir fırsat olacağını düşünüyoruz.

İnşallah başarılı olursak Avrupa'da hem biz hem de başkaları bunu devam ettirecektir” ifadelerini kullandı. Viyana'daki AVM ile yeni bir model yaratacaklarına değinen Gülle sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak bir yatırım olduğunu düşünüyoruz. Avrupa'ya ihracat yapan Türk markaları için önemli bir nokta olacak. Konuştuğumuz tüm üretici ihracatçılar burada olmak için olumlu dönüş yapıyor. İnanıyoruz ki Türk markalarımız orayı fazlasıyla dolduracaktır.”

TTM’lerin ömrü uzun sürmedi

Türk ihraç ürünlerinin yurtdışı pazarlarında daha etkim temsil edilmesini sağlamak ve alıcılarla doğrudan temas etmeyi hedefleyen Türk Ticaret Merkezleri’nin (TTM) geçmişi 1990’lı yılların ortalarına uzanıyor. İlk çalışma TOBB ve TİM ile Moskova’da yapıldı. Ancak TOBB-TİM ortaklığı yaşanan uzlaşmazlık nedeniyle uzun sürmedi ve TİM Moskova’dan çekildi. Kısa süre sonra da Moskova Türk Ticaret Merkezi’nin kapısına kilit vuruldu. 2018’de yeniden kurgulanan TTM için atılım yılı oldu.

Önce Tahran, ardından New York, Londra ve Dubai’de ticaret merkezleri açıldı. Dünya genelinde 35 TTM açılması planlandı. Her TTM’de bölgesel pazarı hedefleyen sektörlere ağırlık verildi. Ancak TTM’lerin yanlış kurgulanması, sektörel desteklerin yetersiz kalması, bürokratik esnekliğin olmaması, denetim eksikliği ve daha pek çok sebep nedeniyle TTM’ler birer birer kapandı. 5 yıllık kontrat süresini tamamlayan tek TTM olan Londra da sonunda kepenk indir.