Türk şirket, Kanada’ya ilaç olacak

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi süreci, küresel sağlık sistemi kadar ekonomiyi de vurdu. Üretim ve tedarik zincirinde yaşanan kopmalar özellikle sağlık sektöründe ciddi hasar verdi. Birçok gelişmiş ülke, bu süreçte sağlık ekipmanı üretiminde deyim yerindeyse sınıfta kaldı, üretim çevikliği yaşayan Türkiye gibi ülkeler ise bu sürecin destekçisi oldu. Hala birçok Batılı ülkeler, soğuk geçen kış döneminin de etkisiyle bazı ilaçlarda sorun yaşıyor. Kanada onlardan biri.

Kanada’nın Alberta Eyaleti, uzun süredir çocuklara yönelik bazı ilaçları bulamamaktan şikayetçi. Batı Kanada’da bulunan Alberta’nın Başbakanı ve Sağlık Bakanı bu tedariki bir ülkeden sağladıklarını açıkladı. Öncelikle Türkiye’de reklam düzenlemeleri nedeniyle ilaç ismini vermem doğru olmayacağı için sizlere sadece şirketin adını paylaşacağımı söylemek isterim.

5 milyon kutu için onay verildi

Açıklamayı yapan Alberta Başbakanı Danielle Smith ve Sağlık Bakanı Jason Copping. 6 Aralık’ta Alberta Hükümeti, 5 milyon şişelik ilaç alımı için resmi görüşmeleri duyurdu. Kanada’da hızla artan solunum yolu enfeksiyonu için çocuk ve gençler için ilaç eksikliğini gidermek amacıyla yapılan görüşmeler sonunda Kanada Hükümeti onay verdi. İlaç tedarikini Türk şirketi Atabay İlaç ve Fine Chemical adlı şirketler sağlayacak. Onaylı ilaç, 2 ila 11 yaş arası çocuklar için bir sıvı süspansiyon olarak kullanılacak.

Hükümetin resmi web sitesinden yapılan açıklamada ilaç, Alberta Eyaleti’nde bulunan hastanelerde sunulacak. Alberta Sağlık Hizmetleri sözcüsü Charity Wallace, 5 milyon şişelik ilacın Alberta’nın ihtiyacını aşacağından, hükümet fazla arzı diğer bölgelerle paylaşacak. İlaç alımları 10 fazda Türkiye’den sağlanacak.

Alberta’daki Federal hükümet, eksiklikleri gidermek için yaklaşık iki milyon adet çocuk ağrı kesici ilacının Kanada’ya ithal edildiğini ve bunun yaklaşık 638 bininin Aralık ayının ikinci yarısında geldiğini söyledi. Hükümet, diğer ilaçları Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya’dan tedarik edebiliyor.

Türk şirketlerinin uluslar arası alanda ilaç dışı sağlık ekipmanlarındaki başarısı pandemi sürecinde uluslar arası basında yer almıştı. Özellikle maskeden sterilizasyon ürünlerine kadar birçok alanda yaşanan hızlı üretimin altında ise kriz dönemlerinde dönüşümü iyi değerlendirmesi yatıyor. Her ne kadar ilaç ismi paylaşamasam da Atabay İlaç hakkında kısa bir bilgi vermek isterim.

Koronavirüs için 40 günde ilaç üretti

Kökleri 1939’da Eczacı Kemalettin Atabay tarafından ‘Şark Merkez’ Ecza Deposu’nun kurulmasına dayanan şirket, 1955 senesinde Tophane İlaç Fabrikası’nda beşeri ilaç üretimine başladı. 1970 yılında Gebze’de Atabay Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. adı altında beşeri ilaç etkin hammaddesi üretimine ve 1975 senesinde yine Gebze’de Atabay Tarım ve Veteriner İlaçları A.Ş. adı altında zirai ilaç hammaddesi ve zirai ilaç üretimine başlayan Atabay Ailesi, bu tesiste 100’ün üzerinde beşeri, tarım ve veteriner ilaç etkin hammaddesi üretiyor. Üretim tesisleri 1985 senesinden itibaren Amerikan Sağlık Bakanlığı’ndan FDA ve 2002’den itibaren Avrupa Sağlık Bakanlığı EU GMP sertifikalarını alan şirket, basında yer alan haberlere göre Covid 19 virüsünün yarattığı pandemi sürecinde koronavirüs tedavisinde kullanılan ‘Favipiravir’ isimli ilacın yerli sentezini 40 günde üretmeyi başararak gündem olmuştu.