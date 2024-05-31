Türk şirketi YDA Grup, Orta Asya’ya tersane kuracak

Kazakistan’da 3 hastane, havalimanı, kültür ve fuar merkezi, yol, içme suyu hattı gibi projelere imza atan YDA Grup, Kazakistan’ın Mangistau Bölgesi’ne de tersane kurmaya hazırlanıyor. Türkiye'nin Aktau Başkonsolosu Sabri Alptekin, görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

Türkiye ile Orta Asya’nın enerji zengini ülkesi Kazakistan arasında ticaret hacmi her geçen gün artıyor. 2022 yılı verilerine göre Türkiye, Kazakistan’ın en büyük 5’inci ticaret ortağı.

İki ülkenin 6 milyar dolarlık olan ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkarılması hedef olarak belirlendi. Borusan’dan Anadolu Grubu’na, Rixos’tan Yıldız Holding’e, Koç Grubu’ndan Tav Holding’e kadar Türk şirketlerinin turizmden tarıma, gıda ve içecekten enerjiye, madenden metal sanayiye kadar hemen hemen her sektörde var olduğu Kazakistan’ın en önemli ticaret merkezi ise Hazar Denizi kıyısı.

Bu alanda Mangistau Bölgesi’ne bağlı Aktau kenti en önemli nokta olarak belirlendi. Geçen yıl buraya Türkiye’nin en büyük 29’uncu sanayi şirketi olan Er-Bakır’ın, Kazakistan’da bakır filmaşin tesisi kurmak için çalışma başlattığını duyurmuştuk. Er-Bakır’ın ilgilendiği Aktau Deniz Limanı Özel Ekonomik Bölgesi’nde 86 Türk şirketi bulunuyor. Bu bölgenin Türkiye ile ticareti 2022 yılında 73,7 milyon dolar olmuştu.

Bölge ile ticaret hacmi 100 milyon dolara dayandı

Özellikle ham petrol ürünleri, mücevherat, demir ve hurdası, ham alüminyum gibi toprak altı zenginliğine dayalı ürünlere yönelik ticaretin olduğu bölge için Kazakistan Hükümeti, 2024-2027 yatırım projelerini açıklamıştı.

Aktau ve Kuryk limanı dâhil Mangistau bölgesinde farklı alanlarda yapılacak 14 yatırım proje, Hazar Denizi’nin hem ticari hem de jeopolitik önemini daha da artıracak. Bölgeyi ticaret merkezi haline getirecek bir başka proje ise gemi yapım ve bakım merkezi inşaatı. Kazakistan’da önemli projeler yapan YDA Grubu, Mangistau Bölgesi’ne tersane kurmayı planlıyor. Hatta Türkiye’nin Aktau Başkonsolosu Sabri Alptekin de görüşmelerin devam ettiğini belirtiyor.

12,6 milyar dolarlık projeyi tamamladı

1954'te Yaşar Dede Arslan'ın kurduğu, adını da kurucusunun baş harfinden alan YDA, bugüne kadar dünyanın farklı coğrafyalarında 12,6 milyar dolarlık işi tamamladı. Devam eden 8,6 milyar dolarlık projesi bulunan ve 20 binden fazla çalışanı olan YDA için Kazakistan en önemli ülkelerden biri.

Kazakistan’ın ilk 5’i bir yerde tesisi

Kazakistan’da 3 hastane, havalimanı, kültür ve fuar merkezi, yol, içme suyu hattı gibi projelere imza atan YDA, Kazakistan’ın ithalatını ve cari açığını azaltmaya yönelik 5 fabrikadan oluşan Astana’daki sanayi bölgesinde bulunan 47 milyon dolarlık YDA Endüstriyel Park içinde üretim yapıyor. 5 farklı üretimi tek çatı altında toplayan Kazakistan’daki ilk tesis olan yatırım, 40 bin metrekarelik alana kurulu. Tesiste Medikal Gaz ve Ekipmanları, Medikal Mobilya, Ofis Mobilyaları, Prefabrik Yapı, PVC-Alüminyum fabrikaları bulunuyor.