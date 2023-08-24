Türk şirketler Belarus’ta kimya yatırımına hazırlanıyor

Rusya ile ittifakı nedeniyle Avrupa'nın sınır kapılarını birer birer kapattığı Belarus, yabancı yatırımcıları ülkeye çekmek için çalışmalarına hız verdi. Belarus'a yatırım yapan ülkeler başında Çin ilk sırada yer alırken, Türk şirketlerinin de Belarus’ta kimya yatırımı yapmaya hazırlandığı Minsk Serbest Bölgesi tarafından açıklandı.

Rusya’nın Ukrayna işgaliyle Kremlin Rejimi, sayısı 11 bini aşan ambargoyla tarihin en büyük yaptırımına maruz kaldı. Birçok batılı şirket ülkeyi terk ederken, Rus finans çevresi başta olmak üzere birçok sektör uluslararası alanda soyutlandı. Yaptırımlar sadece Rusya’yı değil, Moskova’nın ittifakı hatta kurulan Birlik Ülkesi’nin diğer üyesi olan Belarus’u da kapsamaya başladı.

Özellikle son yaptığı açıklamalar ve attığı adımlarla Avrupa’yla sınır kapıları birer birer kapatılan Belarus bir yandan da yabancı yatırım için görüşmelerini sürdürüyor. Ülkeye yatırım yapan ülkelerin başında Çin geliyor. Geçtiğimiz hafta Çin heyetinin Belarus’a yaptığı ziyarette de dile getirildiği gibi iki ülke arasındaki ticaret hacmi bu yılın ilk 5 ayında 3.7 milyar dolara çıkmış durumda.

Belarus’u yakından takip eden ülkeler arasında Türkiye de dikkat çekiyor. Belarus ile Türkiye arasında ikili ticarete önümüzdeki dönemde yatırımlar yön verecek görünüyor. Bununla ilgili önemli bir adım, geçtiğimiz günlerde atıldı. Türk şirketlerinin Belarus’ta kimya yatırımı yapmaya hazırlandığı Belarus’taki Minsk Serbest Bölgesi Basın Servisi’nden duyuruldu.

Görüşmeyi MÜSİAD yaptı Edinilen bilgilere göre Türk yatırımcılar Belarus’ta kimya endüstrisinde bir üretim projesi başlatmak istiyor. Bununla ilgili görüşmeler Minsk Serbest Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Anatoly Buben ile Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Belarus Başkanı Mikail Çalışkan arasında gerçekleşti. Başkent Minsk’te gerçekleşen iş toplantısında gelecek vaat eden iş projelerini ve en önemli işbirliği konularını ele alındı. Görüşmelerde Türkiye, Belarus’ta kimya sanayinde üretimine yönelik yatırım yapmak istediği ifade edildi.

Geçen yıl anlaşma imzalanmıştı

Serbest ekonomik bölgenin potansiyelini sunan Anatoly Bubeni, Minsk Oblastı’nda yapılacak yatırımlarla ilgili destekler hakkında MÜSİAD Belarus Başkanı Mikail Çalışkan’a bilgi verdi. Hatırlanacağı gibi 5 Kasım 2022’de İstanbul’da düzenlenen MÜSİAD EXPO fuarında Belarus-Türk yatırım düzenlenmişti. Minsk Serbest Bölgesi Yönetimi ile MÜSİAD arasında bir mutabakat anlaşması imzalandı. Belgede ikili ticaret ve yatırım işbirliğinin genişletilmesi ve geliştirilmesi amaçlanıyor.