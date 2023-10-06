Türk yazılım startupları yabancı yatırımcıların radarında (2)

Bir önceki yazımda Türk yazılım startupları aldıkları yatırımlar, satın almalar ve ekosistem oyuncuları ile ilgili bilgiler paylaşacağımı belirtmiştim.

Yazılım girişimcisine yapılan yatırım, yakın geleceğe yatırımdır. Arsa arazi fabrika yok, tır kamyon filo gemi yok, yakıt yok, makina tezgâh cnc yok, depo yok, lojistik taşımacılık yok, tedarikçi ağı yok, aracı komisyoncu yok, mağaza yok, mal yok, kâğıt kürek bürokrasi yok, elektriğe takılı ve internete bağlı bir bilgisayar ve yazılım ve bir genç beyin ile iletişime girerek startuplara yatırım yapabilirsiniz. Türk bilişim, yazılım startuplarının aldıkları yatırımlar.

Perakende teknoloji şirketi, 12 milyon dolar erken aşama yatırımı aldı.

Blok zinciri ekosistem platformu, 11 milyon dolar tohum yatırım aldı.

Bulut çağrı hizmeti platformu 5 milyon dolar karşılığında satın alındı.

Üretim tedarik sürecini dijitalleştiren bir platform 5 milyon dolara satın alındı.

2023 ‘ün ilk çeyreğinde bazı oyun girişimleri 5 ila 10 milyon arasında değişen yatırımlar aldılar.

Bazı oyun firmalarımızın 5 milyon dolar üstü yatırımlar aldığını da duyacağız.

Yine bir oyun firmamızın yakında büyük miktarda başarılı bir çıkış (exit) yapacağı haberini de duyabiliriz. Rakamlarla Türkiye startup sektörü 3000+ Startups k 6 Unicorn k 1.6 Milyar Euro 2022 VC yatırımı

Ortadoğu ve Kuzey Afrika ekosisteminde 2. sırada

Ekosistem değeri 39 Milyar Euro (Ortadoğu ve Kuzey Afrika ekosisteminde 1. sırada) k %70 VC yurt dışı yatırımı Bir ülke, birkaç startup ile süper güç haline gelebilir!

Türkiye ‘den yakın zamanda yeni Turcorn’ların yayınlanmasını bekliyoruz. Bu hızla devam edersek ve Türkiye Teknoloji Yatırım Bankasını da kurarsak turcornlarımızın hızlıca decacorn olma ihtimalini de yüksek olarak görmekteyiz.

Yazılım üretiminde 50 yıllık, ihracatta 30 yıllık bir geçmişe sahip olan ve en çok Ar-Ge yapan Türkiye Yazılım sektörümüzde 10 binlerce firma ve bir o kadar da keşfedilmemiş startup bulunmakta. Dijital oyun yatırımları anlamında Avrupa’nın en çok yatırım alan ülkesi olan Türkiye, dijital oyun pazarında önemli bir konumda. Türkiye, daha kalıcı ve uzun vadeli yatırımlarla bilişim, teknoloji ve yazılım alanındaki startuplarıyla Dünya Startup Ekosistemi içerisinde önemli bir ülke konumuna gelecektir.

Startup ekosistemindeki oyuncular; Oldukça hızlı büyüyen bir ekosistemin içerisinde doğal olarak da birçok anahtar oyuncu yer almakta.

Startuplar, Girişimciler, Yatırımcılar, Melek Yatırımcılar, Risk Sermayesi Şirketleri, Seed Fonlar, Özel Sermaye Fonları, Halka Açık Piyasa Yatırımcıları, Hızlandırıcılar, İnkübatörler, Mentorlar, Menteeler, Danışmanlar, Hizmet Sağlayıcılar, Eğitim Kurumları, Araştırma Kurumları, Devlet ve Kamu Kuruluşları, Medya ve Blog Yazarları, Etkinlik ve Konferans Organizatörleri, Kuluçka Merkezleri, Büyük Şirketler, Topluluklar, STK’lar.

Arap sermayesi neden Türk girişimlere ilgi duyuyor?

Bir diğer merak edilen konuda son yıllarda Arap ülkelerindeki yatırımcıların Türkiye ‘deki startup eko sistemiyle olan yakın ilgisi. Ekonomik bağlardan kültürel bağlara kadar pek çok neden var. Coğrafi Yakınlık, Kültürel ve Tarihsel Bağlar, Emlak Piyasası, İş Dostu Ortam, Çeşitlilik Ekonomisi, Büyüme Potansiyeli, Doğal Kaynaklar, Helal Turizm, Ticaret Olanakları, Uygun Fiyatlı Yaşam, Eğitim Olanakları Tabi böyle bir etkileşim olunca ister istemez büyük sermayeye sahip olan Arap ülkelerindeki yatırımcılarda son yıllarda Türkiye’den turcorn ve decacornların çıkması, savunma sanayimizdeki gelişmeler, yeşil dönüşümle gelen hareketlilik gibi unsurlarda etkili olmaktadır.