Turkcell 4 koldan yatırıma bağlandı
30 yılda 28 milyar dolar yatırım yaptıklarını belirten Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, “2025 yatırım yılımız olacak. 5G, fiber, veri ve enerjide yatırımlarımız artarak devam edecek” dedi. Koç, bu yıl için yüzde 7-9 reel gelir büyümesi beklediklerini açıkladı.
Turkcell, Barselona’da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi’nde 2025 yılının stratejik hedeflerini paylaştı. Gazetecilerle bir araya gelen Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, 2025 yılının Turkcell için yatırım yılı olacağını söyledi. Koç, 30 yılı geride bırakan Turkcell’in bugüne kadar 28 milyar dolar yatırım yaptığını belirterek bu yıl da gelirlerin büyük bölümünü yatırıma ayırdıklarını açıkladı. ‘’2025 yatırım yılı olacak’’ diyen Ali Taha Koç, ‘5G’, ‘veri merkez’, ‘fiber altyapı’ ve ‘enerji’yi yatırım alanı olarak belirlediklerini belirtti.
Yatırıma yüzde 24 pay
Koç, “Bu yıl için yüzde 7–9 reel gelir büyümesi bekliyoruz. Artan güneş enerjisi, veri merkezi ve bulut yatırımlarımızı da dikkate alarak operasyonel yatırım harcamalarımızın gelirlerimize oranının yaklaşık yüzde 24 seviyesinde olmasını öngörüyoruz. Bu oran, Turkcell tarihindeki en yüksek oran.
Bu nedenle ‘5G’ ve ‘fiber’ bu senenin en önemli gündemi. Yeni yatırımlara başlıyoruz. Diğer taraftan, ‘veri merkezi’ ve ‘yeşil enerji’ yatırımlarımız da devam edecek” dedi. Koç “5G, fiber, veri merkezi, enerji odaklarımızın tamamında çok değerli yatırımlar yapacağız. Kurulduğumuz günden bu yana yaptığımız 28 milyar dolarlık yatırımı daha da öteye taşıyacağız” diye konuştu.
Bu sene 5G ihalesinin yapılacağını hatırlatan Koç, şunları söyledi: “Türkiye için gerçek bir dönüm noktası. Geçiş hazırlıklarımız tam gaz devam ediyor. Türkiye’de en çok mobil altyapı yatırımı yapan operatör Turkcell. Bu çalışmaları artırarak, mobil bağlantı teknolojilerindeki öncülüğümüzü sürdüreceğiz. Frekans tahsisleri tamamlandığında da en kaliteli 5G deneyimini sunan şirket yine Turkcell olacak.
Bunun yanında, ULAK ile Türkiye’nin yeni nesil iletişim teknolojileri ve 5G alanında söz sahibi olabilmesi için önemli bir adım attık. Turkcell’in Türkiye çapında toplam 3 bin 250 sahasında, yerli ve milli baz istasyonu ULAK’ın 4.5G ve 5G destekli geliştirilen yeni nesil ürünlerinin kullanılmasına yönelik iş birliği anlaşmasını imzaladık. ULAK’a güveniyoruz.”
20 iş birliği yapıldı
Koç, “Turkcell olarak Dünya Mobil Kongresi süresince aralarında Samsung, Ericsson, Fortinet, Huawei, IDQ, Nokia, Palo Alto Networks, TI Sparkle ve ZTE’nin de bulunduğu global şirketlerin yanı sıra ULAK başta olmak üzere i2i Systems, Kron, TechNarts, TTG ve Odine gibi yerli teknoloji üreticileriyle farklı alanlarda 20’yi aşkın çeşitli iş birliği anlaşmasına imza attık. Bu anlaşmalarla Türkiye’nin geleceğin iletişim dünyasında söz sahibi olmasını amaçlıyoruz” diye konuştu.
Hedefi veri üssü
Turkcell’in 4 veri merkezine 467 milyon euro yatırım yaptığını anlatan Koç, “Türkiye’de bu işin açık ara lideri olmaya devam edeceğiz” dedi. Koç, enerji yatırımları konusunda ise “18 MW kurulu güce sahip rüzgâr enerjisi santralimiz uzun zamandır faaliyette. Uşak ve Van’daki güneş enerjisi santrallerimiz de 2024 yılında üretime başladı. 7 ilde 11 lokasyonda, 300 MW’a varacak arazi tipi GES yatırımlarımıza devam edeceğiz. Güneş enerjisine 2024-2026 arası 240 milyon dolar yatırım yapacağız” dedi.
Koç, bir soru üzerine depremden sonra baz istasyonlarındaki lityum iyon akü sayısını 15 binden 45 bina çıkardıklarını anlattı.
İzmir’i Milano’ya bağlayacak optik bağlantı için imza
Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, İzmir ve Milano arasında deniz altından fiber optik kablo altyapısı kurulmasına ilişkin anlaşmayı Telecom Italya Sparkle ile imzaladıklarını belirtti. Koç, Türkiye'de 41 milyon kullanıcının internet çıkışını sağladıklarını söyleyerek şu değerlendirmeyi yaptı: "Türkiye'de belli bir bölgede yoğunlaşan internet çıkışına yedeklik olsun diye Turkcell olarak elimizi taşın altına koyduk ve İzmir'den Milano'ya deniz altından geçen bir fiber optik kablo altyapı anlaşmasını Telecom Italya Sparkle ile imzaladık. Bu anlaşma, internet çıkışlarımızı hızlandıracak ve yedekleme sağlayacak. Böylece sosyal medyaya girerken, internete erişirken ve oyun oynarken daha düşük gecikmeyle internet kullanımını Turkcell müşterilerine sağlamış olacağız."
“Bakan’ın çağrısını görev sayıyoruz”
Ali Taha Koç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun 5G ihalesinin bu yılın ilk yarısında yapılması ve 2026 yılında sona erecek olan Fiber Altyapıda İmtiyaz Sözleşmesi için de ayrı bir ihale düzenlenmesine dair yaptığı açıklamaları büyük memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Koç, “Sayın Bakan’ımızın çağrısını görev kabul ediyoruz. Fiber altyapı ihalesine de girip bu milli sorumluluğu üstlenmeye hazırız. Yenilikçi teknolojileri ülkemize kazandırmak için fiber altyapının ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. İhale süreçleri sonunda kazanan Türkiye olacaktır” dedi.
Vatandaşa uygun fiyatlı telefon
Bu yıl 5G ihalesinin yapılacağını hatırlatan Ali Taha Koç, vatandaşa uygun fiyatlı 5G uyumlu telefon kampanyası yapacaklarını belirtti. Koç, şunları söyledi: "Ülkemizde 5G’ye uyumlu telefon oranı yüzde 17. Turkcell olarak, 5G’nin ülkemizde en verimli şekilde hayata geçmesi ve erişilebilir olması için öncü adımlar atıyoruz. Samsung ile yaptığımız bu iş birliğiyle müşterilerimize en iyi dijital deneyimi sunmaya devam edeceğiz. Anlaşma kapsamında, 2025 yılı içinde 100 bin adet Turkcell’e özel üretim Samsung 5G destekli akıllı cihaz, Turkcell Pasaj’da ve tüm satış kanallarında kullanıcılara avantajlı tekliflerle sunulacak.”