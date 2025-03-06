Turkcell 4 koldan yatırıma bağlandı

30 yılda 28 milyar dolar yatırım yaptıklarını belirten Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, “2025 yatırım yılımız olacak. 5G, fiber, veri ve enerjide yatırımlarımız artarak devam edecek” dedi. Koç, bu yıl için yüzde 7-9 reel gelir büyümesi beklediklerini açıkladı.

Turkcell, Barselona’da düzenlenen Mobil Dün­ya Kongresi’nde 2025 yılının stratejik hedeflerini paylaştı. Gazetecilerle bir ara­ya gelen Turkcell Genel Müdü­rü Dr. Ali Taha Koç, 2025 yılı­nın Turkcell için yatırım yılı olacağını söyledi. Koç, 30 yılı geride bırakan Turkcell’in bu­güne kadar 28 milyar dolar ya­tırım yaptığını belirterek bu yıl da gelirlerin büyük bölümünü yatırıma ayırdıklarını açıkla­dı. ‘’2025 yatırım yılı olacak’’ diyen Ali Taha Koç, ‘5G’, ‘veri merkez’, ‘fiber altyapı’ ve ‘ener­ji’yi yatırım alanı olarak belir­lediklerini belirtti.

Yatırıma yüzde 24 pay

Koç, “Bu yıl için yüzde 7–9 reel gelir büyümesi bekliyoruz. Artan güneş enerjisi, veri mer­kezi ve bulut yatırımlarımızı da dikkate alarak operasyonel yatırım harcamalarımızın ge­lirlerimize oranının yaklaşık yüzde 24 seviyesinde olması­nı öngörüyoruz. Bu oran, Turk­cell tarihindeki en yüksek oran.

Bu nedenle ‘5G’ ve ‘fiber’ bu se­nenin en önemli gündemi. Ye­ni yatırımlara başlıyoruz. Di­ğer taraftan, ‘veri merkezi’ ve ‘yeşil enerji’ yatırımlarımız da devam edecek” dedi. Koç “5G, fiber, veri merkezi, enerji odak­larımızın tamamında çok de­ğerli yatırımlar yapacağız. Ku­rulduğumuz günden bu yana yaptığımız 28 milyar dolarlık yatırımı daha da öteye taşıya­cağız” diye konuştu.

Bu sene 5G ihalesinin yapı­lacağını hatırlatan Koç, şun­ları söyledi: “Türkiye için ger­çek bir dönüm noktası. Geçiş hazırlıklarımız tam gaz devam ediyor. Türkiye’de en çok mo­bil altyapı yatırımı yapan ope­ratör Turkcell. Bu çalışmaları artırarak, mobil bağlantı tek­nolojilerindeki öncülüğümü­zü sürdüreceğiz. Frekans tah­sisleri tamamlandığında da en kaliteli 5G deneyimini sunan şirket yine Turkcell olacak.

Bu­nun yanında, ULAK ile Türki­ye’nin yeni nesil iletişim tekno­lojileri ve 5G alanında söz sa­hibi olabilmesi için önemli bir adım attık. Turkcell’in Türkiye çapında toplam 3 bin 250 saha­sında, yerli ve milli baz istasyo­nu ULAK’ın 4.5G ve 5G destek­li geliştirilen yeni nesil ürünle­rinin kullanılmasına yönelik iş birliği anlaşmasını imzaladık. ULAK’a güveniyoruz.”

20 iş birliği yapıldı

Koç, “Turkcell olarak Dün­ya Mobil Kongresi süresince aralarında Samsung, Erics­son, Fortinet, Huawei, IDQ, Nokia, Palo Alto Networks, TI Sparkle ve ZTE’nin de bu­lunduğu global şirketlerin yanı sıra ULAK başta olmak üzere i2i Systems, Kron, Te­chNarts, TTG ve Odine gibi yerli teknoloji üreticileriyle farklı alanlarda 20’yi aşkın çeşitli iş birliği anlaşmasına imza attık. Bu anlaşmalar­la Türkiye’nin geleceğin ile­tişim dünyasında söz sahibi olmasını amaçlıyoruz” diye konuştu.

Hedefi veri üssü

Turkcell’in 4 veri merkezi­ne 467 milyon euro yatırım yaptığını anlatan Koç, “Tür­kiye’de bu işin açık ara lideri olmaya devam edeceğiz” de­di. Koç, enerji yatırımları ko­nusunda ise “18 MW kuru­lu güce sahip rüzgâr enerjisi santralimiz uzun zamandır faaliyette. Uşak ve Van’da­ki güneş enerjisi santralleri­miz de 2024 yılında üretime başladı. 7 ilde 11 lokasyonda, 300 MW’a varacak arazi ti­pi GES yatırımlarımıza de­vam edeceğiz. Güneş ener­jisine 2024-2026 arası 240 milyon dolar yatırım yapa­cağız” dedi.

Koç, bir soru üzerine dep­remden sonra baz istasyonla­rındaki lityum iyon akü sayı­sını 15 binden 45 bina çıkar­dıklarını anlattı.

İzmir’i Milano’ya bağlayacak optik bağlantı için imza

Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, İzmir ve Milano arasında deniz altından fiber optik kablo altyapısı kurulmasına ilişkin anlaşmayı Telecom Italya Sparkle ile imzaladıklarını belirtti. Koç, Türkiye'de 41 milyon kullanıcının internet çıkışını sağladıklarını söyleyerek şu değerlendirmeyi yaptı: "Türkiye'de belli bir bölgede yoğunlaşan internet çıkışına yedeklik olsun diye Turkcell olarak elimizi taşın altına koyduk ve İzmir'den Milano'ya deniz altından geçen bir fiber optik kablo altyapı anlaşmasını Telecom Italya Sparkle ile imzaladık. Bu anlaşma, internet çıkışlarımızı hızlandıracak ve yedekleme sağlayacak. Böylece sosyal medyaya girerken, internete erişirken ve oyun oynarken daha düşük gecikmeyle internet kullanımını Turkcell müşterilerine sağlamış olacağız."

“Bakan’ın çağrısını görev sayıyoruz”

Ali Taha Koç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun 5G ihalesinin bu yılın ilk yarısında yapılması ve 2026 yılında sona erecek olan Fiber Altyapıda İmtiyaz Sözleşmesi için de ayrı bir ihale düzenlenmesine dair yaptığı açıklamaları büyük memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Koç, “Sayın Bakan’ımızın çağrısını görev kabul ediyoruz. Fiber altyapı ihalesine de girip bu milli sorumluluğu üstlenmeye hazırız. Yenilikçi teknolojileri ülkemize kazandırmak için fiber altyapının ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. İhale süreçleri sonunda kazanan Türkiye olacaktır” dedi.

Vatandaşa uygun fiyatlı telefon

Bu yıl 5G ihalesinin yapılacağını hatırlatan Ali Taha Koç, vatandaşa uygun fiyatlı 5G uyumlu telefon kampanyası yapacaklarını belirtti. Koç, şunları söyledi: "Ülkemizde 5G’ye uyumlu telefon oranı yüzde 17. Turkcell olarak, 5G’nin ülkemizde en verimli şekilde hayata geçmesi ve erişilebilir olması için öncü adımlar atıyoruz. Samsung ile yaptığımız bu iş birliğiyle müşterilerimize en iyi dijital deneyimi sunmaya devam edeceğiz. Anlaşma kapsamında, 2025 yılı içinde 100 bin adet Turkcell’e özel üretim Samsung 5G destekli akıllı cihaz, Turkcell Pasaj’da ve tüm satış kanallarında kullanıcılara avantajlı tekliflerle sunulacak.”