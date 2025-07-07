Türkiye-AB ticaretinde yeni dönem: Belgeler blokzincire taşınıyor, sırada ‘dijital pasaport’ mu var?

AB-Türkiye Gümrük Birliği Komitesi Kararı ile A.TR dolaşım belgelerinin elektronik ortama taşınması resmen onaylandı. Karar, Türkiye-AB Gümrük Birliği’nde ticaret süreçlerini dönüştürerek birçok avantajı beraberinde getirecek. En önemlisi ise karar, Türkiye-AB hattında kâğıt devrinin sonunu ve dijital pasaportun başlangıcı müjdeleniyor.

Türkiye-AB Gümrük Birli­ği’nde tarihi bir dönüşümü işaret eden 1/2025 sayılı AB-Türkiye Gümrük İşbirliği Ko­mitesi Kararı, 1 Temmuz 2025’te Avrupa Birliği Resmî Gazetesi’nde yayımlandı. AB, bu karar ile A.TR dolaşım belgelerinin elektronik ortama taşınmasını resmen onay­layarak kâğıt zorunluluğunu orta­dan kaldırıyor, yani kâğıtsız ticare­te geçişin kapısını aralıyor. Böyle­ce gümrük süreçleri hızlanacak ve aynı zamanda blokzincir teknoloji­siyle desteklenen güvenli, şeffaf ve yeşil bir ticaret ekosistemi oluşu­munun önü açılmış olacak.

Birçok avantajı beraberinde getiriyor

Alınan bu kararla elektronik or­tamda oluşturulacak A.TR belge­leri, Türkiye-AB Gümrük Birliği’n­de ticaret süreçlerini dönüştürerek birçok avantajı da beraberinde ge­tiriyor.

* Hız ve maliyet: Gümrük onay süreçleri dakikalara inecek; kâğıt, kurye ve arşiv masrafları tamamen ortadan kalkacak.

* Güvenlik: QR kodlar ve dijital imzalar sahtecilik riskini minimi­ze edecek; gümrük idareleri belge­lerin gerçekliğini anında çevrimiçi doğrulayacak.

* Şeffaflık: İhracatçı, ithalatçı, banka ve gümrük idareleri aynı veri setine eşzamanlı erişerek süreçle­rin izlenebilirliğini artıracak.

* Yeşil lojistik: Kâğıt tüketimi­nin azalması ve fiziksel taşımacılı­ğın ortadan kalkması, karbon ayak izini düşürerek AB’nin Yeşil Mu­tabakat hedeflerine ve ESG (Çev­resel, Sosyal, Yönetişim) skoruna katkı sağlayacak.

Blokzincir neden stratejik?

Bu karar, ‘güvenli çevrimiçi doğ­rulama’ şartı getirerek blokzincir teknolojisinin önemini vurgulamış oluyor. Dolayısıyla blokzincir, da­ğıtık defter yapısıyla e-A.TR belge­lerinin güvenliğini ve işlevselliğini artıracak.

* Sahteciliği önleyecek: De­ğiştirilemez kayıtlar, geriye dönük müdahaleyi imkânsız kılarak belge yerine bilgi güvenilirliğini garan­ti ediyor.

* Veri bütünlüğü sağlanacak: Tüm taraflar, tek ve tutarlı bir ve­ri kaynağına erişerek şeffaflığı ar­tırıyor.

* Finansal süreçleri hızlan­dıracak: Akıllı sözleşmeler, akre­ditif serbest bırakma gibi işlemleri otomatikleştirerek finansal süreç­leri kolaylaştırıyor.

Yerli yazılım firmalarımız hazır

Türkiye’de bu konu üzerinde uzun zamandır çalışan yerli firma­larımız, AB standartlarına uyumlu blokzincir katmanları geliştirmek­teler. Bu konuda yürütülen pilot ça­lışmalar ile e-A.TR belgelerinin gü­venli bir şekilde doğrulanması sağ­lanacak. Bu konuda Türkiye Yerli Yazılım Sektörü olarak blokzincir tabanlı gümrük çözümlerini küre­sel bir ihracat ürününe dönüştür­me potansiyelimiz oldukça iyi du­rumda. Dolayısıyla bu geçişte yerli firmalarımız hemen bu geçiş süre­cini sorunsuz sağlayabilecek.

Türkiye, küresel ticarette rekabet gücünü artıracak

Dijital A.TR ile Türkiye, küresel ticarette rekabet gücünü artıracak. Bu noktalar şunlar:

* Ekonomik, teknolojik ve çevresel kazanımlar: 1/2025 sa­yılı AB-Türkiye Gümrük İşbirliği Komitesi Kararı, elektronik A.TR belgelerinin kullanımıyla hem Türkiye hem de Avrupa Birliği için ekonomik, teknolojik ve çevresel alanlarda önemli kazanımlar sağla­yacak. Bu karar, Türkiye-AB Güm­rük Birliği’ni dijital bir geleceğe ta­şıyarak ticaret süreçlerini daha hızlı, güvenli ve sür­dürülebilir hale getirecek.

* Türkiye için strate­jik fırsatlar: Karar, Türk gümrük sistemlerinin AB standartlarıyla entegras­yonunu hızlandırarak kü­resel ticarette rekabet gü­cünü artıracak. Elektronik A.TR belgeleri, ihracat sü­reçlerini hızlandırarak te­darik zincirinde güveni pekiştire­cek ve özellikle KOBİ’ler için mali­yet ile zaman tasarrufu sağlayacak. Blokzincir tabanlı e-belge altyapısı, yazılım, lojistik ve finans sektörle­rinin kesişiminde yeni iş modelle­rini tetikleyerek Türkiye’nin tekno­loji odaklı çözümlerini küresel bir ihracat ürününe dönüştürme fırsa­tı yaratacak. Aynı zamanda, merke­ziyetsiz kimlik (DID) ve doğrulana­bilir kimlik bilgisi (VC) mimarisi, GDPR ve KVKK ile uyumlu veri gü­venliği sunarak kişisel verilerin ko­runmasında yeni bir standart oluş­turacak. Bu, Türkiye’nin uluslarara­sı ticarette güvenilir bir ortak olarak konumunu güçlendirecek.

* AB için verimlilik ve sürdü­rülebilirlik: Avrupa Birliği tarafın­da ise dijital A.TR belgeleri gümrük süreçlerini hızlandırarak lojistik maliyetlerini düşürecek. Bu sistem, Pan-Avrupa-Akdeniz bölgesinde EUR.1 ve EUR-MED belgeleriyle uyumlu bir dijital gümrük standar­dının oluşmasını destekleyecek.

Kâğıtsız süreçler, AB’nin Yeşil Mutabakat hedeflerine katkı sağ­layarak dijital ve sürdürülebilir bir gümrük vizyonunu da güçlendire­cek. Bu dönüşüm, AB’nin küresel ti­caretteki liderliğini pekiştirip çev­resel sürdürülebilirlik hedeflerini de ileriye taşıyacak gibi.

Dijital ticaret için yol planı hazır

* Elektronik A.TR’nin başa­rısı için kritik adımlar: Elektro­nik A.TR sisteminin Türkiye-AB ticaretinde tam anlamıyla hayata geçmesi, ihracatçıların ve KOBİ’le­rin küresel rekabette öne çıkması için kritik bir fırsat sunacak. Bu dö­nüşümün başarıyla uygulanması için Ticaret Bakanlığı, TOBB ve il­gili paydaşların atacağı adımlar be­lirleyici olacak.

* Standart dijital şablonla küresel uyum: AB, Ticaret Bakan­lığı ve TOBB veri standartlarına uygun tek tip bir dijital A.TR form şablonu oluşturmalı. Bu şablon, uluslararası ticarette uyumluluğu sağlayarak Türkiye’nin gümrük sü­reçlerini küresel standartlara en­tegre edecek. Teknik altyapının sa­de ve erişilebilir bir formatta (örne­ğin, JSON tabanlı) hazırlanması, ihracatçıların ve gümrük idareleri­nin işlemleri hızlıca benimsemesi­ni mümkün kılacak.

* Pilot uygulamalarla gerçek dünya testi: Kapıkule ve Alsan­cak gibi yoğun gümrük kapılarında canlı sevkiyat pilotları başlatılma­lı. Bu pilotlar, lojistik firmaları ve bankaların sürece dâhil edilmesiy­le gerçek dünya koşullarında test edilmeli. Pilot uygulamaların so­nuçları şeffaf bir şekilde raporlana­rak sistemin güvenilirliği ve etkin­liği kanıtlanmış olacak. Bu adım, dijital A.TR’nin yaygınlaşması için sağlam bir zemin oluşturacak.

* Blokzincirle güvenli ve şef­faf altyapı: Blokzincir teknolojisi, elektronik A.TR sisteminin temel taşı durumunda. Dolayısıyla ortak bir ‘düğüm havuzu’ modeliyle gü­venli ve federatif bir dağıtık defter sistemi kurulmalı. Bu altyapı, hem AB’nin GDPR hem de Türkiye’nin KVKK düzenlemelerine uyum sağ­layarak veri güvenliğini garanti al­tına alacak. Blokzincir, sahteciliği önleyerek ve veri paylaşımını şef­faflaştırarak ticaretin güvenilirli­ğini artıracak.

* Paydaşlar için eğitim ve farkındalık: Gümrük müşavir­leri, ihracatçılar ve bankalar için hızlı ve etkili eğitim programla­rı hazırlanmalı. KOBİ’lerin dijital dönüşüme adaptasyonunu hızlan­dırmak amacıyla farkındalık kam­panyaları düzenlenmeli. Bu eğitim­ler, paydaşların yeni sistemi hızla benimsemesini ve dijital ticaretin avantajlarından tam anlamıyla fay­dalanmasını sağlayacak.

* Finansal sistemle enteg­rasyon: Elektronik A.TR, banka­cılık süreçlerinde otomatik tetikle­yici bir belge olarak tanımlanmalı. Akreditif ve teminat işlemlerinde kullanılacak bu sistem, finansal sü­reçleri hızlandırarak ihracatçıların nakit akışını kolaylaştıracak. Bu entegrasyon, ticaretin uçtan uca di­jitalleşmesini tamamlayarak Tür­kiye’nin küresel ticaretteki rekabet gücünü pekiştirecek.

Dijital pasaportun başlangıcını müjdeliyor

Elektronik A.TR kararı, Türki­ye-AB hattında kâğıt devrinin so­nunu ve dijital pasaportun başlan­gıcını müjdelemekte. Standartlar hızla tamamlanıp blokzincir çö­zümleri devreye alındığında, ihra­catçılarımız daha hızlı, güvenli ve yeşil bir ticaret otoyoluna çıkacak. Böylece Türkiye Yazılım Ekosiste­mi olarak bu otoyolun altyapısını kurup, dünyaya ihraç eder duruma geleceğiz. Türkiye, bu dönüşüm­le küresel ticarette rekabet gücü­nü artırarak AB ile entegrasyonunu yeni bir seviyeye taşıyacaktır.

AB-Türkiye Gümrük İşbirliği Komitesi’nin 1/2025 sayılı kararı(tam metni)

Avrupa Birliği Resmî Gaze­tesi 2025/1239

24 Nisan 2025 tarihli ve 1/2025 sayılı AB-Türkiye Gümrük İşbirliği Komitesi Kararı

Elektronik Ortamda Dü­zenlenen A.TR Dolaşım Bel­gelerinin Kullanımı Hakkında [2025/1239]

GÜMRÜK İŞBİRLİĞİ KO­MİTESİ,

22 Aralık 1995 tarihli ve 1/95 sayılı AT-Türkiye Ortak­lık Konseyi Kararını (Gümrük Birliği’nin son aşamasının uy­gulanmasına ilişkin) ve özel­likle bu Kararın 3(6) maddesi­ni dikkate alarak,

Gerekçeler:

1.Pandemi nedeniyle belge sunulamaması

2020’nin başında, CO­VID-19 nedeniyle pek çok ül­kede gümrük idareleri ile eko­nomik operatörler arasındaki temaslar kesildiğinden, ser­best ticaret anlaşmasına sa­hip AB ortak ülkeleri, hareket sertifikalarını usulüne uygun hâlde (doğru kâğıt formatında, elle imzalı ve ıslak mühürlü) sunmakta zorlandı. Bu neden­le tercihli ticaretin kesintisiz sürmesi için karşılıklı geçer­li olağanüstü tedbirler almak uygun görüldü.

2.Elektronik sertifika kabulü çağrısı

AB Üye Devletleri ve AB or­tak ülkelerinin gümrük idare­leri, yetkili makamların dijital imza, mühür veya kaşesi taşı­yan elektronik sertifikaları ya da orijinal sertifikanın taran­mış kopyasını/çevrim içi ver­siyonunu kabul etmeye davet edildi.

3.A.TR’ye uygulanması

Bu tedbirler, AB-Türkiye Gümrük Birliği kapsamındaki A.TR sertifikaları için de ge­çerliydi. Uygulama, 26 Tem­muz 2006 tarihli 1/2006 sa­yılı Komite Kararının 10 (1) maddesindeki esnekliğe da­yanıyordu; söz konusu hüküm, A.TR sertifikasının ithalatçı devlet gümrüğüne o devletteki prosedürlere göre sunulacağı­nı belirtir.

4.Olağanüstü halin sona ermesi

Söz konusu esnek tedbirle­rin gerekçesi ortadan kalktı­ğından, 1 Mayıs 2024 itibarıy­la bu tedbirlerin sona erdiril­mesine karar verildi.

5.Pozitif tecrübenin de­vamı

Birlik ve Türkiye, pandemi dönemindeki dijital sertifika uygulamasının olumlu sonuç verdiğini kabul ederek, ekono­mik operatörlerin bu faydadan yararlanmaya devam edebil­mesi için “iyi uygulamaların” sürdürülmesini uygun gördü.

6.Anlık doğrulama imkânı

Elektronik A.TR sistemi, gümrük idarelerine belgenin gerçekliğini anında çevrim içi kontrol etme olanağı su­nar (1/2006 sayılı Karar’ın 16. maddesindeki sonradan doğ­rulama prosedürleri saklı kal­mak kaydıyla). Uygulama ay­rıntıları belirlenmeli; aynı iş­levsellik, AB’de elektronik A.TR sistemi kurulduğunda da etkinleştirilmelidir.

7.PEM bölgesi uyumu

Pan-Avrupa-Akdeniz (PEM) tercihli ticaret siste­minde, 1/2024 sayılı Ortak Komite Kararı ile elektronik EUR.1 ve EUR-MED belgeleri onaylandı; A.TR’nin de uyum­lu hâle gelmesi gerekir.

8. Uyumlu uygulama ih­tiyacı

1/2006 sayılı Karar’ın 9. maddesi ve II sayılı Eki dik­kate alınarak, elektronik A.TR belgelerinin AB-Türkiye Gümrük Birliği çerçevesinde karşılıklı kabulü uygun görül­mektedir.

9.Geriye dönük uygulama

8 Temmuz 2024’ten itiba­ren AB ve Türkiye gümrükleri elektronik A.TR kabul etmeye başlamıştır. İyi uygulamaların devamı için, 1 Mayıs 2024 – 8 Temmuz 2024 arası geçiş döne­mi hakları saklı kalmak kaydıy­la, elektronik A.TR kullanımı 8 Temmuz 2024’ten itibaren ge­riye dönük uygulanacaktır.

Kabul edilen karar:

Madde 1

1. 1/2006 sayılı Karar hü­kümleri saklı kalmak üze­re, AB Üye Devletleri ve Tür­kiye’nin gümrük idareleri, it­halat sırasında elektronik ortamda düzenlenen A.TR sertifikalarını kabul eder; aşa­ğıdaki şartların tamamı sağ­lanmalıdır:

(a) Elektronik sertifika, 1/2006 sayılı Kararın Ek-I’in­de yer alan örnek temel alına­rak hazırlanır.

(b) İhracatçı ülkenin güm­rük idaresi, elektronik serti­fikanın gerçekliğini doğrula­mak için güvenli çevrim-içi sistem sağlar.

(c) Elektronik sertifika, benzersiz seri numarası ve varsa ilave güvenlik özellikle­ri taşır.

2. Birlik ve Türkiye, paragraf 1’deki koşullar yerine getiril­mezse elektronik A.TR kabu­lünü askıya alabilir; bunu ön­ceden birbirlerine bildirir. Her iki taraf, askıya almanın baş­langıç tarihini belirterek ken­di prosedürlerine göre duyu­ru yapar.

Madde 2

Bu Karar, kabul edildiği gün yürürlüğe girer. 8 Temmuz 2024 tarihinden itibaren uygu­lanır. 24 Nisan 2025 tarihinde Brüksel’de imzalanmıştır.

Gümrük İşbirliği Komitesi adına Başkan M. PETSCHKE

Kaynak: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:22025D1239