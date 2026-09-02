Türkiye büyüyor ama kalkınıyor mu? Yüzde 2,3’ün arkasındaki büyük soru

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Büyüme var, fakat motor zayıf. Tür­kiye’nin 2026 yılını resmi yüzde 3,8 hede­fiyle kapatabilmesi için ikinci yarıda bü­yümeyi yaklaşık yüz­de 5’e çıkarması gere­kiyor. Asıl mesele ise bundan daha büyük: Türkiye ne kadar bü­yüdüğünden çok, nasıl büyü­düğünü tartışmak zorundadır.

Geçen yılın aynı döneminde yüzde 4,8 olan büyüme, 2026’nın ilk çeyreğinde yüzde 2,6’ya, ikin­ci çeyreğinde ise yüzde 2,3’e indi.

Yani ekonomi hâlâ ilerliyor.

Ama artık koşmuyor.

Daha önemlisi, büyümenin motoruna baktığımızda rahatla­tıcı bir tablo görmüyoruz.

Tarım yüzde 13,3 büyüdü. Bilgi ve iletişim yüzde 8,6 ile güçlü bir performans gösterdi. Buna karşı­lık sanayi yüzde 2,4, imalat sana­yisi yine yüzde 2,4 büyüdü. İnşa­at ise yüzde 1,9 daraldı.

Burada sorulması gereken soru çok açık:

Türkiye’nin kalkınma motoru tarım mı olacak, teknoloji ve sanayi mi?

Tarımın güçlü büyümesi elbet­te olumlu. Gıda güvenliği, kırsal gelir ve dış ticaret açısından da son derece değerli.

Ama gelişmiş ülkeler ligi­ne çıkmak isteyen bir ekonomi­nin ana taşıyıcısı yüksek verim­li imalat sanayisi olmak zorunda.

Çünkü sanayi sadece fabrika demek değildir. Sanayi demek teknoloji demektir.

İhracat demektir. Nite­likli istihdam demektir. Verimlilik demektir. Patent, mü­hendislik, Ar-Ge, yerlileşme ve döviz kazandırıcı üretim demek­tir. Dolayısıyla tarım yüzde 13 büyürken imalat sanayisi yüz­de 2,4 büyüyorsa, ortada sevini­lecek kadar güçlü bir kalkınma hikâyesi yoktur.

Tüketiyoruz ama geleceği yeterince kuramıyoruz

Büyümenin harcama tarafı da­ha da düşündürücü. Hanehalkı tüketimi yüzde 3,5 arttı.

Gayrisafi sabit sermaye oluşu­mu ise yalnızca yüzde 0,6 büyüdü.

Bu iki rakam yan yana konul­duğunda Türkiye ekonomisinin kronik problemi yeniden karşı­mıza çıkıyor:

Bugünü harcıyoruz, yarını yeterince inşa etmiyoruz.

Oysa kalkınma tam tersidir.

Bir ülkenin gelecekte daha faz­la üretebilmesi için bugün maki­neye, teknolojiye, eğitime, ener­jiye, yazılıma, Ar-Ge’ye ve üretim kapasitesine yatırım yapması ge­rekir. Tüketim elbette ekonomi­nin parçasıdır.

Ama tüketim büyümenin mo­toru, yatırım ise yalnızca yardım­cı oyuncu hâline geliyorsa o eko­nomi uzun vadede zenginleşmez.

Sadece daha fazla harcar.

İhracat düşüyorsa alkışlamadan önce düşünmek gerekir

İkinci çeyreğin bence en kritik göstergelerinden biri dış ticaret.

Mal ve hizmet ihracatı reel ola­rak yüzde 3,4 geriledi.

İthalat ise yüzde 6,4 düştü.

Milli gelir muhasebesi açısın­dan bakıldığında ithalatın ihra­cattan daha hızlı düşmesi büyü­meye olumlu katkı verebilir.

Ama ekonomik kalkınma mu­hasebe oyunu değildir.

Türkiye’nin ihtiyacı, ithalat çöktüğü için iyileşen net ihracat değil.

Türkiye’nin ihtiyacı ihracat arttığı için güçlenen net ihra­cat.

Aradaki fark çok büyüktür.

İthalatın düşmesi bazen üre­timde kullanılan ara malı talebi­nin zayıflaması demektir. Bazen yatırım iştahının düşmesi de­mektir. Bazen iç talebin yavaşla­ması demektir.

Bu nedenle ikinci çeyrekteki tabloyu tek cümleyle özetlemek gerekirse şunu söylemek müm­kün:

Türkiye büyüdü ama ihra­cat büyümedi. Türkiye büyü­dü ama yatırım güçlü büyüme­di. Türkiye büyüdü ama sanayi yeterince hızlanmadı.

İşte sorun burada.

Avrupa ile mi kıyaslamalı, Güneydoğu Asya mı?

Türkiye’nin yüzde 2,3’lük bü­yümesini Almanya, Fransa, İn­giltere veya Euro Bölgesi ile kar­şılaştırdığınızda başarılı görünü­yor.

Avrupa zaten uzun süredir dü­şük büyüme, yaşlanan nüfus, enerji maliyetleri ve rekabet gü­cü sorunlarıyla mücadele ediyor.

Almanya sanayi modelini yeni­den tartışıyor. Euro Bölgesi dü­şük büyümenin etrafında dönü­yor.

Türkiye elbette birçok Avrupa ekonomisinden daha hızlı büyü­yor.

Peki bu yeterli mi?

Değil.

Çünkü Türkiye’nin gerçek ra­kipleri yalnızca Almanya veya İtalya değil.

Çin. Hindistan. Güney Ko­re. Vietnam. Endonezya. Doğu Avrupa’nın yeni üretim mer­kezleri.

Bugünün dünyasında sermaye, teknoloji ve üretim kapasitesi bu ülkeler arasında yeniden dağılı­yor.

Çin yüzde 4’ün üzerinde bü­yürken teknolojiye, elektroniğe, otomasyona ve yüksek katma de­ğerli üretime yatırım yapıyor.

Hindistan yüzde 7’nin üzerin­de büyürken imalat sanayisini ve özel sektör yatırımlarını da güçlü biçimde artırıyor.

Bizim farkımız burada ortaya çıkıyor.

Onlar yalnızca bu yılın büyü­mesini yaratmıyor.

Beş yıl sonrasının ekonomi­sini de kuruyorlar.

Biz ise hâlâ bugünkü büyümeyi nasıl finanse edeceğimizi tartışı­yoruz.

İkinci yarının matematiği rahatsız edici

2026’nın ilk yarısındaki büyü­me yaklaşık yüzde 2,5 civarında.

Resmî yıllık büyüme hedefi ise yüzde 3,8.

Bu hedefe ulaşılabilmesi için yılın ikinci yarısında ekonomi­nin belirgin biçimde hızlanması ve kabaca yüzde 5 civarında yıllık büyüme üretmesi gerekiyor.

İmkânsız mı?

Hayır.

Ama kolay hiç değil.

Çünkü Türkiye aynı anda enf­lasyonu düşürmeye çalışıyor. Fa­izler yüksek. Finansmana erişim zor. Şirketlerin işletme sermaye­si ihtiyacı ağırlaşıyor. Avrupa ta­lebi zayıf. Dünyada ticaret savaş­ları ve korumacılık güçleniyor.

Böyle bir ortamda büyüme­yi hızlandırmanın en kolay yolu bellidir:

Kredi musluklarını açarsınız. Tüketimi canlandırırsınız. Konut ve inşaatı desteklersiniz. İç talebi yükseltirsiniz.

GSYH büyür.

Sonra?

Enflasyon yükselir.

İthalat hızlanır.

Cari açık büyür.

Kur baskısı artar.

Merkez Bankası yeniden frene basar.

Türkiye bu filmi çok izledi.

Belki artık senaryoyu değiştir­me zamanı geldi.

Bize büyüme değil, kalkınma politikası lazım

Türkiye’nin bundan sonra he­defi yalnızca “yüzde kaç büyü­dük?” olmamalı.

Şunları sormak gerekiyor:

İmalat sanayisinin milli gelir­deki payı yükseliyor mu?

Yüksek teknolojili ihracat artı­yor mu?

Çalışan başına üretim artıyor mu?

Şirketlerin verimliliği yükseli­yor mu?

İhracatın kilogram değeri yük­seliyor mu?

Enerjide dışa bağımlılık azalı­yor mu?

Ar-Ge yatırımları ekonomik değere dönüşüyor mu?

Gençler daha nitelikli işlerde çalışabiliyor mu?

Kalkınma dediğimiz şey budur.

Yoksa nominal milli gelir bü­yür. Ciro büyür. Bütçeler büyür. Maaşlar rakamsal olarak yükse­lir.

Ama vatandaş kendisini daha zengin hissetmez.

Çünkü gerçek refah, nominal büyüklüklerden değil, reel satın alma gücünden ve üretkenlikten doğar.

Türkiye’nin önünde iki yol var.

Birincisi eski yol:

Kredi, tüketim, inşaat, itha­lat, kur baskısı ve ardından ye­niden sıkılaşma.

İkincisi daha zor ama daha ka­lıcı:

Sanayi, teknoloji, ihracat, enerji bağımsızlığı, eğitim ve verimlilik.

İlk yol hızlı büyüme rakamları üretir.

İkinci yol zengin ülke üretir.

Türkiye’nin asıl sorunu yüzde 2,3 büyümek değil.

Asıl sorun, büyümenin yapısı­nın bizi yeterince hızlı biçimde daha üretken, daha teknolojik ve daha rekabetçi bir ekonomiye ta­şımaması.

Bu nedenle önümüzdeki aylar­da yalnız GSYH’ye bakmayın.

Sanayi üretimine bakın.

Yatırımlara bakın.

İhracata bakın.

Verimliliğe bakın.

Teknoloji yatırımlarına bakın.

Çünkü bir ülke yıllarca büyü­yebilir.

Ama üretim modelini değişti­remiyorsa aynı yerde dönüp du­rur.

Türkiye’nin artık daha fazla büyümeye değil, daha kaliteli bü­yümeye ihtiyacı var.

Ve belki de bundan daha önem­lisi:

Büyüyen bir ekonomiden, kalkınan bir ülkeye nasıl geçe­ceğimiz.

Son sözler: “Hayat, hisseden­ler için bir trajedi, düşünenler için bir komedidir” Moliere

“Heykellerden daha duygusuz insanlarla karşılaşacaksın” Di­yojen