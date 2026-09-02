Türkiye büyüyor ama kalkınıyor mu? Yüzde 2,3’ün arkasındaki büyük soru
Büyüme var, fakat motor zayıf. Türkiye’nin 2026 yılını resmi yüzde 3,8 hedefiyle kapatabilmesi için ikinci yarıda büyümeyi yaklaşık yüzde 5’e çıkarması gerekiyor. Asıl mesele ise bundan daha büyük: Türkiye ne kadar büyüdüğünden çok, nasıl büyüdüğünü tartışmak zorundadır.
Geçen yılın aynı döneminde yüzde 4,8 olan büyüme, 2026’nın ilk çeyreğinde yüzde 2,6’ya, ikinci çeyreğinde ise yüzde 2,3’e indi.
Yani ekonomi hâlâ ilerliyor.
Ama artık koşmuyor.
Daha önemlisi, büyümenin motoruna baktığımızda rahatlatıcı bir tablo görmüyoruz.
Tarım yüzde 13,3 büyüdü. Bilgi ve iletişim yüzde 8,6 ile güçlü bir performans gösterdi. Buna karşılık sanayi yüzde 2,4, imalat sanayisi yine yüzde 2,4 büyüdü. İnşaat ise yüzde 1,9 daraldı.
Burada sorulması gereken soru çok açık:
Türkiye’nin kalkınma motoru tarım mı olacak, teknoloji ve sanayi mi?
Tarımın güçlü büyümesi elbette olumlu. Gıda güvenliği, kırsal gelir ve dış ticaret açısından da son derece değerli.
Ama gelişmiş ülkeler ligine çıkmak isteyen bir ekonominin ana taşıyıcısı yüksek verimli imalat sanayisi olmak zorunda.
Çünkü sanayi sadece fabrika demek değildir. Sanayi demek teknoloji demektir.
İhracat demektir. Nitelikli istihdam demektir. Verimlilik demektir. Patent, mühendislik, Ar-Ge, yerlileşme ve döviz kazandırıcı üretim demektir. Dolayısıyla tarım yüzde 13 büyürken imalat sanayisi yüzde 2,4 büyüyorsa, ortada sevinilecek kadar güçlü bir kalkınma hikâyesi yoktur.
Tüketiyoruz ama geleceği yeterince kuramıyoruz
Büyümenin harcama tarafı daha da düşündürücü. Hanehalkı tüketimi yüzde 3,5 arttı.
Gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yalnızca yüzde 0,6 büyüdü.
Bu iki rakam yan yana konulduğunda Türkiye ekonomisinin kronik problemi yeniden karşımıza çıkıyor:
Bugünü harcıyoruz, yarını yeterince inşa etmiyoruz.
Oysa kalkınma tam tersidir.
Bir ülkenin gelecekte daha fazla üretebilmesi için bugün makineye, teknolojiye, eğitime, enerjiye, yazılıma, Ar-Ge’ye ve üretim kapasitesine yatırım yapması gerekir. Tüketim elbette ekonominin parçasıdır.
Ama tüketim büyümenin motoru, yatırım ise yalnızca yardımcı oyuncu hâline geliyorsa o ekonomi uzun vadede zenginleşmez.
Sadece daha fazla harcar.
İhracat düşüyorsa alkışlamadan önce düşünmek gerekir
İkinci çeyreğin bence en kritik göstergelerinden biri dış ticaret.
Mal ve hizmet ihracatı reel olarak yüzde 3,4 geriledi.
İthalat ise yüzde 6,4 düştü.
Milli gelir muhasebesi açısından bakıldığında ithalatın ihracattan daha hızlı düşmesi büyümeye olumlu katkı verebilir.
Ama ekonomik kalkınma muhasebe oyunu değildir.
Türkiye’nin ihtiyacı, ithalat çöktüğü için iyileşen net ihracat değil.
Türkiye’nin ihtiyacı ihracat arttığı için güçlenen net ihracat.
Aradaki fark çok büyüktür.
İthalatın düşmesi bazen üretimde kullanılan ara malı talebinin zayıflaması demektir. Bazen yatırım iştahının düşmesi demektir. Bazen iç talebin yavaşlaması demektir.
Bu nedenle ikinci çeyrekteki tabloyu tek cümleyle özetlemek gerekirse şunu söylemek mümkün:
Türkiye büyüdü ama ihracat büyümedi. Türkiye büyüdü ama yatırım güçlü büyümedi. Türkiye büyüdü ama sanayi yeterince hızlanmadı.
İşte sorun burada.
Avrupa ile mi kıyaslamalı, Güneydoğu Asya mı?
Türkiye’nin yüzde 2,3’lük büyümesini Almanya, Fransa, İngiltere veya Euro Bölgesi ile karşılaştırdığınızda başarılı görünüyor.
Avrupa zaten uzun süredir düşük büyüme, yaşlanan nüfus, enerji maliyetleri ve rekabet gücü sorunlarıyla mücadele ediyor.
Almanya sanayi modelini yeniden tartışıyor. Euro Bölgesi düşük büyümenin etrafında dönüyor.
Türkiye elbette birçok Avrupa ekonomisinden daha hızlı büyüyor.
Peki bu yeterli mi?
Değil.
Çünkü Türkiye’nin gerçek rakipleri yalnızca Almanya veya İtalya değil.
Çin. Hindistan. Güney Kore. Vietnam. Endonezya. Doğu Avrupa’nın yeni üretim merkezleri.
Bugünün dünyasında sermaye, teknoloji ve üretim kapasitesi bu ülkeler arasında yeniden dağılıyor.
Çin yüzde 4’ün üzerinde büyürken teknolojiye, elektroniğe, otomasyona ve yüksek katma değerli üretime yatırım yapıyor.
Hindistan yüzde 7’nin üzerinde büyürken imalat sanayisini ve özel sektör yatırımlarını da güçlü biçimde artırıyor.
Bizim farkımız burada ortaya çıkıyor.
Onlar yalnızca bu yılın büyümesini yaratmıyor.
Beş yıl sonrasının ekonomisini de kuruyorlar.
Biz ise hâlâ bugünkü büyümeyi nasıl finanse edeceğimizi tartışıyoruz.
İkinci yarının matematiği rahatsız edici
2026’nın ilk yarısındaki büyüme yaklaşık yüzde 2,5 civarında.
Resmî yıllık büyüme hedefi ise yüzde 3,8.
Bu hedefe ulaşılabilmesi için yılın ikinci yarısında ekonominin belirgin biçimde hızlanması ve kabaca yüzde 5 civarında yıllık büyüme üretmesi gerekiyor.
İmkânsız mı?
Hayır.
Ama kolay hiç değil.
Çünkü Türkiye aynı anda enflasyonu düşürmeye çalışıyor. Faizler yüksek. Finansmana erişim zor. Şirketlerin işletme sermayesi ihtiyacı ağırlaşıyor. Avrupa talebi zayıf. Dünyada ticaret savaşları ve korumacılık güçleniyor.
Böyle bir ortamda büyümeyi hızlandırmanın en kolay yolu bellidir:
Kredi musluklarını açarsınız. Tüketimi canlandırırsınız. Konut ve inşaatı desteklersiniz. İç talebi yükseltirsiniz.
GSYH büyür.
Sonra?
Enflasyon yükselir.
İthalat hızlanır.
Cari açık büyür.
Kur baskısı artar.
Merkez Bankası yeniden frene basar.
Türkiye bu filmi çok izledi.
Belki artık senaryoyu değiştirme zamanı geldi.
Bize büyüme değil, kalkınma politikası lazım
Türkiye’nin bundan sonra hedefi yalnızca “yüzde kaç büyüdük?” olmamalı.
Şunları sormak gerekiyor:
İmalat sanayisinin milli gelirdeki payı yükseliyor mu?
Yüksek teknolojili ihracat artıyor mu?
Çalışan başına üretim artıyor mu?
Şirketlerin verimliliği yükseliyor mu?
İhracatın kilogram değeri yükseliyor mu?
Enerjide dışa bağımlılık azalıyor mu?
Ar-Ge yatırımları ekonomik değere dönüşüyor mu?
Gençler daha nitelikli işlerde çalışabiliyor mu?
Kalkınma dediğimiz şey budur.
Yoksa nominal milli gelir büyür. Ciro büyür. Bütçeler büyür. Maaşlar rakamsal olarak yükselir.
Ama vatandaş kendisini daha zengin hissetmez.
Çünkü gerçek refah, nominal büyüklüklerden değil, reel satın alma gücünden ve üretkenlikten doğar.
Türkiye’nin önünde iki yol var.
Birincisi eski yol:
Kredi, tüketim, inşaat, ithalat, kur baskısı ve ardından yeniden sıkılaşma.
İkincisi daha zor ama daha kalıcı:
Sanayi, teknoloji, ihracat, enerji bağımsızlığı, eğitim ve verimlilik.
İlk yol hızlı büyüme rakamları üretir.
İkinci yol zengin ülke üretir.
Türkiye’nin asıl sorunu yüzde 2,3 büyümek değil.
Asıl sorun, büyümenin yapısının bizi yeterince hızlı biçimde daha üretken, daha teknolojik ve daha rekabetçi bir ekonomiye taşımaması.
Bu nedenle önümüzdeki aylarda yalnız GSYH’ye bakmayın.
Sanayi üretimine bakın.
Yatırımlara bakın.
İhracata bakın.
Verimliliğe bakın.
Teknoloji yatırımlarına bakın.
Çünkü bir ülke yıllarca büyüyebilir.
Ama üretim modelini değiştiremiyorsa aynı yerde dönüp durur.
Türkiye’nin artık daha fazla büyümeye değil, daha kaliteli büyümeye ihtiyacı var.
Ve belki de bundan daha önemlisi:
Büyüyen bir ekonomiden, kalkınan bir ülkeye nasıl geçeceğimiz.
Son sözler: “Hayat, hissedenler için bir trajedi, düşünenler için bir komedidir” Moliere
“Heykellerden daha duygusuz insanlarla karşılaşacaksın” Diyojen
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