Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi çalışmaları başladı
14 Kasım 2018 tarihi kariyerimin önemli dönüm noktalarından biridir.
İzleyici olarak katıldığım Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi’nin ana teması “Gelecek”ti. Borsa aracı kurumlarında çalıştığım 20’nci yılımın içindeydim ve katıldığım paneller ile birlikte sektöre bakış açım değişti. İş süreçlerindeki değişim, yatırım dünyasının dijital dönüşümü, yapay zekâ, robotik süreç otomasyonları, geleceğin meslekleri gibi başlıklarda anlatılanlardan gördüm ki kariyerimi teknoloji odaklı olarak değiştirmeliyim.
Ve değiştirdim.
O gün verdiğim kararın ne kadar doğru olduğunu bugünkü gelişmeler ışığında tekrar tekrar teyit ediyorum. Şu anda içinde bulunduğum ekosistemde, finans kurumları ve yatırımcılar için dijital deneyimlerini tasarlıyoruz. Bunun bana hissettirdiği değer yaratma duygusu benim için çok kıymetli.
Bu değişiklik sayesinde o gün hayatımı şekillendiren kongrede, 2019’dan itibaren içerik komitesinde yer alma onuruna da eriştim. Şöyle ki, 2021 yılındaki kongrenin ana teması olan “Yeniden Birlikteyiz” için sözü ve müziği bana ait olan bir şarkı besteledim ve seslendirdim. Kongre boyunca bu şarkının çalınması benim için büyük bir onurdu. 2022 yılında da kongrenin ana temasına, bu köşenin de adı olan “Finansın Ötesi” önerisiyle katkı sağladım.
Toplamda 18 panel olacak
Büyük bir keyifle yer aldığım kongren içerik komitesinin 2023 yılı çalışmaları ise şimdiden başladı. 7'nci Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi’nin bu sene Dünya Yatırımcı Haftası ile birleştirilerek ekim ayının ilk haftasında, hibrit olarak gerçekleştirilmesi planlanıyor. Kongrede geçtiğimiz yıla paralel olarak yine 4 panelist, 1 konuşmacı formatı ile ilerlenmesi ve toplamda 18 panel olması öngörülüyor. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin değerli yöneticilerinin moderatörlüğünde gerçekleştirdiğimiz komite toplantılarında Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Takasbank, Türkiye Bankalar Birliği gibi sektörün önemli paydaşlarının yanında üye kurumların yöneticileri ve sektöre yıllarca emek vermiş deneyimli isimler yer alıyor.
Ana hedefin “Yatırımcının Sermaye Piyasalarındaki Okur Yazarlığının Artırılması” olduğu kongre için henüz çalışmaların başındayız ama insan, güven, deprem, afet telafi planlaması, gıda ve suya erişim, göç, kentleşme, enerji, sosyal gelişim, iklim değişikliği, gelir dağılımı, finansal özgürlük, akıllı yatırım, girişimcilik, kitle fonlaması öne çıkan anahtar kelimelerden bazıları oldu. Bu yaklaşımların hepsi dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve finansal okuryazarlık olmak üzere üç ana başlık altında şekillenecek gibi görünüyor.
Finansın dijitalleşmesi adına ben kendi perspektifimden baktığımda dünyada finansal inovasyon çalışmalarının detaylı analiz edilmesi gerektiğine inanıyorum. Diğer yandan yapay zekânın yükselişinin her katmandaki etkisini irdelememiz çok önemli çıktılar üretebilir. Bu açıdan işlerin geleceğini ve geleceğin işlerini yapay zekâ teknolojisi açısından ele almak önemli olacaktır. Bunların sonucunda, “Finance as a Service” yaklaşımı doğrultusunda süper finansal uygulamaların hayatımızdaki yerini de hassasiyetle ele almak gerekiyor. Dijital para ve web 3 dünyasındaki merkeziyetsiz finansal deneyimi de eklersek tüm bunların sonunda hepimiz için siber güvenlik konusu ön plana çıkıyor. Elbette ki finans kurumları ile finansal teknoloji startup’ları arasındaki rekaberlik kavramı da bu resmin önemli bir parçasını oluşturuyor.
Dediğim gibi henüz yolun başındayız, her toplantıda harika fikirler ve değer önermeleri ortaya konuyor. Konuştuğumuz konuların hepsi finansal dijital geleceğimiz için çok kıymetli.
Kim bilir belki bu kongrede anlatacaklarımız sayesinde başka kariyer yolculukları şekillenecek.
Siz değerli okuyucuların da önerileri olursa, bana e-posta adresim üzerinden ulaşarak bunları iletirseniz çok memnun olurum.
Güzel bir gelecek için…