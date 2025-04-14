Two-Way Zip: Sınai üretim ve dış denge
Ekonometrik değişkenler çift yönlü fermuar gibidir. Verinin “içselliği” (endogeneity) kavramı anahtar kelime konumundadır. Ekonometrik veriler kendi üzerlerinde etki gösterme özelliği taşırlar. Şartlar değiştikçe de davranışları değişebilir. Duruma göre ters yönde hareket edebilirler. Atıp tutmayı seven biz ekonomistler için “ceteris paribus” kalıbı hayat sigortası vazifesi görür.
Küresel Ekonomide Yapısal Şokların Türkiye Etkisi
Dünya ekonomisi şu anda iki adet yapısal şokla karşı karşıya:
1 Çin şoku: Devasa kapasite fazlasını kendisi eritemeyen ülkenin yaydığı deflasyon.
2 Trump şoku: Devasa ticaret açığını kendi başına kapayamayan ülkenin koyduğu gümrük vergileriyle yeniden şekillenmek zorunda kalan tedarik zincirleri.
Belirsizliklerin artışı global ekonomiyi dar boğaza sokuyor. Alıştığımız kalıp, Türkiye ekonomisinin yavaşlamaya yüz tuttuğu dönemlerde cari açığın daralması hatta cari fazla verilmesidir. Ancak bugün tam tersi bir durumla karşı karşıyayız. İktisadi faaliyet hız kaybederken Türkiye’nin dış açığı iki temel nedenle artmaya başladı:
1 Uygulanan kur politikası (otoriteler bunun dizayndan kaynaklandığı görüşünde),
2 Yavaşlayan dış talep.
Çift fiyat seviyeli ekonomi: Hizmetler ve mallar
Devreye alınan dez-enflasyon programı yurt içinde iki fiyat seviyesi ortaya çıkardı. Yüksek hizmet fiyatları ve düşük mal fiyatları. Maaş zamları, yüksek hizmet fiyatlarından düşük, düşük mal fiyatlarından yüksek gerçekleşti. TÜİK’in açıkladığı perakende satışlar çift hanelerde artış kaydederken AVM sektörü reel ciro kaybettiğini belirtiyor. Kendini yere atıp penaltı diye itiraz eden futbolcu gibi TÜİK’in istatistiklerine yüklenmek doğru değil. TÜİK, perakende satışları hacim şeklinde açıklıyor. Adet bazında satışlar çift hanede artıyor. TÜİK’in açıkladığı veri doğru. Ancak düşük mal fiyatları çift hanede arttığı zaman, yüksek hizmet fiyatlarını karşılamaya yetmiyor. Bu nedenle AVM sektörü ciro kaybettiğini belirtiyor. Haklılar.
Hanehalkının alım gücü temel mallarda arttı. Otomobil satışlarının geçen seneyi rekorla kapattığını hatırlayalım. Hanehalkının ekonomi programına güveni her geçen gün pekişiyordu. Tüketim malı talebi canlı kaldığı için ithalat kalemlerinde tüketim malı tedarikinde güçlü artışlar söz konusu.
Çin, Tüketiciler İçin Ucuzluk Üreticiler İçin Rekabet Demek
Bir diğer etki de Çin şoku. BYD’nin gemisi önceki hafta içindeki 7bin adet araçla İzmit körfezinde belirdi. Çin’in ucuz ürünleri piyasaları istila etmeye başladı. Çin deflasyonu bir yandan yurt içindeki üretim maliyetleri ve tüketim malları için avantaj. ÜFE enflasyonu %23,5 seviyesine kadar gevşedi. Ancak diğer yandan dış pazarlarda ciddi bir rekabet sorunu demek. Türkiye’nin üretim maliyeti hizmet kalemlerinde yüksek kalıyor. Türk sanayicisinin verimliliğini arttırmaya odaklanması lazım. Aksi takdirde mevcut maliyet yapısı ile dış pazarlarda pay kaybedebilir. İhracat, güçlü bir artış sergilemiyor.
Türk Sanayisinde Verimlilik Problemi ve İhracata Etkisi
İthalatta kur etkisi var ancak ihracatta temel sorun verimlilik açığı. Trump şokunun getirdiği tedarik zincirlerindeki değişim bir fırsat sunabilir. Yine de Türk sanayisinin verimlilik artışına odaklanması şart. Aksi takdirde dış talep eksikliği bertaraf edilemeyecek. Geçtiğimiz hafta TÜİK’in açıkladığı verilerde sınai üretim yıllık bazda %1,9 oranında daralma kaydetti. 2022 yılından beri Türk sanayisi yatay gidiyor.
Cari denge bir tarzdır
Kısa vadede cari dengedeki bozulma konjonktürel görünüyor. Milli hasılaya oranla düşük tek hanelerde fiyatlamalar üzerine etki gösteremeyecek kadar cılız bir açılma. Yoksa Ekonoritmiks, Türkiye’nin cari fazla fazına geçtiğini uzun süredir savunuyor. Yine de klişe ve ezberlerin arkasına saklanmamak lazım. Görüldüğü gibi her yavaşlama beraberinde cari fazla getirmiyor.
Stilistler çift yönlü fermuarları geliştirdiğinde meraklıları için bir tarz sundular. Modaya yeni bir soluk getirdiler. Kullanıcının keyfine göre ceketini yukarıdan ya da aşağıdan açık bırakabilme olanağı. Sokakta yürüyenler için bir imaj sporcular içinse daha geniş hareket kabiliyeti demekti. Kullanımına göre. Yazın havalar ısındığında serin kışın havalar soğuduğunda sıcak tutan. Mevsimine göre. Türkiye’nin dış dengesi de çift yönlü bir fermuar. Konjonktüre göre açılan ya da kapanan.