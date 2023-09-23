“Üçlü ortaklık, güçlü dostluk” dediler Ukrayna’nın imarı için görüştüler

Rusya’nın geçen yıldan bu yana işgal ettiği, çoğu çocuk binlerce kişinin öldüğü, milyonlarca insanın göç ettiği Ukrayna’nın yeniden inşası için “Dostluk Köprüsü” kuruldu. “Üçlü ortaklık, güçlü dostluk” mottosuyla bir araya gelen Japonya, Türkiye ve Ukrayna’dan iş ve kamu kurum temsilcileri İstanbul’da işgal altındaki ülkenin geleceği için birlikte çalışma kararı aldı. Ukrayna’nın yeniden imar ve yapılanma sürecinde Türkiye, Ukrayna ve Japonya’dan firmalar arasında ortaklık kurulması amacıyla, düzenlenen iş forumunu Türkiye Ukrayna İş İnsanları Derneğinin, Ukrayna’daki en büyük iş organizasyonu olan Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte, Japonya’nın Ankara Büyükelçiliği, Japonya Uluslararası Kalkınma Ajansı (JICA) ve Japonya Dış Ticaret Organizasyonu’nun (JETRO) desteği ile düzenlendi. Japon sanayi devi Yanmar, Ukrayna’nın en önemli şirketlerinden Onur Grup, Vi-Za Star, Bosphorus, Japon MOL gibi şirketlerin sponsorluğunda düzenlenen etkinliğe Ukrayna’nın Restorasyon’dan Sorumlu Başbakan Yardımcısı Oleksandr Kubraov, Ukrayna’nın en büyük bankalarından Sense Bank’ın Yönetim Kurulu Başkanı Şevki Acuner, Ukrayna’nın en büyük yabancı şirketlerinden Onur Grup’un Yönetim Kurlu Başkanı Onur Çetinceviz, JICA Ukrayna Başkanı Satoshi Sugimoto, JETRO Türkiye Başkanı Hiroto Kobayashi, Doğuş İnşaat CEO’su Tolga Akkaş, Yanmar Türkiye Başkanı Mustafa Kemal Erdoğan Shoshi, Japonya’nın Türkiye Büyükelçisi Takahiko Katsumata, Japonya’nın önde gelen devlerinin yöneticileri ve Türk şirket yöneticileri katıldı. İşbirliği platformunun açılışında konuşan Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, “Tarihimizdeki en korkunç ama aynı zamanda en kahramanca diyebileceğimiz bir dönemi yaşıyoruz. Rusya ulusumuzu yok etmeye çalıştı. Ukrayna halkının direnişi sayesinde köylerimiz, kentlerimiz işgalden kurtarılıyor. Ve şu anda yeniden inşa edilmek, daha iyi hayat kurmak için sizi bekliyorlar” dedi.

“Yeniden yapılanma sürecinde 900 milyar dolara ihtiyaç var”

Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Gennadiy Çıjıkov, Ukrayna’yı yeniden kalkındırmak için Türkiye, Japonya ve Ukrayna olmak üzere 3 ülkenin bir araya geldiğini belirterek, “Dünya Bankasın’ın tahminlerine göre Ukrayna’nın yeniden yapılanma ihtiyacı yaklaşık 400 milyar dolar. Ancak Ukrayna yetkilileri daha fazla finansmana, 500 ile 900 milyar dolar arasında bir rakama ihtiyaç duyulduğunu savunuyor. Çünkü ülkemizde inanılmaz bir yeniden inşa sürecimiz başlayacak. Ukrayna’nın geleceğe doğru büyüyerek gelişme arzusu var. Bu yüzden omuz omuza vermeliyiz. Bu savaş ekonomimizi yerle bir etti” diye konuştu. Çıjıkov‘un verdiği bilgilere göre Ukrayna, savaş nedeniyle gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYİH) yüzde 29’unu, ihracatının da yüzde 30’unu kaybetmiş durumda. Ukrayna’nın yeniden ayağa kalkması için desteğe ihtiyaç duyduğuna dikkat çekerek Türk ve Japon şirketlerine seslenen Çıjıkov, “Sizin için şu anda çok uygun bir zaman. Savaşın sonunu beklemeyelim, şimdi işbirliği yapmamız lazım. Birlikte çalışmalıyız. Ve biz Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası olarak sizi desteklemeyi ve gerekli projeleri, irtibat noktaları bulmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

Enerjiden konuta 3’lü görüşmeler yapıldı

Türkiye Ukrayna İş İnsanları Derneği (TUİD) Başkanı Burak Pehlivan program kapsamında yaptığı konuşmada, “Ukrayna’nın yeniden imar ve yapılanmasında ihtiyaçların yerinden belirlenmesi, kaynakların daha etkili kullanımına katkıda bulunulması, Türk, Ukrayna ve Japon firmalarının bu güçlü işbirliği noktasında bir zemin hazırlanmasında destek olmak adına biz ortaklarımızla bu forumu düzenliyoruz” ifadelerine yer verdi. Forum çerçevesinde; “Enerji Altyapısı ve Yenilenebilir Enerji”, “Üçlü İşbirliği İle İş Yapmak”, “Altyapı, Ulaşım ve Konut İnşaatı”, “Yatırım ve Kalkınma Ajansları”, “Sağlık Hizmetleri” konulu paneller düzenlendi.