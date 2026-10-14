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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Genişle­me Sorumlusu Marta Kos, Türkiye’de yaşanan son gelişmelere atıfla ülkedeki de­mokratik standartlar konusunda ciddi endişe duyduklarını ve bu endişelerini yayınlanacak AB raporuna da yansıyacağını açıkladı.

Türkiye’de yaşanan gelişmeler ışığında ülkedeki demokratik standartlar konusun­da “ciddi endişe” duyduklarını belirten AB Genişleme ve Doğu Komşularından Sorum­lu Üyesi Marta Kos, AB ile Türkiye arasında zaten var olan “uçurum”un “derinleştiği”ni söyledi.

Edirne Valiliği’nin ev sahipliğinde, Ulaş­tırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile bir araya gelen AB Komiseri Kos ile görüş­melerde, Türkiye ile AB arasında ulaştırma altyapısı, dijitalleşme ve bağlantısallık ko­nularındaki iş birliği alanları ve fırsatlarının değerlendirildiği belirtildi.

Edirne’de gazetecilere konuşan AB Komis­yonu Üyesi Kos, “Demokratik standartlar ko­nusundaki endişelerimiz sürüyor. Basın öz­gürlüğü, LGBTİ+ bireylerin hakları, yerel de­mokrasi ile ilgili son gelişmeler, Türkiye'nin AB'ye katılım hedefiyle arasındaki uçurumu derinleştirmektedir" ifadelerini kullandı.

AB’nin hukukun üstünlüğü ve demokra­si konusunda Türkiye’ye eleştiri dozunu dü­şürmesi, değişen uluslararası konjonktürde Türkiye ile artan iş birliği ihtiyacına bağla­yan Türkiye’de muhalefet partileri, iktida­rın farklı görüşten kişi ve kuruluşlara yöne­lik artan baskısı karşısında AB'yi “sessiz kal­makla” suçluyor.

AB Komisyonu’nun bu ay sonunda açık­layacağı “Türkiye Genişleme Raporu”nda “uçurumun derinliği”ne yer vermesi bek­leniyor. AB’nin “sessiz kalması” eleştirisi­ne cevap en yüksek perdeden AB Komisyo­nu Genişleme Komiseri Marta Kos’tan geldi. Kos, “Rapor, bu alanlardaki ciddi endişele­rimizi yansıtacaktır. Ve gerçekleri kamuoyu önünde açık ve net bir şekilde dile getirmek­ten de çekinmeyeceğim” dedi.

15 yıl koruma mekanizması

Kurulduğu günden beri şimdiye kadar ya­şadığı 6 kez genişleme dalgalarından dersler çıkartan AB, yeni katılan tam üyeler için ye­ni önlemler almak için öneri paketi hazırla­dı. AB Komisyonu, AB’ye yeni katılan ülkeler için tam üye olduktan sonra 15 yıla kadar uy­gulanabilecek kurumsal “koruma mekaniz­malarını” içeren kapsamlı bir öneri sundu.

AB'nin kurucu beş üyesi geçtiğimiz ha­ziran ayında, Viktor Orban yönetimindeki Macaristan deneyiminden çıkarılan dersler kapsamında, demokratik gerileme ve ihlalle­re daha hızlı müdahale edebilmek için AB'ye katılım anlaşmalarındaki koruma mekaniz­malarının güçlendirilmesini talep etmişti.

Bu talep üzerinde çalışan AB Komisyonu, yeni bir AB ülkesinde yaşanabilecek siya­si değişimin AB’nin karar alma süreçlerini sekteye uğratmasını önlemek amacıyla ha­zırlanan öneride, AB'ye yeni katılan ülkele­rin hukukun üstünlüğünü ihlal etmesi ha­linde üyelikten sonraki 15 yıl boyunca fon­larının ve oy haklarının kısıtlanabilmesi önerildi. Aday ülkelerin AB’ye kademeli en­tegrasyonu ve yönetişim alanında yeni dü­zenlemeler istendi.

AB Komisyonu Genişlemeden Sorum­lu Üyesi Marta Kos, “AB’de yeni Truva atla­rı görmek istemediğimi ilk söylediğimde ağır biçimde eleştirildim. Bu, Macaristan'daki seçimlerden önceydi. Bugün artık Viktor Or­ban yok diyebilirim” açıklaması yaptı.

Kademeli entegrasyon

Özellikle Fransa ve Almanya’nın dile ge­tirdiği “kademeli entegrasyon” konusuna da yer veren AB Komisyonu, aday ülkelere tam üyeliğin erken faydalarını göstermeyi hedef­liyor. Kademeli entegrasyonun, üye devletler ile aday ülkelerin karşılıklı kazanım sağladı­ğı alanlarda uygulanacağı, tedarik zinciri ve enerji güvenliği örnek gösterildi.

Ayrıca, “Erasmus+” ve “Horizon Europe” gibi AB programlarına katılım, Frontex gibi ajanslardan destek, iç pazara kısmi entegras­yon, bağlantı projeleri ve uzman grupları ile kurumlarında gözlemci statüsü yer alıyor.

AB’ye uyum sağlayan ve hukukun üstün­lüğü kriterlerini karşılayan adaylar için ‘ge­liştirilmiş’ bir kademeli entegrasyon biçimi de öngörüyor. Genişleme Komiseri Kos, “Bu, tam üyeliğin yerine geçecek bir model değil. Sadece iyi performans gösteren ülkelere, ba­şarılı oldukları alanlarda Avrupa Birliği'nin alt sistemlerine veya politikalarına daha er­ken entegre olma imkânı tanıyor” dedi.

AB yeni ülkelere üye olduktan sonra 15 yıl boyunca “koruma mekanizması” ve “kademeli entegrasyon” uygulaması getirmeye hazırlanan AB, Türkiye ile arasındaki tam üyelik “uçuru­munun giderek derinleştiği” anlaşılıyor …