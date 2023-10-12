Ukrayna bankasına Türk başkan

Uluslararası politika ve ekonomi çevrelerinde diasporanın gücü, her geçen gün daha da önem kazanıyor.

Her ne kadar yurtdışında 6,5 milyon Türk yaşasa da ne yazık ki yeteri kadar güçlü bir ses oluşturamıyoruz. Bu nedenle yıllardır, Türk yöneticilerin küresel alanda üstlendikleri görevleri yazarak bu gücün artık diasporaya dönüşmesi gerektiğini hatırlatmak için güncel haberleri sizlerle paylaşıyorum. Dünyanın hemen hemen her küresel şirketinde bir Türk’ü görmek mümkün.

Bir çoğunda şirketlerin kaptan köşkleri Türklere emanet edilmiş durumda Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası, Japonya’nın Ankara Büyükelçiliği, Japonya Uluslararası Kalkınma Ajansı (JICA) ve Japonya Dış Ticaret Organizasyonu’nun (JETRO) desteği ile düzenlenen Türkiye, Ukrayna ve Japonya iş forumunda bu gelişmelerden birine şahit oldu. İş forumunda Türkiye Ukrayna İş İnsanları Derneği (TUİD) Başkanı Burak Pehlivan, Ukrayna’da önemli görevler üstlenen Şevki Acuner hakkında Kiev Yönetimi’nin yeni bir karar aldığını dile getirdi.

Acuner’in Ukrayna’nın en büyük bankalarından biri olan Sense Bank’ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğunu söyledi. İş forumuna katılan Acuner’in yanına gidip, biraz detay aldım. Bir dönem Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) Ukrayna Genel Müdürlüğü görevini yapan Acuner, Kiev Yönetimi’nin en çok güvendiği isimlerden biri.

2,7 milyar dolar varlığı var

2018 yılında 300 bin çalışanıyla yolcu taşımacılığında dünyanın en büyük 6’ncı, nakliye taşımacılığında ise 7’nci şirketi olan Ukrzaliznytsia yani Ukrayna Demir Yolları Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.

Aynı dönemde Ukrayna Elektrik Kurumu; Ukrenergo’nun da Denetim Kurulu Başkanlığı’nı yürüten Acuner, şimdi de ülkenin en büyük bankalarından biri olan devlete ait Sense Bank’ın kaptan koltuğuna oturmuştu. 1993 yılında kurulan ülkedeki en büyük 10 finans kurumundan biri olan Sense Bank’ın 4 binden fazla çalışanı var.

Rus işgaline rağmen faaliyetine devam eden 97 milyar Ukrayna Grivna’sı yani 2,7 milyar dolarlık varlığı bulunan Sense Bank, Ukrayna Ordusu’nun da en büyük fon destekçilerinden biri. Bir dönem bankanın ortakları arasında Turkcell’in ortaklarından da olan Rus oligark Mikhail Fridman da bulunuyordu. Ancak banka geçen yıl Ukrayna devleti tarafından kamulaştırıldı.

Akçakoca da haziranda atanmıştı

Acuner, Ukrayna’da bankacılık görevi üstlenen tek Türk değil. Haziran ayında BDDK eski başkanı Engin Akçakoca da Ukrayna Devlet İhracat-İthalat Bankası Ukreximbank’ta 6 kişilik kuruluna atandı. Daha önce Akçakoca, ülkenin en büyük finans kurumlarından biri olan PrivatBank’ın Danışma Kurulu Başkanlığını üstlenmişti.

Hem Şevki Acuner, hem de Engin Akçakoca, Rus işgali nedeniyle zor günler yaşayan Ukrayna’da önemli görevler üstleniyor. Her iki Türk bankacı, Rus Rejimi’nin hem silahlı hem de ekonomik anlamda saldırdığı Ukrayna’yı finansal özgürlük adına birikim ve deneyimleriyle savunuyor.