Ulusal istihdam stratejisinde bilişim, yazılım, teknoloji iş gücü nerede?
Türkiye Ulusal İstihdam Stratejisi (2025-2028), genel hatlarıyla işsizlik oranının yüzde 7,5’e düşürülmesi, kadınların iş gücüne katılım oranının yüzde 40,1’e çıkarılması gibi önemli hedefler içeriyor. Ancak Türkiye’nin geleceğinde kritik öneme sahip olan bilişim, yazılım ve teknoloji sektörü, strateji belgesinde yeterince güçlü bir şekilde konumlandırılmamış.
Dijital dönüşüm bir süreçtir, sektör değildir
Strateji, teknoloji sektörünü ‘dijital dönüşüm’ başlığı altında ele almış. Dijital dönüşüm; teknoloji kullanarak iş süreçlerini, hizmetleri ve müşteri deneyimini iyileştirmeyi amaçlayan geniş kapsamlı bir dönüşüm hareketidir. Bu süreç, birçok sektörü etkiler, ancak tek başına bir sektör değildir.
Bilişim ve yazılım teknolojileri, dijital dönüşümün en önemli itici gücüdür ve ayrı bir sektördür. Tekstil, otomotiv, çelik gibi geleneksel sektörler detaylıca ele alınırken bilişim ve yazılım gibi yüksek katma değerli sektörler için özel bir başlık veya kapsamlı bir yol haritası yer almalıdır.
Yapay zekâ, siber güvenlik, bulut teknolojileri, büyük veri ve analitiği, IoT, 5G/6G, blokzincir gibi alanlarda nitelikli bilişim iş gücünü artırmaya yönelik somut, ölçülebilir hedefler veya projelere yer verilmelidir.
Eğitim-istihdam uyumunda bilişim alanı
Üniversitelerde bilişim müfredatının güncellenmesi, meslek liselerinde yazılım eğitimleri gibi teknoloji iş gücüne doğrudan katkı sağlayacak eylemler, net olarak tanımlanmamış. Üniversite ve meslek liselerinde dijital becerilerin geliştirilmesine yönelik genel ifadeler var ancak yazılım, yapay zekâ veya siber güvenlik gibi kritik alanlar adına açık eylem bulunmuyor . ‘Yeşil ve dijital dönüşüm’ kapsamında dijital dönüşüm uzmanı yetiştirmeye yönelik sertifika programlarından bahsedilmiş, ancak bu programların içeriklerinde yazılım ya da bilişim odaklı uzmanlık net belirtilmemiş.
Strateji, kadınların iş gücüne katılımı için geniş kapsamlı politikalar içeriyor, genel bir ‘bilişimde kadın iş gücü’ eylemi var, ancak hedef sayılar, program içerikleri ve destekler belirtilmemiş.
Gençler için NEET (ne eğitimde ne istihdamda olan) oranını düşürme hedefi var ama bilişim, yazılım alanına yönlemelerini, istihdama katılımını artıracak teknoloji bootcamp’leri, iş garantili programlar gibi çözümler stratejiye dahil edilmemiş.
Yapay zekâ, büyük veri ve siber güvenlik gibi alanlarda teşvik, burs veya özel eğitim programları net olarak belirtilmemiş .
Üniversite-sanayi iş birlikleri kapsamında sadece genel bir staj programı genişletmesi öngörülmüş, teknoloji sektörü için ayrıntı yer almamış.
Üniversite müfredatları sektör ihtiyaçlarına göre güncellenmeli. Yapay zekâ, yazılım mühendisliği, veri bilimi gibi dersler zorunlu hale getirilmeli. Teknoloji alanında çalışmak isteyenler için iş garantili hızlandırılmış bootcamp’ler (kodlama, veri bilimi, siber güvenlik eğitimleri) başlatılmalı. Meslek liseleri ve teknik okullarda ‘Yazılım Teknolojileri’ bölümleri açılmalı.
Kadınların teknoloji sektörüne katılımını artırmak için doğrudan yazılım geliştirme, yapay zekâ, veri bilimi gibi alanlara özel teşvikler olmalı. Teknoloji sektöründe kadın istihdamı sağlayan şirketlere vergi avantajları sağlanmalı. Kadın girişimcilere bilişim projeleri için özel fonlar oluşturulmalı. Gençleri hedefleyen ‘Teknoloji Yetenek Programları’ başlatılmalı. Üniversite mezunu gençler için ‘Yazılımcı Yetiştirme Kampanyaları’ başlatılarak hızlandırılmış teknoloji eğitimi verilmeli. Gençlere yönelik oyun geliştirme, yapay zekâ ve blockchain yarışmaları teşvik edilmeli. Bilişim firmalarına stajyer teknoloji uzmanı çalıştırma teşvikleri getirilmeli. Yapay zekâ ve siber güvenlik gibi stratejik alanlarda çalışanlara ek SGK destekleri sağlanmalı.
Üniversitelerde ‘teknoloji kariyer ofisleri’ kurulmalı. Sanayi bölgelerinde ‘Bilişim Yazılım Teknolojileri İstihdam Merkezleri’ kurulmalı. Son söz: Dijital ekonomide güçlü bir oyuncu olmak için bilişim, yazılım ve teknoloji iş gücüne yatırım yapmak zorundayız.