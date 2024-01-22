UP Capital, Türkiye-Azerbaycan arasında kimya köprüsü kuracak

Geçen yıl aralık ayının son haftasında Bakü’de Türkiye ve Azerbaycan iş dünyası arasında önemli bir toplantı gerçekleşti.

İki ülke ticaretinin arttırılması amacıyla düzenlenen, Dünya Gazetesi’nin de sponsorları arasında yer aldığı forumu Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı himayesinde, Azerbaycan İhracat ve Yatırımları Teşvik Ajansı (AZPROMO) ve Türkiye- Azerbaycan İş Adamları ve Sanayicileri Birliği (TÜİB) organize etmişti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Azerbaycan’ın Ekonomi Bakanı Mikayil Cabbarov’un da katıldığı etkinliği Türkiye’den kendi alanlarında önemli projelere imza atan şirketler de yakından takip etti.

Foruma katılan şirketler, iki ülke arasında bir ticaret ve sanayi köprüsü kurulması için önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Sadece üretim yapan firmalar değil, fonlar da bu köprünün genişlemesi adına iş birliği görüşmelerine adım attı. Bu fonlardan biri de İstanbul merkezli UP Capital’di.

Suudi Arabistan, ABD ve İngiltere’de yatırımları var

Önce UP Capital’den bahsetmekte fayda var. 2008 yılında kurulan UP Capital, Avrupa ve Asya’da önemli işlere imza atan bölgenin en önemli yatırım şirketlerinden biri.

Adı çok fazla ekonomi haberlerinde yer almasa da bugüne kadar sermaye piyasaları, FinTech-PropTech, yenilenebilir enerji, kimya teknolojileri, otomotiv, e-mobilite, oyun ve gayrimenkul sektörleri dâhil olmak üzere pek çok değişik sektörde yatırımlar yapan şirket özellikle Körfez Bölgesi ve İngiltere’de yaptığı yatırımlarla öne çıkıyor. Suudi Arabistan’da alüminyum üretimi ve e-mobilite, ABD’de otomotiv yan sanayi, İngiltere’de gayrimenkul geliştirme projelerine imza atan UP Capital, son dönemde ise teknoloji alanına olanmış durumda.

Türkiye’de de temiz enerji, su sistemleri, geri dönüşüm, tarım teknolojileri ve yeni malzeme bilimi gibi sektörlere yönelik yatırım ve projelere imza atan UP Capital’in küresel yatırım ve iş birliği portföyünde Miami merkezli Masterpiece Auto Holding, İstanbul merkezli CET Composite & Epoxy Technologies, Suudi Arabistan merkezli Neba Group, İngiliz Rezypay gibi 11 önemli şirket bulunuyor. UP Capital’in Körfez, ABD ve İngiltere’de yoğunlaşan yatırım coğrafyasına şimdilerde Azerbaycan da ekleniyor.

Bakü’de temaslar da bulunan şirketin, kimya sektörüyle ilgili görüşmelere başladığını söyleyen UP Capital Kurucu Ortağı David J. Price’ın verdiği bilgilere göre, şirket Azerbaycan’da yüksek değerli kimya üretim tesislerine yatırım yapmayı planlıyor. Price, “Bu hamle, UP Capital’in yenilik ve endüstriyel dönüşüm taahhüdüyle uyumlu ve Azerbaycan'ın çeşitlendirme hedefleriyle Türk teknolojik yetkinliklerinin sinerjisini yaratmayı amaçlıyor” dedi.

Teknolojik yatırımlara odaklanacak

Azerbaycan'daki kimya sektörüne yapılan yatırım, UP Capital'in bölgede bileşik bir etki yaratma vizyonunun bir parçası olacak. Azerbaycan'ın çeşitlendirme çabalarını Türk teknolojik yenilikleriyle birleştirmeyi hedeflediklerini dile getiren David J. Price, UP Capital’in sürdürülebilir, yüksek değerli endüstriyel gelişim için yeni bir paradigma oluşturmayı hedeflediklerini ifade ediyor.

Price, “Bu strateji, sadece Azerbaycan'ın ekonomik büyümesini desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda geleneksel endüstrilerin dönüşümünde yüksek teknoloji yeniliklerini kullanmanın bir modelini de sunuyor. Tüm bu stratejiler doğrultusunda UP Capital, Azerbaycan’da yatırım ekosistemine yenilik getirerek girişim sermayesi yapısı üzerinden teknolojik yatırımlar yapmayı hedefliyor” diye konuştu. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki diplomatik ve ticari ilişkiler son 3 yılda zirveye ulaşmış durumda.

Özellikle Karabağ’ın 44 günlük savaşın ardından tekrar Azerbaycan toprağına katılması ve bölgenin yeniden imarı, gelecek yıllarda iki ülkenin şirketleri adına önemli bir potansiyel sağlayacak. Fonların, girişim şirketlerinin bu bağı daha da güçlendirecek ortaklıklara, yatırımlara imza atmaya başlaması da önemli. UP Capital’in Azerbaycan’da kimya sektörüne odaklanması, iki ülke arasında altyapı, metal sanayi, ilaç, turizm ile kısıtlanmış ilişkinin de kimyasını değiştirecek.