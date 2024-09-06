Vestel rekortmen ürünlerle dünyada 2 kat büyüyecek
2.5 milyar dolarlık ihracat yaptıklarını söyleyen Vestel CEO’su Ergün Güler, “İhracatın yüzde 80’i AB ülkelerine yapılıyor. Üç ayaklı stratejimiz ve rekortmen ürünlerimizle dünyada 2, Amerika’da 5 kat büyümeye odaklandık. Hedefimiz, Afrika ülkeleri, Körfez ve Türk Cumhuriyetleri gibi hızlı büyüyen pazarlar" dedi.
Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı (IFA 2024) bu yıl 100. defa Berlin’de kapılarını ziyaretçilere açtı. 1989 yılında fuara 3x3 metre kare alan üzerinde 3 tüplü televizyon ve üç personel ile ilk defa katılan Vestel, bu yıl 3 bin metre kare alanda 300 ürünle yerini aldı. Bu yıl ses, enerji ve su tüketimi alanında rekortmen ürünleri fuara getirdiklerini belirten Vestel CEO’su Ergün Güler, “Henüz oyun bitmedi yeni ürünler yolda” dedi.
ABD’de üç yılda 5 kat büyüme hedefi
Vestel’in önümüzdeki 3 yıllık stratejisini de açıklayan CEO Güler, “3 ayaklı stratejimizle dünyada iki kat ABD’de 5 kat büyümeyi hedefliyoruz. Türkiye’de enflasyonla mücadele kapsamında yürütülen ekonomiler sebebiyle daha iddialı büyümeyi beklerken önümüzdeki iki yıl dolarda ciro bazlı yüzde 5, adette yüzde 3’ler civarında büyüme hedefliyoruz. Ancak 3.8 milyar dolarlık ciromuzun 2.5 milyar dolarını oluşturan ihracat pazarında daha agresif büyüyeceğiz” diye konuştu. Türkiye’de bu yılın temmuz ayına kadar iki haneli büyüme beklentisini gerçekleştirdiklerini ifade eden Güler, “Son aylarda enflasyonla mücadele politikaları kapsamında beklenen küçülme oldu. Demek ki politika doğru” diye konuştu.
Tekli pazardan çoklu pazara
Güler yeni strateji hakkında ise şu bilgileri verdi: Özü güçlendirip kas yapımızı ve yeni ortaklıklara imza atacağız. Özümüzü genişleterek yakın ve dost ülkelere odaklanacağız. Ayrıca tasarım ve marka ile büyümemizi destekleyeceğiz. Toshiba, Sharp, Daewoo, JVC, Telefunken ile lisans anlaşmalarımız var.
Bazı pazarlarda bu markalarla ilerleyeceğiz. Şu an ihracatımızın yüzde 80- 85’i AB ülkelerine. Malum Kovid ve Suveyş Kanalı’nda yaşanan gelişmeler paradigma değişikliğine yol açtı. Tek pazara bağlı kalmak riskli. Riski dağıtmak için olmadığımız coğrafyalara gireceğiz. ABD, Afrika ülkeleri, Körfez ve Türk Cumhuriyetleri gibi hızlı büyüyen pazarlar, bizim de hedeflediğimiz pazarlar arasında bulunuyor. Özellikle ABD’de marka satın alma opsiyonumuz da var.
Bazı pazarlarda lisans ürünlerle büyüyeceklerini dile getiren Güler, “İsveç’te 100 yıllık Cylinda markasını satın aldık. Bu markanın bölgede ciddi bilinirliği var. Cylinda ile İskandinav ülkelerine nüfus edeceğiz. O markaya üretmediği ürünleri de Vestel olarak ekleyeceğiz” ifadelerini kullandı. Güler, ayrıca bugüne kadar ihraç etmedikleri küçük ev aletleri sektöründe ihracata başlayacaklarını bildirdi.
Avurpa’da ilk mağaza Berlin
Güler aynı zamanda Avrupa’da mağazalaşma sürecine de girdiklerine dikkat çekerek, “Berlin’in Bağdat caddesinde mağaza açtık. Online mağazamız Vestel.de ile hizmete girdik. Mağazalarımız Avrupa ülkelerinde yaygınlaştırmak istiyoruz” diye konuştu. Türkiye pazarıyla ile ilgili olarak da Güler şunları kaydetti: Yıl başında yatay bütçe öngörmüştük ama ilk 6 ayda adet bazında inanılmaz büyüdük. Bizi şaşırttı. Temmuzdan sona sıkılaştırmanın etkilerini gördük. Ekonomide plan doğru gidiyor. Amaç zaten tüketimi yavaşlatmaktı. Biz de itidalli büyüme bekliyoruz.
Arabadan sonra uçakta da ekranlara girecek
Togg otomobillerindeki ekranın tasarım, yazılım ve üretimini gerçekleştirdiklerini ifade eden Ergün Güler, “Biz sadece televizyon değil ekran da üretiyoruz. Togg otomobillerindeki ekran tümüyle yerli üretimimiz. Çok yakında dünya çapında bir havayolu şirketinin uçak ekranlarını da biz vereceğiz. Yeni uçakların ekranlarında biz olacağız. Her alanda büyüterek gelişiyoruz” dedi.
Otomobil 10 dakikada şarj olacak
'Vestel ile olur' sloganıyla hafızalarda yer edinen Vestel, elektrikli şarjlar konusunda da çıtayı yükseltti. Hızlı ve yüksek şarj konusunda 60 ila 720 kw arasında şarj istasyonları üretme kabiliyetleri olduğunu söyleyen Ergün Güler, “Şimdi 1000 kw geliyor. Elektrikli otomobil 10 dakika gibi kısa bir sürede şarj olabilecek” dedi. Türkiye’de kurulumu yapılan şarj istasyonlarının kendi ürünlerinden oluştuğuna dikkat çeken Güler, 3 yıl içerinde bu pazarda milyar dolarlık şirket olup halka açılmayı planladıklarını söyledi.
Zeytin çekirdeğinden TV ve klima
Vestel furada sergilediği ilginç ürünlerle de ilgi odağı oldu. Şirket, fuara bu yıl su ve enerji enerji tasarrufunda dünya rekortmeni A sınıfı çamaşır makinesi ile hammaddesinde zeytin çekirdeği bulunan ürünlerini ilk defa sahneye çıkardı. Vestel CEO’su Ergün Güler hissedarı oldukları startup firması Biolive ile geliştirdikleri ürün hakkında şunları söyledi: “Zeytin çekirdeğinden elde ettiğimiz hammadde ile beyaz eşyadaki plastiğin yüzde 35’i klimada yüzde 93’ünü TV’de ise yüzde 99’unu ikame edebiliyoruz. Bu teknolojiyi dünya ile de paylaşmak istiyoruz’’ diye konuştu. Güler, su ve enerji tasarrufunda dünya rekortmeni çamaşır makinesinde dünyada iddialı olduklarını kaydetti.