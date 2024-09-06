Vestel rekortmen ürünlerle dünyada 2 kat büyüyecek

2.5 milyar dolarlık ihracat yaptıklarını söyleyen Vestel CEO’su Ergün Güler, “İhracatın yüzde 80’i AB ülkelerine yapılıyor. Üç ayaklı stratejimiz ve rekortmen ürünlerimizle dünyada 2, Amerika’da 5 kat büyümeye odaklandık. Hedefimiz, Afrika ülkeleri, Körfez ve Türk Cumhuriyetleri gibi hızlı büyüyen pazarlar" dedi.

Uluslararası Tüketici Elekt­roniği Fuarı (IFA 2024) bu yıl 100. defa Berlin’de kapı­larını ziyaretçilere açtı. 1989 yılın­da fuara 3x3 metre kare alan üzerin­de 3 tüplü televizyon ve üç personel ile ilk defa katılan Vestel, bu yıl 3 bin metre kare alanda 300 ürünle yeri­ni aldı. Bu yıl ses, enerji ve su tüke­timi alanında rekortmen ürünleri fuara getirdiklerini belirten Vestel CEO’su Ergün Güler, “Henüz oyun bitmedi yeni ürünler yolda” dedi.

ABD’de üç yılda 5 kat büyüme hedefi

Vestel’in önümüzdeki 3 yıllık stratejisini de açıklayan CEO Gü­ler, “3 ayaklı stratejimizle dünyada iki kat ABD’de 5 kat büyümeyi he­defliyoruz. Türkiye’de enflasyonla mücadele kapsamında yürütülen ekonomiler sebebiyle daha iddia­lı büyümeyi beklerken önümüzde­ki iki yıl dolarda ciro bazlı yüzde 5, adette yüzde 3’ler civarında büyüme hedefliyoruz. Ancak 3.8 milyar do­larlık ciromuzun 2.5 milyar doları­nı oluşturan ihracat pazarında daha agresif büyüyeceğiz” diye konuştu. Türkiye’de bu yılın temmuz ayına kadar iki haneli büyüme beklentisi­ni gerçekleştirdiklerini ifade eden Güler, “Son aylarda enflasyonla mü­cadele politikaları kapsamında bek­lenen küçülme oldu. Demek ki poli­tika doğru” diye konuştu.

Tekli pazardan çoklu pazara

Güler yeni strateji hakkında ise şu bilgileri verdi: Özü güçlendirip kas yapımızı ve yeni ortaklıklara imza atacağız. Özümüzü genişleterek ya­kın ve dost ülkelere odaklanacağız. Ayrıca tasarım ve marka ile büyü­memizi destekleyeceğiz. Toshiba, Sharp, Daewoo, JVC, Telefunken ile lisans anlaşmalarımız var.

Bazı pa­zarlarda bu markalarla ilerleyece­ğiz. Şu an ihracatımızın yüzde 80- 85’i AB ülkelerine. Malum Kovid ve Suveyş Kanalı’nda yaşanan geliş­meler paradigma değişikliğine yol açtı. Tek pazara bağlı kalmak risk­li. Riski dağıtmak için olmadığımız coğrafyalara gireceğiz. ABD, Afri­ka ülkeleri, Körfez ve Türk Cumhu­riyetleri gibi hızlı büyüyen pazar­lar, bizim de hedeflediğimiz pazar­lar arasında bulunuyor. Özellikle ABD’de marka satın alma opsiyonu­muz da var.

Bazı pazarlarda lisans ürünlerle büyüyeceklerini dile getiren Güler, “İsveç’te 100 yıllık Cylinda marka­sını satın aldık. Bu markanın böl­gede ciddi bilinirliği var. Cylinda ile İskandinav ülkelerine nüfus edece­ğiz. O markaya üretmediği ürünleri de Vestel olarak ekleyeceğiz” ifade­lerini kullandı. Güler, ayrıca bugü­ne kadar ihraç etmedikleri küçük ev aletleri sektöründe ihracata başla­yacaklarını bildirdi.

Avurpa’da ilk mağaza Berlin

Güler aynı zamanda Avrupa’da mağazalaşma sürecine de girdikle­rine dikkat çekerek, “Berlin’in Bağ­dat caddesinde mağaza açtık. Onli­ne mağazamız Vestel.de ile hizmete girdik. Mağazalarımız Avrupa ülke­lerinde yaygınlaştırmak istiyoruz” diye konuştu. Türkiye pazarıyla ile ilgili olarak da Güler şunları kay­detti: Yıl başında yatay bütçe öngör­müştük ama ilk 6 ayda adet bazın­da inanılmaz büyüdük. Bizi şaşırttı. Temmuzdan sona sıkılaştırmanın etkilerini gördük. Ekonomide plan doğru gidiyor. Amaç zaten tüketimi yavaşlatmaktı. Biz de itidalli büyü­me bekliyoruz.

Arabadan sonra uçakta da ekranlara girecek

Togg otomobillerindeki ekranın tasarım, yazılım ve üretimini ger­çekleştirdiklerini ifade eden Ergün Güler, “Biz sadece televizyon değil ekran da üretiyoruz. Togg otomobil­lerindeki ekran tümüyle yerli üreti­mimiz. Çok yakında dünya çapında bir havayolu şirketinin uçak ekran­larını da biz vereceğiz. Yeni uçakla­rın ekranlarında biz olacağız. Her alanda büyüterek gelişiyoruz” dedi.

Otomobil 10 dakikada şarj olacak

'Vestel ile olur' sloganıyla hafızalarda yer edinen Vestel, elektrikli şarjlar konusunda da çıtayı yükseltti. Hızlı ve yüksek şarj konusunda 60 ila 720 kw arasında şarj istasyonları üretme kabiliyetleri olduğunu söyleyen Ergün Güler, “Şimdi 1000 kw geliyor. Elektrikli otomobil 10 dakika gibi kısa bir sürede şarj olabilecek” dedi. Türkiye’de kurulumu yapılan şarj istasyonlarının kendi ürünlerinden oluştuğuna dikkat çeken Güler, 3 yıl içerinde bu pazarda milyar dolarlık şirket olup halka açılmayı planladıklarını söyledi.

Zeytin çekirdeğinden TV ve klima

Vestel furada sergilediği ilginç ürünlerle de ilgi odağı oldu. Şirket, fuara bu yıl su ve enerji enerji tasarrufunda dünya rekortmeni A sınıfı çamaşır makinesi ile hammaddesinde zeytin çekirdeği bulunan ürünlerini ilk defa sahneye çıkardı. Vestel CEO’su Ergün Güler hissedarı oldukları startup firması Biolive ile geliştirdikleri ürün hakkında şunları söyledi: “Zeytin çekirdeğinden elde ettiğimiz hammadde ile beyaz eşyadaki plastiğin yüzde 35’i klimada yüzde 93’ünü TV’de ise yüzde 99’unu ikame edebiliyoruz. Bu teknolojiyi dünya ile de paylaşmak istiyoruz’’ diye konuştu. Güler, su ve enerji tasarrufunda dünya rekortmeni çamaşır makinesinde dünyada iddialı olduklarını kaydetti.