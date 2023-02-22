Vurulan Kharkiv’den yıkılan Antep’e destek

Rus işgaliye harap olan Ukrayna, dostu Türkiye’yi depremde unutmadı. 2 uçak, 4 araç ve 87 arama-kurtarma personelini deprem bölgesine gönderen Ukrayna’da şimdi de iş insanları Türkiye’ye yardım kampanyası başlattı. Savaşın en fazla vurduğu kentlerden olan Kharkiv, kardeş şehri Gaziantep’e yardım TIR’ı gönderdi.

Rus işgaliyle tarihinin en zor zamanlarını yaşayan Ukrayna’da birçok kent yerle bir olmuş durumda. 10 milyondan fazla Ukraynalının doğduğu toprakları terk ettiği şehirlerden bazıları hala savaşın şiddetini yaşıyor. Binlerce insanın kaybolduğu, on binlerce insanın hayatını kaybettiği, binlerce çocuğun Kremlin rejimi askerleri tarafından kaçırılıp Rusya’ya götürüldüğü Ukrayna, Türkiye’nin gösterdiği yardımı ve dostluğu depremde unutmadı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin yarattığı felakete ilk günden bu yana ilk yardım çağrısına cevap veren Ukrayna, 2 uçak, 17 araç ve 87 personeliyle bölgeye gelerek arama-kurtarma çalışmalarına katıldı, birçok insanımızın hayatını kurtardı.

Depremin daha ilk günlerinde Kiev’deki Türk Büyükelçiliğini ziyaret eden ve başsağlığı mesajını Büyükelçi Yağmur Ahmet Güldere’ye ileten Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodomir Zelenkiy ve eşi Olena Zelenska, taziye defterine, “Türkiye’deki yıkıcı depremde hayatını kaybedenlerin hatıralarını minnetle anıyoruz. Bir anda çok sayıda can alan korkunç trajedi, yüreğimizde derin bir acıya neden oldu. Türk halkının acısını paylaşıyoruz ve bu zor zamanda destek veriyoruz” mesajıyla Türkiye’nin acısını paylaştı.

Ukrayna’nın TOBB’u düzenliyor

Dün hem Ukrayna’daki son durumu hem de Türk iş dünyasının yaptıklarını konuşmak için Türkiye-Ukrayna İş Adamları Derneği Başkanı Burak Pehlivan’ı aradım. Konu depremle başladı, depremle sona erdi. Pehlivan, Ukrayna’da deprem bölgesi ve depremzedelere yönelik yeni bir yardım organizasyonunun düzenlendiğini dile getirdi. Pehlivan’ın verdiği bilgilere göre, 2 farklı kampanyanın ilki Ukrayna’nın TOBB’u sayılan Ukrayna Sanayi ve Ticaret Odası (UCCI) tarafından düzenlenmeye başladı. UCCI Başkanı Gennadiy Chizhikov’un başlattığı kampanyaya Ukraynalı işadamları da katılılıyor. Burak Pehlivan, “Tam kapsamlı savaşın yol açtığı korkunç insani kayıplar, müthiş yıkım ve bunlara bağlı Ukrayna’nın kendi ihtiyaçları düşünüldüğünde bu kampanyanın varlığı daha da anlam kazanıyor” diyor.

Rus işgalinden en fazla yara alan şehir

Pehlivan’ın bilgi verdiği diğer kampanya ise iki ülke arasındaki güçlü bağın bir göstergesi. 2011 yılında Ukrayna’nın sanayi kenti Kharkiv ile Türkiye’nin üretim üslerinden Gaziantep arasında “Kardeşlik” bağı kurulmuştu. Birbirine çok benzeyen, bu iki şehirden Kharkiv, Rus işgalinden en fazla yara alan kent olarak öne çıktı. Binaların Rus saldırısından yok olduğu, altyapının, okulların yerle bir edildiği Kharkiv’e ilk yardımı yapanlardan biri geçen yıl Gaziantep olmuştu. Hijyen ve sağlık setinin yanı sıra 23 tonluk kuru gıda yardımını Kharkiv’e gönderen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin bu desteği unutulmadı. Kharkiv Belediyesi ve yerel yönetim kardeşi Antep’e yardım TIR’ı hazırladı

TUİD’in de içinde bulunduğu bu organizasyonda 20 tondan fazla malzemenin olduğu yardım TIR’ında sağlık, gıda ve ısınma-barınma araçları gönderdi. Pehlivan, “Ukrayna’daki iş dünyası ve vatandaşlarımız da bir araya geldik. Hem AFAD hem de AHBAP kanalıyla bir yardım süreci başlattık" dedi.