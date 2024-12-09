WORLDEF ağı Körfez’e indi sırada Frakfurt ve Singapur var

Global e-ticaret fuarları platformu WORLDEF, Dubai'de 2 gün süren görkemli bir etkinliğe imza attı. 82 ülkeden 10 bin kişinin katıldığı WORLDEF DUBAI, Körfez'in en büyük e-ticaret fuarı olarak kayıtlara geçti. WORLDEF CEO'su Ömer Nart, etkinliğin beklentinin çok üzerinde bir ilgiyle karşılandığını belirterek, “2026'da Singapur ile Asya'yı, Frankfurt üzerinden de Avrupa'yı hedefliyoruz” dedi.

Dubai Entegre Ekonomik Bölgeler Kurumu (DIEZ) ve Wasl Properties'in or­tak girişimi olan ve Körfez bölge­sinde dijital ticarete odaklanan ilk ve tek serbest bölge Dubai Com­merCity'in (DCC) ana stratejik or­taklığı ile düzenlenen WORLDEF DUBAI, global e-ticaret ekosiste­mini buluşturdu. WORLDEF DU­BAI kapsamında DCC yerleşkesin­de 35'i Türkiye'den 120'den fazla stant açıldı.

Fuar kapsamında "Fu­ture Commerce", "Case Study" ve "Masterclass" sahnelerinde çeşit­li oturumlar, keynote sunumlar ve paneller gerçekleştirildi. Bu sah­nelerde e-ticaretin geleceği, yapay zeka, dijital ekonomi trendleri ve Körfez bölgesinde e-ticaret fırsat­ları gibi çok sayıda konu ele alın­dı. WORLDEF CEO'su Ömer Nart, fuarda sektör liderleri, girişimci­ler, teknoloji sağlayıcılar ve yatı­rımcılar için yeni fırsatlar yarat­mayı hedeflediklerini kaydetti.

Yapay zeka ve dijital trendler

WORLDEF DUBAI kapsamın­da DCC yerleşkesinde 35'i Türki­ye'den 120'den fazla stant açıldı. Fuar kapsamında "Future Com­merce", "Case Study" ve "Masterc­lass" sahnelerinde çeşitli oturum­lar, keynote sunumlar ve paneller gerçekleştirildi. Bu sahnelerde e-ti­caretin geleceği, yapay zeka, dijital ekonomi trendleri ve Körfez böl­gesinde e-ticaret fırsatları gibi çok sayıda konu ele alındı.

WORLDEF CEO'su Ömer Nart, fuarda sektör liderleri, girişimciler, teknoloji sağ­layıcılar ve yatırımcılar için yeni fırsatlar yaratmayı hedefledikleri­ni kaydetti. Ömer Nart, Dubai'nin sadece BAE için değil, aynı zaman­da Afrika, Güney Asya ve çevredeki diğer ülkeler için de bir ticaret kapı­sı niteliğinde olduğunu belirtti.

Ülkelere açılan bir kapı

Dubai'nin e-ticaret açısından sı­nırları aşan bir öneme sahip oldu­ğunun altını çizen Nart, "Dubai, bu bölgede hem tüm Afrika'ya hem de çevredeki diğer ülkelere açılan bir kapı konumunda.

Dubai'yi sadece 9-10 milyonluk nüfusuyla değer­lendirirseniz, durumu eksik ana­liz etmiş olursunuz. Önemli olan, burayı bir kapı olarak konumlan­dırıp buradan tüm bölgeye açılabil­mektir" dedi. Nart, Dubai ile olan işbirliğinin stratejik bir perspek­tifle değerlendirildiğini işaret ede­rek, "Buradaki ana stratejik part­nerimiz Dubai Commercity. Dubai Commercity, 2019'da 1 milyar do­larlık bir sermayeyle kurulan tica­ret odaklı bir serbest bölgedir.

İki yıl boyunca etkinliklerimize katı­lan temsilcilerimiz organizasyon­larımızdan oldukça etkilendiler ve sonrasında 'Bu etkinlikleri neden Dubai'de yapmıyoruz?' önerisiyle Dubai maceramız başlamış oldu" değerlendirmesinde bulundu. Du­bai'nin sadece BAE'nin değil, tüm bölgeye hitap edebildiğini vurgu­layan Nart, sadece Suudi Arabis­tan'ın e-ticaret pazar hacminin 32 milyar dolar olduğunu söyleyerek, Kuzey Afrika, Güney Afrika, Hin­distan ve Pakistan gibi ülkelerden Dubai'ye büyük bir e-ticaret potan­siyeli aktığını kaydetti.

Türkiye’den 35 firma katıldı

Ömer Nart, ülkedeki altyapı, regülasyonlar ve gümrük işlemlerinin tamamen ticaretin kolaylaşması için düzenlenmiş durumda olduğunu aktardı. Türkiye'den yaklaşık 35 markanın etkinliğe katıldığını anımsatan Nart, 'Bu markalar Türkiye pavilyonunda yer aldı ve bölgeye hitap eden bir operasyon merkezi olarak Dubai'nin önemini keşfettiler. Burada kalıcı bir varlık oluşturmak için ekip, ofis ve depo gibi yerel altyapılar kurarak çalışmak gerekiyor" dedi. Bu yılki etkinliğin beklentilerin çok üzerinde bir ilgiyle karşılandığını dile getiren Nart, "125 standımız ve yaklaşık 10 bin ziyaretçimiz vardı.

Beklentimiz 5 bin ziyaretçi iken bu sayı 10 bine ulaştı. Bu, salgın sonrası e-ticaretin bu bölgede büyük bir ivme kazandığını gösteriyor. 25 ülkeden stant ve 82 ülkeden ziyaretçi katılımı sağlandı" diye konuştu. WORLDEF Dubai'nin Asya'ya açılma planları konusunda bilgi paylaşan Ömer Nart, '2026 itibarıyla Asya'ya açılmayı planlıyoruz. Singapur ile görüşmelerimiz devam ediyor. Aynı zamanda Frankfurt üzerinden Avrupa'yı hedefliyoruz. Bu iki lokasyondan biri, üçüncü etkinlik merkezimiz olacak" ifadesini kullandı.

WORLDEF büyük bir fırsat sunuyor

Dubai CommerCity Kıdemli Ticari Başkan Yardımcısı Mitch Bitter­man İse Dubai Commercity'nin sadece BAE'de değil, dünya çapın­da dijital ticaretin merkezi olmayı hedeflediğini kaydederek, WOR­LDEF'in bu alandaki başarılarını sergilemek için büyük bir fırsat olduğunu ifade etti. WORLDEF DU­BAI'nin kapanışında "Future Com­merce" sahnesinde görkemli bir tören düzenlendi. WORLDEF Yö­netim Kurulu Üyesi Orxan Isayev, fuarın ana iş ortağı Dubai Com­merCity başta olmak üzere tüm iş ortaklarına, partnerlere, katılımcı­lara ve ziyaretçilere teşekkür etti.

Büyükelçi Tuncer: İki ülke ilişkilerinin yansıması

WORLDEF DUBAI'ye Türkiye Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer de katıldı. Tunçer, Dubai'de e-ticaret gelişimine dikkat çekerek, Dubai'de düzenlenen WORLDEF etkinliğinin iki ülke ekonomilerinin birbirini tamamlamasının yansıması olduğunu vurguladı.