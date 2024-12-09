WORLDEF ağı Körfez’e indi sırada Frakfurt ve Singapur var
Global e-ticaret fuarları platformu WORLDEF, Dubai'de 2 gün süren görkemli bir etkinliğe imza attı. 82 ülkeden 10 bin kişinin katıldığı WORLDEF DUBAI, Körfez'in en büyük e-ticaret fuarı olarak kayıtlara geçti. WORLDEF CEO'su Ömer Nart, etkinliğin beklentinin çok üzerinde bir ilgiyle karşılandığını belirterek, “2026'da Singapur ile Asya'yı, Frankfurt üzerinden de Avrupa'yı hedefliyoruz” dedi.
Dubai Entegre Ekonomik Bölgeler Kurumu (DIEZ) ve Wasl Properties'in ortak girişimi olan ve Körfez bölgesinde dijital ticarete odaklanan ilk ve tek serbest bölge Dubai CommerCity'in (DCC) ana stratejik ortaklığı ile düzenlenen WORLDEF DUBAI, global e-ticaret ekosistemini buluşturdu. WORLDEF DUBAI kapsamında DCC yerleşkesinde 35'i Türkiye'den 120'den fazla stant açıldı.
Fuar kapsamında "Future Commerce", "Case Study" ve "Masterclass" sahnelerinde çeşitli oturumlar, keynote sunumlar ve paneller gerçekleştirildi. Bu sahnelerde e-ticaretin geleceği, yapay zeka, dijital ekonomi trendleri ve Körfez bölgesinde e-ticaret fırsatları gibi çok sayıda konu ele alındı. WORLDEF CEO'su Ömer Nart, fuarda sektör liderleri, girişimciler, teknoloji sağlayıcılar ve yatırımcılar için yeni fırsatlar yaratmayı hedeflediklerini kaydetti.
Yapay zeka ve dijital trendler
WORLDEF DUBAI kapsamında DCC yerleşkesinde 35'i Türkiye'den 120'den fazla stant açıldı. Fuar kapsamında "Future Commerce", "Case Study" ve "Masterclass" sahnelerinde çeşitli oturumlar, keynote sunumlar ve paneller gerçekleştirildi. Bu sahnelerde e-ticaretin geleceği, yapay zeka, dijital ekonomi trendleri ve Körfez bölgesinde e-ticaret fırsatları gibi çok sayıda konu ele alındı.
WORLDEF CEO'su Ömer Nart, fuarda sektör liderleri, girişimciler, teknoloji sağlayıcılar ve yatırımcılar için yeni fırsatlar yaratmayı hedeflediklerini kaydetti. Ömer Nart, Dubai'nin sadece BAE için değil, aynı zamanda Afrika, Güney Asya ve çevredeki diğer ülkeler için de bir ticaret kapısı niteliğinde olduğunu belirtti.
Ülkelere açılan bir kapı
Dubai'nin e-ticaret açısından sınırları aşan bir öneme sahip olduğunun altını çizen Nart, "Dubai, bu bölgede hem tüm Afrika'ya hem de çevredeki diğer ülkelere açılan bir kapı konumunda.
Dubai'yi sadece 9-10 milyonluk nüfusuyla değerlendirirseniz, durumu eksik analiz etmiş olursunuz. Önemli olan, burayı bir kapı olarak konumlandırıp buradan tüm bölgeye açılabilmektir" dedi. Nart, Dubai ile olan işbirliğinin stratejik bir perspektifle değerlendirildiğini işaret ederek, "Buradaki ana stratejik partnerimiz Dubai Commercity. Dubai Commercity, 2019'da 1 milyar dolarlık bir sermayeyle kurulan ticaret odaklı bir serbest bölgedir.
İki yıl boyunca etkinliklerimize katılan temsilcilerimiz organizasyonlarımızdan oldukça etkilendiler ve sonrasında 'Bu etkinlikleri neden Dubai'de yapmıyoruz?' önerisiyle Dubai maceramız başlamış oldu" değerlendirmesinde bulundu. Dubai'nin sadece BAE'nin değil, tüm bölgeye hitap edebildiğini vurgulayan Nart, sadece Suudi Arabistan'ın e-ticaret pazar hacminin 32 milyar dolar olduğunu söyleyerek, Kuzey Afrika, Güney Afrika, Hindistan ve Pakistan gibi ülkelerden Dubai'ye büyük bir e-ticaret potansiyeli aktığını kaydetti.
Türkiye’den 35 firma katıldı
Ömer Nart, ülkedeki altyapı, regülasyonlar ve gümrük işlemlerinin tamamen ticaretin kolaylaşması için düzenlenmiş durumda olduğunu aktardı. Türkiye'den yaklaşık 35 markanın etkinliğe katıldığını anımsatan Nart, 'Bu markalar Türkiye pavilyonunda yer aldı ve bölgeye hitap eden bir operasyon merkezi olarak Dubai'nin önemini keşfettiler. Burada kalıcı bir varlık oluşturmak için ekip, ofis ve depo gibi yerel altyapılar kurarak çalışmak gerekiyor" dedi. Bu yılki etkinliğin beklentilerin çok üzerinde bir ilgiyle karşılandığını dile getiren Nart, "125 standımız ve yaklaşık 10 bin ziyaretçimiz vardı.
Beklentimiz 5 bin ziyaretçi iken bu sayı 10 bine ulaştı. Bu, salgın sonrası e-ticaretin bu bölgede büyük bir ivme kazandığını gösteriyor. 25 ülkeden stant ve 82 ülkeden ziyaretçi katılımı sağlandı" diye konuştu. WORLDEF Dubai'nin Asya'ya açılma planları konusunda bilgi paylaşan Ömer Nart, '2026 itibarıyla Asya'ya açılmayı planlıyoruz. Singapur ile görüşmelerimiz devam ediyor. Aynı zamanda Frankfurt üzerinden Avrupa'yı hedefliyoruz. Bu iki lokasyondan biri, üçüncü etkinlik merkezimiz olacak" ifadesini kullandı.
WORLDEF büyük bir fırsat sunuyor
Dubai CommerCity Kıdemli Ticari Başkan Yardımcısı Mitch Bitterman İse Dubai Commercity'nin sadece BAE'de değil, dünya çapında dijital ticaretin merkezi olmayı hedeflediğini kaydederek, WORLDEF'in bu alandaki başarılarını sergilemek için büyük bir fırsat olduğunu ifade etti. WORLDEF DUBAI'nin kapanışında "Future Commerce" sahnesinde görkemli bir tören düzenlendi. WORLDEF Yönetim Kurulu Üyesi Orxan Isayev, fuarın ana iş ortağı Dubai CommerCity başta olmak üzere tüm iş ortaklarına, partnerlere, katılımcılara ve ziyaretçilere teşekkür etti.
Büyükelçi Tuncer: İki ülke ilişkilerinin yansıması
WORLDEF DUBAI'ye Türkiye Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer de katıldı. Tunçer, Dubai'de e-ticaret gelişimine dikkat çekerek, Dubai'de düzenlenen WORLDEF etkinliğinin iki ülke ekonomilerinin birbirini tamamlamasının yansıması olduğunu vurguladı.