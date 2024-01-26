Yapay zekâ (3. Bölüm): Ekonomik ve askeri dengeleri değiştirebilecek güç!

Dünya ülkelerinin yeni güç savaşları YZ’ya kaymış durumda. Ekonomik gelişimle yakından ilişkili, ulusal güvenlik için önemli bir bileşen olarak görülmekte. Global rekabetçilikte güçlenmek için de sanayi, üniversite ve kamu ortaklığını teşvik edip, araştırma, tanıtım ve eğitime milyar $ları aşan yatırımlar yapıyorlar.

ÇİN, ABD’yi solluyor mu? Hangi ülke YZ’ya ne kadar yatırım yapıyor? ABD: Dünya lideri. Google, IBM, Microsoft, Amazon önemli yatırımlar yapmakta. Stanford, MIT öncü durumda. Çin'in gerisinde kalıyor gibi görünse de önemli adımlar atılıyor.

Microsoft, OpenAI'ye 10 milyar $, Amazon Anthropic'e 4 milyar $ yatırım yaptı. Bu da ABD'nin YZ alanındaki büyüme potansiyelini ve bu teknolojinin iş dünyası, hukuk, finans ve diğer alanlarda nasıl bir etki yaratabileceğini gösteriyor. ÇİN: ABD'yi takip eden ikinci büyük güç. 2030’a kadar dünya lideri olmayı hedefliyor.

Alibaba, Baidu, Tencent büyük yatırımlar yapıyor. Akademik araştırmalarda en fazla atıf alan araştırma sayısı ile ABD'yi geride bırakma eğiliminde. Verimlilik, eğitim, sağlık, güvenlik de kullanımı artırmayı hedefliyor. Kanser belirtilerini erken teşhis için yoğun çalışmalar yürütüyor. Ar-Ge merkezleri kurmaya teşvik ediyor, milyar $ yatırımlarla YZ teknoloji parkları inşa ediyor.

2024 yılı itibarıyla YZ piyasasının 17.22 milyar $’a ulaşması bekleniyor. İngiltere: Güçlü Ar-Ge altyapısına sahip. Cambridge, Oxford öncü durumda. Startup ekosistemi ve hükümet destekleri ile dikkat çekiyor. EY şirketi 1,4 milyar $’lık yatırım yaptı. Microsoft 3,2 milyar $ yatırım yapmayı planlıyor.

YZ şirketlerine yakın geçmişte yaklaşık 10 milyar sterlinlik yatırımlar yapıldı. Almanya: Endüstriyel otomasyon ve otomotiv sektörlerinde büyük yatırımlar yapıyor. Güçlü mühendislik geleneği ve teknik üniversitelere sahip. 2025‘e kadar 3 milyar avrodan fazla kaynak ayırmayı, 100 adet profesörlük kadrosu oluşturmayı hedefliyor. Kanada: Montreal, Toronto, Edmonton gibi YZ araştırma merkezleri var.

Ulusal YZ stratejisini yayımlayan ilk ülkeler arasında ve 125 milyon $lık bir bütçe ayırmış durumda. Fransa: Paris, YZ araştırmaları için önemli bir merkez haline gelmiş durumda. Google, Facebook YZ araştırma merkezleri kurdu ve birçok YZ girişimi Fransa'yı fırlatma rampası olarak seçmiş durumda. Japonya: Robotik ve otomasyon alanlarında öncü. Hükümet, 2025'e kadar büyük yatırımlar yapmayı, çalışmalarını sanayiye aktarmayı planlıyor.

Güney Kore: Robotik ve YZ entegrasyonunda önemli adımlar atıyor. Samsung, LG, SK Telecom, Hyundai önemli yatırımlar yapıyor. Hükümet milyarlarca $ yatırım planlıyor. 133 milyar $ değerinde YZ, 5G ve blockchain gibi teknolojiler için yeni teşvik paketi ile 2 milyon istihdam yaratması bekleniyor. Hindistan: Hükümet ve özel sektör önemli adımlar atıyor.

Son birkaç yılda YZ startup pazarı, 3 milyar $’lık fonlar toplayarak önemli yatırımlar çekmiş durumda. Suudi Arabistan: 2030 yılına kadar küresel bir lider olma planıyla Ulusal Veri ve YZ Kurumunu kurdu. 20 Milyar $ yabancı ve yerel yatırım çekmeyi amaçlıyor. Ulusal veri bankası kuruldu. Kamu kurumlarını bulut ortamına taşıyarak devlet harcamalarında 10 milyar $’dan fazla tasarruf ve ek gelir hedefliyor. K-12 eğitim programlarına YZ, veri bilimi, veri güvenliği dijital becerilerini dahil ediyor.