Yapay zekâ araçlarının patronlara, çalışanlara ne yararı var? Görelim…

Ertan BARUT
Ertan BARUT YAZILIM MASASI ertan.barut@dunya.com

Yapay zekâ (YZ) ile dönüşüm aşamasındayız. İş süreçlerini optimize edip, çalışanların potansiyelini artırma ve rekabet avantajı sağla­mak için vazgeçilmez bir iş ortağımız oldu YZ. Bu yazımda özellikle kişisel kullanımlarla haya­tımıza giren küresel YZ araçlarını ve yararlarını ele almaya çalıştım.

Neden önemli?

* Verimlilik: Tekrarlayan görevleri otomatik­leştirerek zaman tasarrufu sağlama (ör. %90 idari işlerde zaman tasarrufu).

* Bilinçli kararlar: Gerçek zamanlı veri analizi ve iç görülerle stratejik karar alma süreçlerini güç­lendirme.

* Yenilikçilik: Yeni fikirler üretme, problem çözme süreçlerinde farklı bakış açıları sunma.

* Rekabet: Sektörel gelişimleri takip edip, müşteri odaklı çözümler sunarak rekabet avantajı sağlama (%41.29 daha yüksek gelir).

* Kişisel gelişim: Çalışanların yeni beceriler edinmesi, bilgi birikimini artırması.

Kişisel gelişime katkıları

* Zaman yönetimi: Görev planlama, organi­zasyon önerileriyle üretkenliği artırma.

* Yaratıcılığı teşvik: Esprili, yaratıcı yanıtlar­la farklı bakış açıları kazandırma.

* Sürekli öğrenme: Gerçek zamanlı veri erişi­miyle sektörel trendler ve yenilikler hakkında bil­gi sunma.

* Yeni beceriler öğrenme: Kod yazımı, veri analizi, içerik üretimi veya dil öğrenimi gibi alan­larda rehberlik.

Faaliyetlere göre yararları

* Satış: Müşteri davranışları analizi, segmen­tasyon, satış tanıtım metin taslakları (%50 talep artışı).

* Pazarlama, marka: Hedef kitle analizi, kam­panya fikirleri, pazar trendleri takibi.

* İş Geliştirme, strateji: Yeni fırsatlar belirle­me, rakip analizi, stratejik ortaklıklar.

* Dijital pazarlama: Sosyal medya içerik, e-posta kampanya, reklam metinleri.

* Sosyal medya: Trend odaklı postlar, yorum analizi, etkileşim stratejileri.

* Müşteri desteği: Chatbot oluşturma, talep sı­nıflandırma, hızlı yanıtlar (%85 müşteri etkileşimi).

* Eğitim: Materyaller, rehber içerik, öğrenme yol haritası.

* Yazılım: Kod yazımı, hata ayıklama, API en­tegrasyon (%126 proje artışı).

* İdari işler: Görev planlama, toplantı notu özetleme, süreç otomasyonu.

* Mali işler, finans, bütçe: Finansal veri anali­zi, bütçe planlama, nakit akışı tahmini.

* Muhasebe, finansal raporlama: Vergi hesap­lama otomasyonu, kayıt analizi, hata azaltma.

Küresel araçlar, pazar payları ve öne çıkan bazı özellikleri

* ChatGPT (OpenAI) : %55, multimodal, web araması, kişiselleştirilmiş GPT’ler. l Grok (xAI) : %5-10, X platformuyla gerçek za­manlı veri, kod yazımı. l Google Gemini : %4.75, multimodal, workspace entegrasyonu, l Microsoft Copilot : %10-15, MS 365 entegras­yonu, metin/görsel üretimi. l Grammarly : %5-10, yazım, stil, ton düzeltme. l Perplexity : %2-3, gerçek zamanlı web araması. l Claude (Anthropic) : %1-2, etik odaklı metin/ görsel işleme. l Jasper : %1-2, pazarlama odaklı içerik üretimi, trend analizi. l Canva AI : %14.92, AI destekli görsel tasarım. l DeepSeek : %1-2, MoE mimarisi, kod yazımı, bilimsel analiz.

GYZ ve ÜYZ

* Genel yapay zekâ (GYZ-AGI): İnsan se­viyesinde genel zekâya sahip sistemleri ifa­de eder. Belirli görevlerle sınırlı olmayan, ge­niş kapsamlı problem çözme yeteneği sunuyor. Henüz tam anlamıyla gerçekleşmemiş olsa da, xAI’nin Grok 4, OpenAI’nin GPT-5 gibi model­leri, karmaşık görevlerde insan benzeri yete­neklere yaklaşıyor. 2030’a kadar iş süreçleri­ni tamamen yeniden şekillendireceği, otomas­yonu %50 artıracağı ve karar alma süreçlerini devrimleştireceği öngörülmekte.

* Üretken yapay zekâ (ÜYZ-Generative AI): Metin, görsel, ses ve video gibi içerikler üreterek yaratıcılığı dönüştürüyor. Ör; ChatGPT metin üre­timi, Canva AI görsel tasarımları ve veri odaklı ra­porlama araçları. 2025’te 110 milyar dolar, 2030’da 1 trilyon dolara ulaşması bekleniyor.

Gelecekte, GYZ ve ÜYZ, kişiselleştirilmiş müş­teri deneyimleri, tam otonom iş süreçleri, yaratıcı içerik üretiminde sınırların kalkması gibi iş dünya­sını çok daha farklı bir evreye taşıyabilir.

Yerli YZ

YZ, ÜYZ ve GYZ alanında, veri analitiği, ma­kine öğrenimi, doğal dil işleme, savunma, oto­nom simülasyon, tehdit algılama, sağlık gibi bir­çok alanda üretimlerimiz var. Geçiş süreçlerin­de yerli yazılım firmalarımızla görüşülmesini özellikle tavsiye ediyorum.

