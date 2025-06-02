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Yapay zekâ ile iş dünyasını dönüştürüyoruz. Ama nasıl?

Ertan BARUT
Ertan BARUT YAZILIM MASASI ertan.barut@dunya.com

Türkiye’de ya­pay zekâ kul­lanan işletmelerin oranı 2024’te %4,4; bu açıkla Avru­pa’da sondan ikinci sıradayız. Ekono­mik güven endek­si 96,7 ile “kırıl­gan” eşiğin hemen altında dalgalanı­yor.

OECD’nin 2024 KOBİ fi­nansmanı raporu, bankaların teminat koşullarını sıkılaş­tırdığını ve yeni kredi başvu­rularında gerileme yaşandı­ğını ortaya koyuyor. McKin­sey’in anketine göre dünyada şirketlerin %78’i en az bir iş fonksiyonunda yapay zekâyı kullanmaya başlamış. IDC ise YZ harcamalarının 2025’te 337 milyar dolara çıkabilece­ğini öngörüyor.

Global pazarlarda iyi bir oyuncu, iyi bir marka ol­mak için iş dünyamızın bu uçurumu hızla kapatması gerekiyor.

Marka tanınabilirliği: Yurtdışında adınızı bilen az; global tüketici, arama mo­torunda size denk gelmeden rakibe gidebilir. YZ destekli sosyal dinleme ve doğal dil iş­leme araçları milyonlarca ile­tiyi tarayarak markanızın en çok konuşulan temalarını ve duygularını çıkartabilir. Bu içgörüyle mikro-hedeflenmiş reklam metinlerini üç dilde saniyeler içinde üretebilir; pazara her gün taze ve yerel bir tonla seslenebilirsiniz.

Küresel pazara erişim engelleri: Yeni ülkeye girer­ken doğru fiyat, lojistik ya da ortak bulmak karmaşık bir bilmeceye dönebilir. Teda­rik zinciri optimizasyon algo­ritmaları gümrük verilerini ve döviz kurlarını anlık izle­yerek en avantajlı rota-fiyat eşleşmesini simüle edebilir. B2B eşleştirme motorları da güvenilir distribütörleri lis­teler; ilk toplantınızı saat far­kını dikkate alarak takvimini­ze otomatik ekleyebilir.

Kalite ve standart uyum­suzluğu: ISO, CE veya FDA belgeleri, pazara giriş süre­sini uzatabilir. Uyumluluk odaklı YZ platformları ilgili mevzuat dokümanlarını ta­rayarak üretim reçetenizi sa­tır satır denetleyebilir; riskli maddeleri kırmızıyla işaret­leyebilir ve revizyon önerisi sunabilir.

Farklı kültürlere hitap: Aynı kampanya metni Alman­ya’da soğuk, Brezilya’da fazla resmi algılanabilir. Çok-dilli, kültür-duyarlı dil modelleri yerel deyimleri ve mizah to­nunu ayarlayarak pazara uy­gun içerik üretebilir; görsel sentezleyiciler renk ve simge tercihini ülke kültürüne göre yeniden tasarlayabilir.

Nereden başlamalı? Fa­turalar, üretim raporları, müşteri talepleri. Bu “dağı­nık” veriler görünmez kal­dıkça doğru hedefi seçmek güçleşebilir. Basit bir bulut “veri gölü” kurarak tüm iş ve­rilerinizi tek çatı altında top­layabilir, makine-öğrenmesi modülüyle masraf odaklarını renkli haritalar hâlinde göre­bilirsiniz.

Doğru Yatırım Alanı: Ma­kine arızaları mı, stok şişmesi mi, müşteri kaybı mı daha kri­tik? Karar vermekte zorlana­bilirsiniz. Sensör verilerini analiz eden kestirimci bakım algoritmaları plansız duruşu %40’a kadar azaltabilir; talep tahmin modelleri stok israfı­nı yarıya indirebilir. Öncelikli darboğazınızı sayıya dökerek yatırımınızı en hızlı geri dön­dürebilirsiniz.

Geçiş planı: “Bir günde di­jitalleşme” beklentisi bütçe­nizi ve motivasyonunuzu tü­ketebilir. Küçük bir pilot pro­je seçebilir, sonucunu net ölçebilir, başarılıysa ölçekle­yebilirsiniz. Böylece çalışan direncini “küçük zaferlerle” aşabilirsiniz.

Danışman: Pahalı yabancı danışmanlar bütçenizi zorla­yabilir; yerli uzmanı bulmak zaman alabilir. TÜBİTAK ve kalkınma ajanslarının akre­dite YZ danışman listelerini inceleyebilir, üniversite-sa­nayi projeleriyle yüksek li­sans tezlerini şirketinize en­tegre edebilirsiniz.

Doğru iş ortağı: Kurum­sal dev mi, çevik start-up mı? Yanlış seçim zaman ve para kaybına yol açabilir. Hibrit model kurarak altyapıyı bü­yük entegratöre, niş algorit­maları yerli start-upa emanet edebilir; YZ tabanlı sözleşme analiziyle veri gizliliği riskle­rini önceden tespit edebilir­siniz.

Yeni iş fikri: Mevcut işi sürdürmek zorken yeni gelir kanalı açmak daha da çetre­filli görünebilir. Ürününüzü “veri hizmetine” dönüştüre­rek sensörlü tarım makinele­ri için hasat tahmini abone­liği başlatabilir veya tekstil­de gerçek-zamanlı kişiye özel desenler sunabilirsiniz.

Düşük Verimlilik: E-pos­ta trafiği ve manuel raporlar beyaz yakalıları, kalite hata­ları mavi yakalıları yorabilir. Dil modeli eklentileri e-pos­taları özetleyebilir, rapor tas­laklarını dakikalar içinde oluşturabilir; görüntü analizi tabanlı kalite kontrol çıplak gözden kaçan hataları yaka­layabilir.

Ekonomik krizde nefes darlığı: Talep düşerken ma­liyetler artabilir, nakit döngü­sü daralabilir. Dinamik fiyat­landırma algoritmaları değiş­ken talepte bile kâr marjınızı koruyabilir; dijital ikizler fab­rikanızın kriz senaryolarını önceden simüle ederek büt­çenizi optimize etmenizi sağ­layabilir.

Finansmana erişim: Kre­di dosyalarınız bankacıyı ikna etmeyebilir. Nakit akışınızı anlık analiz eden YZ skorlama aracıyla dijital “kredi uygun­luk” raporu üretebilir; oranı­nızı düşürebilir, onay sürenizi kısaltabilirsiniz.

Yönetici-çalışan bağı: Uzaktan ekiplerde motivas­yon ve adalet duygusu zede­lenebilir. Video toplantıların­da duygu analizi uygulayarak söz alma dengesizliğini ve tü­kenmişlik sinyallerini göre­bilir; performans verilerini gerçek zamanlı panele taşıya­rak adil terfi süreçleri oluştu­rabilirsiniz.

Gelir-gider dengesi: Kâr­lılık tablo içinde kaybolabi­lir; tasarruf noktaları belir­sizleşebilir. Muhasebe ro­botları banka hareketlerini anında sınıflandırarak altı aylık nakit açığını, erken öde­me fırsatlarını ve fazla stok­lu kalemleri renklendirebilir; “Nereden tasarruf, nereye ya­tırım?” sorusuna anlık yanıt alabilirsiniz.

Son söz: Yapay zekâ artık dev bütçeli, uzak bir gelece­ğin hayali değil; cep telefonu kamerası kadar erişilebilir bir araç. Verinizi toparlaya­rak başlayabilir, küçük ve öl­çülebilir adımlarla ilerleye­bilir, krizi rekabet avantajına dönüştürebilirsiniz. Attığınız ilk YZ adımı, yarın anlataca­ğınız en heyecan verici başarı hikâyesine dönüşebilir.

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