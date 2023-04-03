Yapay zeka ile televizyonda sohbet

İngiliz matematikçi, bilgisayar bilimcisi ve kriptolog Alan Turing, 1950 yılında yapay zekayı tanımlayarak, bir makineye “zeki” diyebilmek için ilk adımı atarak bir standart ortaya koydu. Buna göre, arada bir insanın olduğu bir diyalog aktarımında, üçüncü tarafın makine mi insan mı olduğunu anlayamadığımız noktada “makine zekası” kavramından söz edebiliriz. Günümüzde bu eşiğin aşıldığını görüyoruz. Özellikle de Open AI platformu tarafından geliştirilen ChatGPT bunun en güçlü örneği.

Öğrenme konusunda en gelişmiş varlık olan insanın bu sürecini ele alalım. Hatta daha güzel bir örnek vereyim. Taze bir babayım. Kızım İlkyaz şu anda 3,5 yaşına doğru hızla ilerliyor. Her ebeveyn gibi onun doğumundan itibaren ona birçok şey öğretmeye çalıştım. Hayvan figürlerini ele alalım. Sokakta gördüğümüz her köpeği ona gösterdim. Onu “köpek” verisi ile sürekli olarak besledim. Öğretici kartlarda köpek resimlerini gördü. Belirli bir yerden sonra daha önce hiç görmediği bir köpek cinsini ilk gördüğünde dahi onun bir köpek olduğunu, çıkarabileceği sesi hemen bildi. Bazen çok karikatürize edilmiş bir versiyonunu görünce bilemedi ama sonra benden aldığı bilgi ile öğrendi ve sonraki versiyonlarda daha da doğru karar verdi. Bir yapay zeka da buna benzer şekilde öğreniyor aslında. Verileri analiz ediyor, ona yapılan tanımlamaları referans alarak ilk kez karşılaştığı veriyi daha başarılı bir şekilde tanımlıyor.

ChatGPT özü itibariyle yapay zeka tabanlı bir dil modeli. Elbette ki arkasında çok kompleks bir teknoloji var. Sadece ChatGPT de değil, buna benzer yapay zeka uygulamalarında da durum aynı; yazıdan resim çizen, çizilen resmi canlı bir videoya dönüştüren, videoyu tüm dillerde doğru telaffuz mimikleri ile seslendiren, duygu durumuna yönelik olarak fon müziği üreten. Hepsinde bu karmaşık yapı geçerli.

Finansın ötesine giden yolculukta yatırım kararları almayı öğrenen, hatalarından ders çıkaran ve her seferinde daha başarılı karar almaya odaklanan yapay zekalar da mevcut.

Hayatımızda bu kadar fazla yer almaya başlayınca, ben de dayanamadım ve ChatGPT’yi televizyon programımda konuk almaya karar verdim. Tabi yazılı metni ekranda göstermek çok yavan olacağı için diğer yapay zeka uygulamalarını da aktif bir şekilde kullandım. Önce Midjourney uygulaması ile bana ChatGPT bir resim olsaydı, nasıl olurdu sorusuna cevap aldım. Orada yapay zekanın oluşturduğu resmi alıp, D-ID uygulaması ile canlı bir videoya dönüştürdüm. Böylelikle ChatGPT’ye sorduğum sorular için “ürettiği” cevapları Türkçe dilinde bana seslendiren bir “dijital varlık” oluşturmuş oldum.

Yayında yapay zekaya sorduğum sorularından biri de şuydu; “Teknoloji sürekli insanlığa yardım için gelişiyor. Senin kabiliyetlerin de bunun en önemli örneği. Yapay zeka bu kadar hızlı gelişiyorken sence insanlar hangi yetkinliklere yatırım yapmalılar?”

ChatGPT’nin verdiği cevap gerçekten etkileyiciydi:

“Gerçekten de teknoloji hızla gelişiyor ve yapay zeka gibi teknolojiler insanlara birçok fayda sağlayabilir. Ancak, yapay zeka henüz insan zekasının tüm alanlarını tamamen ele geçiremediği için insanlar hala belirli yetkinliklere yatırım yapmaya devam etmeliler. Özellikle, insana özgü beceriler, yapay zeka teknolojilerinin henüz tamamen yerini alamadığı alanlardır. Bu beceriler arasında yaratıcılık, empati, insanlarla iletişim kurma, karmaşık problemleri çözme, liderlik ve takım çalışması gibi yetkinlikler yer alabilir.

Ayrıca, hızla değişen dünya koşulları nedeniyle, insanlar sürekli olarak öğrenmeye devam etmeli ve yeni teknolojilere, trendlere ve becerilere açık olmalıdırlar. Bu nedenle, öğrenme becerileri, araştırma yetenekleri ve adaptasyon kabiliyetleri de önemli hale gelmektedir.

Sonuç olarak, insanlar yapay zeka teknolojilerinin gelişimine paralel olarak, özellikle yaratıcılık, empati, liderlik ve öğrenme becerileri gibi insana özgü yetkinliklere yatırım yapmaya devam etmelidirler.”

Sizi yapay zekanın yukarıda söylediği “Ancak, yapay zeka henüz insan zekasının tüm alanlarını tamamen ele geçiremediği için insanlar hâlâ belirli yetkinliklere yatırım yapmaya devam etmeliler” cümlesi ile baş başa bırakıyorum.

Üzerine düşünecek ve yazacak çok şey var.

Güzel bir gelecek için…